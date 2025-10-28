Suscribete a
ABC Premium

Toledo celebrará los días 4 y 6 de noviembre el Debate del Estado de la Ciudad

Será el segundo de la legislatura con Carlos Velázquez como alcalde y servirá para hacer balance y presentar nuevas propuestas para la capital regional

IU denuncia que el alcalde de Toledo evita el Debate del Municipio tras el fracaso de los fondos EDIL

El PSOE pide al alcalde de Toledo, «más viajero que gestor», que convoque el Debate sobre el Estado del Municipio

El Debate sobre el Estado de la Ciudad se celebró el año pasado el 4 de octubre
El Debate sobre el Estado de la Ciudad se celebró el año pasado el 4 de octubre ABC
Valle Sánchez

Valle Sánchez

TOLEDO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ayuntamiento de Toledo celebrará los próximos 4 y 6 de noviembre el Debate del Estado de la Ciudad, el segundo desde que Carlos Velázquez asumiera la Alcaldía tras las elecciones municipales de 2023. Así se ha acordado este martes en la ... reunión de la Junta de Portavoces.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app