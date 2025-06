Carlos Velázquez: «La ampliación del polígono industrial de Toledo será un parque tecnológico»

Carlos Velázquez cumplirá el próximo 17 de junio dos años al frente del Ayuntamiento de Toledo. En el ecuador de este mandato, el alcalde de la capital regional considera que la ciudad «ha salido de la parálisis».

—Se cumplen dos años de su llegada a la Alcaldía de Toledo. ¿Qué balance hace?

—Lo principal era sacar a la ciudad de la parálisis. Con el anterior equipo de Gobierno se podía debatir sobre promesas, ahora se debate sobre proyectos concretos, ejecutados o en ejecución. Tenemos un plan para la ciudad de Toledo y estamos actuando con valentía para afrontar determinados retos que la ciudad tenía que abordar y no lo hacía. Puedo poner como ejemplo la eliminación del bolseo, el pivote único en el Casco, el Plan de Ordenación Municipal o la nueva Ordenanza de Regulación de la Actividad Turística.

—Sin embargo, el PSOE dice que solo vende humo, que se mueve por ocurrencias, como el vial entre Azucaica y el Polígono.

—No sé si para el PSOE es humo que hayamos destinado 400.000 euros para reabrir la piscina del Polígono o hecho una inversión importante en la sala Thalía o recuperado más de 200 plazas de aparcamiento cerca de la estación de tren de Santa Bárbara. Me pregunto si lo es también rehabilitar el centro de salud de Santa Bárbara; volver a construir un campo de fútbol que se derribó en 2006 o las obras para minimizar el impacto de las inundaciones y de las danas en Azucaica, algo que, por cierto, habían prometido varios ministros socialistas, pero no hicieron nada. ¿Eso es humo? Yo entiendo que ellos y su política sea tratar de poner cortinas de humo, pero lo que está haciendo este gobierno no lo puede tapar la política del PSOE.

—¿Cuándo arrancarán las obras del vial entre Azucaica y el Polígono?

—Una vez que concluya el período de información pública, aprobaremos definitivamente el Plan Especial de Infraestructuras en el Ayuntamiento y, a continuación, en la Junta. Eso será este año. Y de ahí pasaremos al proyecto de ejecución, que bajará a lo concreto. Es decir, definirá exactamente dónde hay que poner las pilonas del puente o si la regulación del tráfico en la calle Jarama se puede hacer con una rotonda o tienen que ser semáforos.

AVE MADRID-LISBOA «No sé si hemos actuado como mediadores entre Junta y Ministerio, pero hemos ido a lo importante dejando al lado electoralismos, filias y fobias»

— ¿No confía en el puente incluido en el proyecto de la A-40?

—Se podría dar la circunstancia de que se hiciera antes el puente del Ayuntamiento que el proyectado por el Ministerio hace no sé cuántos años. Ya lo dijimos en campaña electoral: los toledanos estábamos cansados de esperar actuaciones de otras administraciones, como este puente o el tercer carril de la TO-23 aprobado en 2022 y del que no hay noticias. Una obra que corresponde al Ministerio de Transportes.

—¿A qué cree que se debe la espera?

—La delegada del Gobierno, Milagros Tolón, lo único que contesta es que se va a hacer pronto. Como alcaldesa anunció en 2022 el inicio de las obras.

— Algunos miembros del equipo de Gobierno y usted mismo han insinuado que el problema es la delegada del Gobierno, que lo está frenando.

—Oficialmente no tenemos ninguna información. Y como no hay ninguna justificación razonable que explique esa parálisis, se da rienda suelta a las elucubraciones. Podría ser una hipótesis que determinada persona no quisiera que esta actuación se lleve a cabo por la importancia que tiene y por lo positiva que es para la ciudad.

—Tiene noticias sobre el trazado del AVE Madrid-Extremadura a su paso por Toledo? ¿Cree que aceptará el Ministerio la solución salomónica que propuso?

—Estamos a la espera de la respuesta a las alegaciones. En el Ministerio nos dijeron que en septiembre o en octubre estará la respuesta a las alegaciones. Yo lo firmo. No obstante, creo que la opción planteada por el Ayuntamiento denominada 'Toledo AVE' es la mejor porque es fruto de la consulta a los toledanos. Ni el Gobierno autonómico ni el Gobierno central se reunieron con los toledanos; yo sí. Lo hice con todos aquellos que sentían que tenían algo que aportar y algo que decir. De ahí surgió la propuesta 'Toledo AVE'.

TERCER CARRIL TO-23 «Podría ser una hipótesis que determinada persona no quisiera que esta actuación se lleve a cabo por lo positiva que es para la ciudad»

El Ministerio tiene muy difícil rechazarla porque despeja cualquier tipo de problemática en cuanto a inundabilidad, cuestiones arqueológicas o patrimoniales. Además, mantiene la estación de Santa Bárbara, fundamentalmente porque se aportan unas parcelas de propiedad municipal, que pondríamos a disposición de esta infraestructura para ese segundo andén pasante.

—¿Se ha sentido como un mediador entre el Gobierno Central y y la Junta en este asunto?

