Unos 250 cargos y militantes del PSOE de Castilla y León firman un manifiesto contra la «cacería» a Sánchez

Unos 250 cargos, excargos y militantes del PSOE de Castilla y León han firmado un manifiesto de «apoyo a Pedro Sánchez, confianza y respaldo» ante las «dificultades a las que se enfrenta en su doble condición de secretario general del partido y presidente del Gobierno».

El documento ha sido presentado este miércoles en la sede del PSCL de Valladolid por el que fuera presidente de la Junta, Demetrio Madrid, y el exeurodiputado Juan Colino Salamanca, quienes se han identificado como los promotores de una iniciativa que surge ante el «momento difícil y complicado que vivimos en España y en el PSOE» han señalado. «Decidimos que había que hacer algo ante esta situación de crispación», ha añadido Madrid, para apuntar hacia el Partido Popular «cuyo Congreso nos ha confirmado que existe una cacería más allá de lo que es su posición, la de hacer oposición».

En este sentido, ha lamentado que «hay una tremenda confrontación» y ha contrastado la «oposición decente y democrática» que ha tenido la derecha cuando ha gobernado con la que realizan «cuando no aceptan que gobierne alguien que no sean ellos». Por ello, ha culpado a los populares de «aprovecharse de la situación complicada del PSOE» para terminar reconociendo que «dentro del partido y del Gobierno se tienen que tomar decisiones para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido».

Por su parte, Juan Colino Salamanca ha mantenido que existe «autocrítica» dentro de la formación política, también de Pedro Sánchez, que ha «reconocido su responsabilidad y tomado medidas». No obstante, ha matizado que «el presidente del Gobierno ya pidió perdón por un asunto que está en fase de instrucción pero que todavía no tiene sentencia«.

El manifiesto no ha sido firmado por el secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, que se ha negado a hacerlo al considerar que va más dirigido a las bases que a quienes ostentan cargos orgánicos. Sin embargo, el documento sí ha sido rubricado por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien es la presidenta del PSCL. También están las firmas del subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales; de la diputada nacional, María Luz Martínez Seijo, o de Óscar Puente Varela, padre del ministro de Transportes

En el documento se respalda la actuación de Pedro Sánchez «para combatir los episodios de corrupción con la expulsión de los afectados de nuestra organización», así como «las medidas que puedan ser adoptadas para hacer más eficaz ese mensaje». Este es el único párrafo que hace referencia a lo sucedido con Ábalos, Koldo y Cerdán, aunque sin llegar a nombrarlos. A partir de ahí, el texto respalda expresamente «las medidas del Gobierno en lo relativo a la guerra de Ucrania y al genocidio de Gaza».

También se reafirma «la defensa y respeto de nuestras instituciones , en especial del Tribunal Constitucional», así como «el deseo de mantener la legislatura para poder cumplir el programa que necesita la mayoría social».