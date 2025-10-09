Toledo recurrirá ante Europa y los tribunales el reparto de los fondos

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha anunciado a ABC que el Ayuntamiento tiene intención de recurrir ante la Unión Europea y los tribunales españoles la resolución que deja a la capital castellano-manchega fuera del reparto de los fondos FEDER 2021-2027 destinados a ... proyectos de desarrollo urbano sostenible. El alcalde asegura que el consistorio está dispuesto a «llegar hasta el final», incluso solicitando medidas cautelares hasta que se resuelva el conflicto. «Parece que hay una voluntad de dejarnos fuera», denuncia Velázquez en declaraciones a este diario, tras confirmar que aún no ha recibido respuesta de la Dirección General de Fondos Europeos a la carta enviada el pasado viernes, 3 de octubre, en la que solicitaba información detallada sobre la puntuación y motivación de la exclusión.

En su escrito, fechado el 3 de octubre de 2025, el alcalde pedía a la directora general de Fondos Europeos, Cristina Peña Sánchez, la puntuación global del proyecto presentado por Toledo —bajo el título «Toledo: Transformamos nuestro futuro»—, así como las puntuaciones desglosadas por criterio y la motivación concreta de la decisión que ha dejado a la ciudad «en reserva» por «puntuación insuficiente». La petición se amparaba en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley 19/2013 de Transparencia, con el fin de disponer de la información necesaria para presentar alegaciones o recursos. «A estas horas no nos han contestado», lamenta Velázquez. «Cada día que pasa estamos más seguros de que vamos a ir hasta el final, porque es muy injusto», subraya.

El alcalde muestra también su desconcierto por los criterios de reparto empleados en la resolución provisional publicada el 1 de octubre, que deja fuera a Toledo pese a haber superado los 50 puntos exigidos para ser beneficiario. «No sé hasta qué punto se está conculcando la concurrencia competitiva. Si hay concurrencia competitiva, ¿por qué se da lo mismo a uno que tiene más puntos que a otro? ¿Por qué se da lo mismo a Ciudad Real que a Albacete y se deja fuera Toledo?», se pregunta el alcalde.

«Nos valoran con más de 50 puntos —lo sabemos porque estamos en reserva— y, aun así, nos dejan fuera. Parece que se hace al revés: primero deciden que Toledo no entra, y luego reparten entre el resto. Eso es lo que parece», añade. Velázquez insiste en que el Ayuntamiento solo dispone de diez días para recurrir, un plazo que considera insuficiente para preparar un recurso completo sin contar con la información solicitada. «Si no tenemos nada, el viernes volveremos a referirlo», advierte.

«El PSOE de Toledo dicen que es una ocurrencia del alcalde, pero no lo es. El pabellón deportivo multiusos estaba en el programa del PSOE, y el Circo Romano también. Son proyectos transformadores, transversales, que afectan a la movilidad, al patrimonio y al turismo», defiende. Velázquez destaca especialmente la importancia del Circo Romano, que considera «una cuestión de justicia para con la ciudad». «Veo ese Circo Romano maravilloso con su centro de interpretación, y los miles de niños que podrían estar en ese pabellón deportivo multiusos… son proyectos verdaderamente transformadores», dice.

En cuanto IDEL (Innovación y Desarrollo Local), la empresa redactora del proyecto, Velázquez recuerda que «ha realizado quince proyectos en toda España, entre ellos el del Puerto de Santa María», y subraya que fue «la misma con la que trabajaba el anterior Gobierno socialista. Cuando el PSOE dice que el proyecto está mal redactado, está criticando a la empresa que ellos mismos contrataron y a la Agenda Urbana que aprobaron por unanimidad», reprocha y niega que las pequeñas modificaciones de este documento tengan que ver con la no concesión de las ayudas.

Aunque la exclusión de Toledo ha supuesto «un jarro de agua fría», el alcalde asegura que el Ayuntamiento no renunciará a desarrollar los proyectos previstos. «Esta ayuda iba a acelerar la puesta en marcha de determinados proyectos. Si no, tardaremos más, pero lo haremos. Iremos por otra vía, por la de la Unión Europea directamente. Es más complejo, pero hay posibilidades», avanza Velázquez, quien afirma tener «esperanzas y argumentos sólidos» para defender la posición de Toledo ante las instituciones europeas.

El alcalde aprovecha también para volver a criticar la falta de interlocución con el Gobierno central. «Todo lo que tiene que ver con el Gobierno de España es muy difícil, excesivamente difícil. Me gustaría que las cosas pudieran fluir. Chocamos con la Junta en muchas cuestiones, pero tratamos de poner siempre el interés de la ciudad por delante. Es triste que te quiten un dinero para hacer cosas», dice.

Finalmente, Velázquez insiste en que la exclusión «no tiene explicación razonable» y reitera su intención de recurrir «por justicia con Toledo porque cada día estamos más convencidos de que iremos hasta el final. Es muy injusto, muy, muy injusto».

Pese a la tensión institucional, Velázquez afirma que esta situación ha reforzado la cohesión dentro del gobierno local. «Esto lo que hace es que el equipo de gobierno esté más unido que nunca. Estamos más fuertes que nunca en ese sentido. Nos vamos a seguir dejando la piel por esta ciudad, y yo el primero», concluyó el alcalde.