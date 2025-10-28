Toledo celebrará los días 4 y 6 de noviembre el Debate del Estado de la Ciudad

El Ayuntamiento de Toledo celebrará los próximos 4 y 6 de noviembre el Debate del Estado de la Ciudad, el segundo desde que Carlos Velázquez asumiera la Alcaldía tras las elecciones municipales de 2023. Así se ha acordado este martes en la ... reunión de la Junta de Portavoces.

El PSOE llevaba semanas reclamando la celebración de este debate que el año pasado se celebró a principios de octubre. La sesión del martes 4 de noviembre comenzará con la intervención del alcalde, que ofrecerá un balance de la gestión municipal durante el último año y expondrá su visión sobre la situación actual de la ciudad. Está previsto, además, que realice varios anuncios de relevancia para el futuro inmediato de Toledo, en un discurso que marcará la apertura del debate.

Por la tarde será el turno de los grupos municipales, que podrán intervenir y replicar las palabras del alcalde. En esta ocasión participarán los portavoces de las cuatro formaciones representadas en el Pleno: Partido Popular, Partido Socialista, Vox e Izquierda Unida–Podemos.

El debate continuará el jueves 6 de noviembre, jornada en la que los diferentes grupos presentarán sus propuestas y mociones derivadas del debate, que serán posteriormente votadas por el Pleno.

Este ejercicio de rendición de cuentas y contraste político es uno de los principales mecanismos de control y debate democrático en el ámbito local, y permitirá a la ciudadanía conocer de primera mano las líneas de acción del equipo de Gobierno y las prioridades del resto de formaciones para el próximo año.