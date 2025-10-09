Suscribete a
Escucha las noticias de este jueves 9 de octubre
Cambio en las transferencias
Entra en vigor la nueva normativa para evitar que te estafen

Toledo recurrirá ante Europa y los tribunales el reparto de los fondos

El alcalde, Carlos Velázquez, anuncia a ABC que está dispuesto a llegar al final e, incluso, a solicitar medias cautelares hasta que se resuelva la «injusticia»

El Ayuntamiento aún no ha recibido respuesta a la carta que envío al Gobierno para conocer la motivación de la exclusión en el reparto

Toledo, única capital de Castilla-La Mancha excluida del reparto de los fondos europeos

Carlos Velázquez, alcalde de Toledo
Carlos Velázquez, alcalde de Toledo

V. S. y F.F.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha anunciado a ABC que el Ayuntamiento tiene intención de recurrir ante la Unión Europea y los tribunales españoles la resolución que deja a la capital castellano-manchega fuera del reparto de los fondos FEDER 2021-2027 destinados a ... proyectos de desarrollo urbano sostenible. El alcalde asegura que el consistorio está dispuesto a «llegar hasta el final», incluso solicitando medidas cautelares hasta que se resuelva el conflicto. «Parece que hay una voluntad de dejarnos fuera», denuncia Velázquez en declaraciones a este diario, tras confirmar que aún no ha recibido respuesta de la Dirección General de Fondos Europeos a la carta enviada el pasado viernes, 3 de octubre, en la que solicitaba información detallada sobre la puntuación y motivación de la exclusión.

