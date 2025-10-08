Suscribete a
El Gobierno local de Toledo critica la «pasividad» de Milagros Tolón ante la exclusión de la ciudad de los fondos europeos

La vicealcaldesa Inés Cañizares echa en falta el apoyo institucional de la delegada del Gobierno: «Su reacción debería haber sido preocuparse por Toledo, no criticar al alcalde»

Tolón dice que tiene las «manos blancas» y se pregunta si el alcalde de Toledo está acusando de prevaricar a los técnicos de los fondos EDIL

Inés Cañizares (Vox) y Milagros Tolón (PSOE)
J. Guayerbas

Toledo

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo ha vuelto a lamentar la exclusión de la ciudad del programa de ayudas europeas EDIL (Entornos de Desarrollo Integrado Local), conocida el pasado viernes. La vicealcaldesa, Inés Cañizares, y el portavoz del Ejecutivo municipal, Juan José Alcalde, ... han exigido explicaciones al Ministerio y han criticado la «actitud pasiva» de la delegada del Gobierno y exalcaldesa, Milagros Tolón, a la que acusan de «no mover un dedo» para apoyar a la ciudad.

