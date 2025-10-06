Fedeto exige conocer los criterios técnicos y de evaluación tras la exclusión de Toledo de los fondos europeos

La Federación Empresarial Toledana (Fedeto), en un comunicado, ha manifestado este lunes su «preocupación y sorpresa» ante la reciente resolución del Gobierno de España que deja fuera a la ciudad de Toledo de la asignación de fondos europeos Feder, destinados a planes de actuación integrados de ámbito local.

Para Fedeto resulta «muy difícil entender que, en un momento en el que la recuperación económica y la modernización de las ciudades debe ser una prioridad común, la capital regional haya sido excluida de estos fondos, que sí han alcanzado al resto de capitales castellanomanchegas y a otras ciudades de características similares en el ámbito nacional«.

Si los proyectos presentados se alineaban con los objetivos de transformación urbana, cohesión social y sostenibilidad económica que promueve la Unión Europea a través de estos fondos -argumenta Fedeto-, «es fundamental, para lograr la mayor trasparencia, que se conozcan los criterios técnicos y de evaluación exactos que han motivado esta exclusión«.

Desde Fedeto se valora de forma positiva que Talavera de la Reina haya sido incluida entre las ciudades beneficiadas en esta convocatoria, lo que sin duda representa una oportunidad importante para avanzar en su transformación urbana y económica.