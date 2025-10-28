Suscribete a
Rueda de prensa del Consejo de Ministros: el Gobierno aprueba la ley de enjuiciamiento criminal

Toledo recibirá 115 millones de euros en inversiones para 2026, un 10,5% más que el año anterior

Según el delegado de la Junta estas cuentas «priorizan a las personas y los servicios esenciales como son la educación, sanidad y atención social»

Álvaro Gutiérrez y María Castaño en rueda de prensa
El delegado de la Junta, Álvaro Gutiérrez, ha informado este martes sobre las inversiones que se llevarán a cabo en la provincia de Toledo incluidas en el proyecto de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha 2026 que cuentan con un montante de 115 millones de ... euros, un 10,5% más que en 2025. «Estas cuentas priorizan a las personas y los servicios esenciales como son la educación, sanidad y atención social, al tiempo que impulsan infraestructuras, movilidad y empleo, mejorando la vida de los toledanos y las toledanas«, subrayó.

