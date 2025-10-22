UGT lamenta que los presupuestos 2026 de Castilla-La Mancha para mantengan suspendida la carrera profesional sanitaria

La Federación de Servicios Públicos de UGT Castilla-La Mancha ha lamentado que el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta para 2026 mantenga suspendido el reconocimiento de la carrera profesional para todos los trabajadores y trabajadoras del ámbito sanitario, una medida que, según ... el sindicato, «da continuidad a uno de los recortes promovidos por el PP durante la etapa de María Dolores de Cospedal».

El sindicato recuerda que el presupuesto regional para el próximo año aumenta en 187,2 millones de euros, hasta alcanzar los 12.903 millones, sin que ello se traduzca en la recuperación de este derecho. «El Gobierno de Castilla-La Mancha prolonga la suspensión de la carrera profesional amparándose en la Ley 1/2012, más conocida como 'Ley Cospedal', que cumplirá 13 años en 2026 y que recorta derechos al personal estatutario del Sescam», ha denunciado Fernando Peiró, responsable de Sanidad de UGT Servicios Públicos en la región.

Peiró ha subrayado que la suspensión del reconocimiento de nuevos grados de carrera profesional tiene un impacto económico directo sobre los trabajadores. «La no obtención de nuevos grados supone la pérdida de 764 euros al año para un celador, de 1.254 euros para un técnico, de 2.172 para un enfermero y de 3.272 euros para un médico», ha detallado, advirtiendo de que esta merma retributiva «afecta también a sus futuras jubilaciones».

El sindicato recuerda que, antes de la aplicación de la llamada Ley Cospedal, el sistema de carrera profesional permitía progresar por antigüedad y méritos acumulados. El Grado I se alcanzaba a los 5 años, el Grado II a los 10 años, el Grado III a los 16 años y el Grado IV a los 23 años. En el caso del personal sanitario de Formación Profesional y del personal de gestión y servicios, los plazos eran de 5, 10, 17 y 24 años, respectivamente.

UGT insiste en que la recuperación de la carrera profesional es una «reivindicación pendiente» desde hace más de una década y que su restitución resulta esencial para reconocer la experiencia, incentivar la permanencia y mejorar las condiciones laborales del personal sanitario en Castilla-La Mancha.