—Hubo declaraciones llamativas entre el Ministerio y la Junta que parecían manifestar un choque de trenes. Creo que cuando hablamos de cuestiones de vital importancia para el futuro de Toledo conviene relajar las declaraciones y las pasiones. Debemos tener una mirada larga y renunciar a cuestiones electoralistas o de filias y de fobias. No sé si hemos actuado como mediadores, pero hemos ido a lo importante, dejando de lado otras cuestiones.

—¿Ha estado en peligro que la línea de alta velocidad no pasara por Toledo?

—Sería impensable por muchos motivos que a alguien se le ocurriera la nefasta idea de que el AVE Madrid-Lisboa no pasara por Toledo. Esta línea es la de las ciudades Patrimonio de la Humanidad y, desde luego, es mucho mejor con Toledo. De todas las ciudades por las que atraviesa, Toledo -sin contar Madrid y Lisboa-, es la que más turistas atrae. Lo hace más que Cáceres, que Mérida y que Elvas. Sería nefasto, por tanto, querer sacar a Toledo de la ecuación.

Velázquez explica que hay varias empresas de carácter tecnológico y biomédico que quieren instalarse en la ampliación del polígono industrial h. fraile

—Y si el Ministerio decide mantener la opción de Toledo Central.

—No tendríamos herramientas como Ayuntamiento para oponernos. Desconozco si a la Junta dispone de ellas. En cualquier caso, tendría que aprobarse su tramitación como proyecto de excepcional interés o de interés general en Consejo de Ministros. Y no sé si el Ministerio está en disposición en estos momentos, con la que está cayendo a nivel nacional, de hacer una actuación de ese tipo.

VIVIENDA «Queremos sacar en octubre las bases para optar a una de las viviendas en régimen de alquiler que existen en el Corral de don Diego»

—Otro de los asuntos que se ha desbloqueado recientemente es la ampliación del polígono industrial, que también lleva muchos años en tramitación. ¿Será un polígono escaparate como el actual?

—Lo que queremos es que se destine a parque tecnológico, en la medida de las posibilidades. Les puedo decir que hay distintas iniciativas privadas asociadas fundamentalmente a sectores tecnológicos y biomédicos, muy interesadas en implantarse ahí.

—¿Cuáles? ¿Se puede decir alguna?

—No, por ahora no, pero hay muchas.

—Varios proyectos de la legislatura como el pabellón multiusos, la reforma de La Peraleda o la humanización de la TO-21 están vinculados a los fondos europeos EDIL. ¿Confía en conseguir la financiación?

—Creo que Toledo por la calidad de los proyectos que ha planteado dentro del Toledo Romano, Toledo Social y Toledo Dinámico se ha ganado el derecho a ser beneficiaria de la subvención. Evidentemente hay un proceso de concurrencia competitiva y competimos con otras localidades de más de 70.000 habitantes, pero esperamos lo máximo.

—¿Qué proyecto rescataría si no consigue la subvención?

—No me gustaría renunciar a ninguno, porque son todos muy ilusionantes. La Peraleda está como está, hay que arreglarla. También hay que unir Valparaíso con La Legua -no solo con los planes que hay para hacerlo con viviendas- sino también con Buenavista. Lo haremos convirtiendo la 'exautovía' TO-21, por muchos cuatro carriles que tenga, en una calle de verdad y poder transitar por ella caminando o en bicicleta. O saldar la deuda que tiene Toledo con el Circo Romano, con un centro de interpretación y, por supuesto, el pabellón multiusos que es algo que demanda la ciudad hace muchos años, una necesidad imperiosa. Si no consiguiéramos todos los fondos -y esperemos que no ocurra- redimensionaríamos los proyectos para no renunciar a ninguno.

FONDOS 'NEXT GENERATION' «La gestión de los fondos europeos del anterior equipo municipal de Gobierno no pudo ser peor»

—¿Por qué han renunciado a la Escuela de Artes Escénicas en La Alhóndiga?

—Lamentablemente porque hemos pedido ampliación del plazo en dos ocasiones y en ambas se nos ha denegado. Y llama la atención porque de todos los proyectos de fondos europeos, de todos, tuvimos que pedir ampliación. La gestión de los fondos europeos del anterior equipo de Gobierno no pudo ser peor. Un ejemplo es el hoy feliz pabellón de la Escuela de Gimnasia, digo feliz porque se ha podido hacer. Las obras tenían que haber comenzado en mayo del 2023 y en esa fecha no estaba ni siquiera el proyecto realizado; nos dejaron dos hojas. En todos los proyectos con financiación europea nos han ampliado los plazos, pero desconocemos por qué con La Alhóndiga no ha sido así.

—¿Y tiene alguna sospecha como en la TO-23?

—(Silencio)

—Están pendientes también los proyectos del 'Toledo Emerge'.

—'Toledo Emerge' hay que verlo en su conjunto, evidentemente. Puede haber actuaciones que nos gusten más y actuaciones que nos gusten un poco menos, pero el proyecto en su conjunto es un proyecto muy ambicioso de recuperación de espacios del que hay mucha gente, incluso de fuera de España, que está esperando ver cómo va.

