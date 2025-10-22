Suscribete a
ABC Premium

UGT lamenta que los presupuestos 2026 de Castilla-La Mancha para mantengan suspendida la carrera profesional sanitaria

El sindicato acusa al Gobierno regional de «dar continuidad a un recorte de la etapa de Cospedal» y denuncia que la suspensión provoca pérdidas salariales que alcanzan los 3.200 euros anuales en algunos casos

Los sanitarios de Castilla-La Mancha, «hartos», piden de nuevo a Page que les pague la carrera profesional

Fachada del hospital universitario de Toledo
Fachada del hospital universitario de Toledo ABC

ABC

Toledo

La Federación de Servicios Públicos de UGT Castilla-La Mancha ha lamentado que el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta para 2026 mantenga suspendido el reconocimiento de la carrera profesional para todos los trabajadores y trabajadoras del ámbito sanitario, una medida que, según ... el sindicato, «da continuidad a uno de los recortes promovidos por el PP durante la etapa de María Dolores de Cospedal».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app