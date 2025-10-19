Suscribete a
El PSOE exige al alcalde de Toledo que haga público el proyecto y las modificaciones de la obra de Duque de Lerma

Los socialistas denuncian improvisación y «ausencia total de estrategia urbana» tras el levantamiento de la acera situada en la fachada de Tavera

Las obras del parque de la Vega de Toledo avanzan en plazo para convertirse en la gran «entrada imperial» a la ciudad

La acera de Duque de Lerma está contemplada en el proyecto de remodelación del parque de la Vega
El Grupo Municipal Socialista de Toledo ha exigido al alcalde, Carlos Velázquez, que haga público el proyecto completo de la obra de la calle Duque de Lerma, incluidas todas sus modificaciones y justificaciones técnicas, tras constatar que se están levantando aceras recientemente construidas ... «sin explicación alguna».

Reporta un error en esta noticia