—A los vecinos no les gusta el hotel de San Juan de Dios; piden una residencia de mayores.

—Ojalá pudiera ser una residencia de mayores. Pero el principal problema es que para abrir la puerta hace falta una inversión cercana a los 10 millones de euros, que es el resultado de 20 años de abandono.

Dicho esto, los trámites que se están poniendo en marcha para hacer el uso del inmueble compatible con el hostelero no menoscaba que pueda ser una residencia de mayores. Compatible no es excluyente. Y hasta que empiece a construirse un hotel todavía hay tiempo para que pueda ponerse en marcha una residencia. Voy a seguir solicitándola y a seguir buscando posibilidades tanto con la Junta, como con la colaboración público o privada o con algún tipo de cooperativas con la que ya hemos contactado, al objeto de que pueda ser aquello que todos queremos o que todos deseamos.

—Cuándo se entregarán las viviendas del Corral de don Diego?

—Queremos sacar las bases para optar a una de estas viviendas en régimen de alquiler en octubre. Hay una larga lista de gente que está expectante, puesto que en Toledo hay una importante demanda de viviendas.

— La EMV ha comenzado a promover viviendas en Santa Bárbara, pero a los vecinos no les gusta la zona. ¿Les entiende?

—Ese suelo es para viviendas. Ojalá pudiéramos hacer todo zonas verdes. Pero claro, es muy sencillo decir que no quieres viviendas cuando tú estás viviendo en la tuya. Hay que tratar de evitar el éxodo de toledanos que ha sufrido la ciudad. En Toledo hace falta vivienda y Santa Bárbara es un lugar excepcional para vivir y para hacer vivienda.

SAN JUAN DE DIOS «Voy a seguir buscando posibilidades con la Junta, la colaboración público-privada o con algún tipo de cooperativa para que San Juan de Dios sea residencia de ancianos»

—Las casitas bajas de los militares podrían entrar en esta ecuación. Ya se ha reunido con el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied).

—Todos tenemos muchas ganas, pero hay que dar una solución a cinco de las casi treinta que allí hay y que, en estos momentos, se encuentran ocupadas. La solución la tiene que dar el Invied y mientras no se solvente este asunto no podemos seguir adelante. En cualquier caso, cuando esté solucionado, el proceso sería rápido porque ese PAU ya está aprobado. Hay dos parcelas, una para el Ayuntamiento y otra para el Ministerio, pero el problema son esas cinco viviendas que están ocupadas legalmente.

—¿Qué otros lugares están manejando para construir viviendas?

—En Palomarejos. Allí tenemos una parcela municipal.

—Hasta ahora en los PAU que se desarrollan, el Ayuntamiento ha preferido monetizarla las cesiones de suelo y coger el dinero ¿Hay que revertir esa dinámica para crear patrimonio municipal de suelo y empezar a construir vivienda?

— Nosotros de momento no hemos desarrollado ningún PAU; todos venían del anterior gobierno, incluso el del Observatorio. Pero en todos los PAU que desarrollemos sí contemplamos la cesión para suelo para poder hacer viviendas.

—Hablando del POM, ¿Cómo va el avance?

—Esperamos poder presentar el borrador del Plan de Ordenación Municipal en septiembre u octubre. Se están teniendo reuniones periódicas con el equipo redactor fundamentalmente con los técnicos, pero también con el equipo de Gobierno. El objetivo es tener la aprobación inicial en mayo del 2027. La verdad que los plazos van muy justos, pero se podría hacer.

—¿Por dónde va a crecer la ciudad?

—Existe un consenso mayoritario, casi unánime, en torno a que la ciudad no se estire más. No hay que alargarla más. Cosamos lo que tenemos; compactemos en la medida de lo posible. Y en eso, el trazado del AVE nos podría dar pistas; podría ser una un buen límite.

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL «Esperamos poder presentar el borrador del nuevo POM de Toledo en el mes de septiembre o en octubre»

—Esta a punto de vencer la concesión del servicio de los autobuses urbanos. ¿Cómo va a ser el nuevo modelo de transporte urbano?

—Saldrá a concurso en 2026. El nuevo transporte urbano tendrá que ser completamente sostenible, eficiente, verde y adecuado a las necesidades reales de los usuarios y de la ciudad, que han sido cambiantes y que hemos ajustado en la medida de las posibilidades que nos ha dejado el contrato. Y todo teniendo en cuenta además la circunstancia de que el 50% de la flota, 25 autobuses, quedaron sepultados bajo el barro en septiembre del 2023.

—¿Es el momento de quitar los autobuses de Zocodover?

—Un Casco vivo pasa también por facilitar las comunicaciones con un servicio de transporte público eficaz y que acerque al ciudadano lo más posible a sus viviendas. Pero, por lógica, no pueden subir cada día más de 500 autobuses, al menos los grandes, como hasta ahora. Hay que compatabilizar ambas cosas.

-¿Al final se va a cortar el paso de autobuses a Zocodover por las obras de la Delegación del Gobierno?

—Se tiene que cortar, lo que pasa es que como se están retrasando las obras, pues se retrasa también el corte.