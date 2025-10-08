El Gobierno local de Toledo critica la «pasividad» de Milagros Tolón ante la exclusión de la ciudad de los fondos europeos

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo ha vuelto a lamentar la exclusión de la ciudad del programa de ayudas europeas EDIL (Entornos de Desarrollo Integrado Local), conocida el pasado viernes. La vicealcaldesa, Inés Cañizares, y el portavoz del Ejecutivo municipal, Juan José Alcalde, ... han exigido explicaciones al Ministerio y han criticado la «actitud pasiva» de la delegada del Gobierno y exalcaldesa, Milagros Tolón, a la que acusan de «no mover un dedo» para apoyar a la ciudad.

«Nos han dejado fuera porque, según dicen, no hemos obtenido la puntuación necesaria, pero no conocemos aún los criterios exactos. El expediente se elaboró con el apoyo de una empresa con experiencia en este tipo de proyectos, que ya trabajó con el anterior equipo de Gobierno», ha explicado Alcalde.

El Ejecutivo local ha defendido que el proyecto presentado plantea una estrategia de transformación urbana «con inversiones que benefician a toda la ciudad», conectando barrios y recuperando espacios en torno al eje del río Tajo.

Más allá de la decisión técnica, la vicealcaldesa ha mostrado su extrañeza ante la reacción de la delegada del Gobierno de quien ha dicho que «parece más interesada en criticar al alcalde que en defender a la ciudad que gobernó».

«No voy a insultar ni a acusar sin pruebas, pero sí me sorprende su actitud. Lo lógico habría sido que llamara al Ministerio, que se interesara por el expediente o, al menos, que se pusiera en contacto con el Ayuntamiento para ofrecer colaboración», ha expresado Cañizares.

La dirigente municipal considera que Tolón «añora su etapa como alcaldesa» y actúa desde la confrontación política, en lugar de defender los intereses de Toledo como representante del Gobierno central en Castilla-La Mancha.

El portavoz municipal ha ido más allá, asegurando que en el entorno municipal «hay un tufillo raro» en torno a esta exclusión.

«Es un error grave pensar que cuanto peor le vaya a Toledo, mejor le va al PSOE. Milagros Tolón se alegra de lo sucedido. Incluso hay concejales socialistas que nos han transmitido su apoyo en privado», ha asegurado el portavoz.

Explicaciones al Ministerio

El equipo de Gobierno ha avanzado que solicitará al Ministerio los informes de valoración del expediente, con el objetivo de conocer los motivos concretos por los que Toledo no ha sido seleccionada. También han defendido que, independientemente de la resolución, las inversiones previstas seguirán buscándose por otras vías.

«Son proyectos necesarios para mejorar la conectividad entre barrios, rehabilitar patrimonio y transformar espacios urbanos. Vamos a seguir adelante porque es lo que Toledo necesita», ha concluido Cañizares.

Mientras tanto, Alcalde ha detallado que el proyecto presentado por Toledo incluye actuaciones «de calado» en la zona del Circo Romano, el recinto ferial de La Peraleda o la TO-21 para conectar barrios como Valparaíso, La Legua y Palomarejos, donde se pretende cubrir el anfiteatro del parque de las Tres Culturas, entre otros.

«No son ocurrencias. Son proyectos que ya estaban en la agenda del anterior equipo de Gobierno. Lo que hemos hecho ha sido darles forma y conectarlos para crear un eje vertebrador. Es un plan transformador, ambicioso, y no entendemos la exclusión», ha afirmado Alcalde.

Ambos responsables municipales han confirmado que el Ayuntamiento recurrirá la resolución del Ministerio. «De 16 proyectos a nivel nacional que ha redactado la empresa con la que hemos contado, han aprobado 15. Solo ha quedado fuera Toledo, con una empresa que ya ha colaborado en expedientes anteriores», ha lamentado el portavoz.