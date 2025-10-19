El PSOE exige al alcalde de Toledo que haga público el proyecto y las modificaciones de la obra de Duque de Lerma

El Grupo Municipal Socialista de Toledo ha exigido al alcalde, Carlos Velázquez, que haga público el proyecto completo de la obra de la calle Duque de Lerma, incluidas todas sus modificaciones y justificaciones técnicas, tras constatar que se están levantando aceras recientemente construidas ... «sin explicación alguna».

La concejala socialista Laura Villacañas ha denunciado lo que califica como «una nueva muestra de improvisación, cambios de criterio y ausencia total de estrategia urbana» por parte del equipo de gobierno de PP y Vox. «Esta situación refleja el caos y la falta de planificación del gobierno local. Una vez más, Carlos Velázquez demuestra que no tiene un modelo de ciudad ni un proyecto serio para Toledo», ha afirmado.

Villacañas ha criticado que el Ayuntamiento esté «levantando lo que ayer terminó», sin transparencia ni respeto por el dinero público. «Toledo merece planificación, transparencia y compromiso, no este despropósito urbano que desconcierta a los vecinos y las vecinas», ha señalado, al tiempo que ha lamentado que «las decisiones se cambian sobre la marcha, sin criterio ni explicaciones».

Según la edil socialista, la actuación en la calle Duque de Lerma «está generando un auténtico cuello de botella en la zona, complicando la circulación y la accesibilidad». «Las obras deberían mejorar la movilidad, no empeorarla. Pero la falta de dirección política de Carlos Velázquez está provocando más caos y más confusión», ha añadido.

En este sentido, Villacañas ha asegurado que «los vecinos y las vecinas no entienden qué está pasando porque nadie explica nada». «Este gobierno actúa con secretismo, improvisa y rectifica sin rendir cuentas», ha criticado.

«La ciudad del construyo y destruyo»

La concejala ha lamentado que «Toledo se haya convertido en la ciudad del construyo y destruyo, del hago y deshago, del improviso constante». «No hay planificación, no hay estrategia y, sobre todo, no hay compromiso real con la ciudad», ha afirmado, subrayando que el alcalde «gobierna de espaldas a los toledanos, más preocupado por la foto que por los resultados».

Por todo ello, el PSOE de Toledo reclama que el Ayuntamiento haga público el proyecto íntegro de la intervención, con sus cambios y motivaciones técnicas. «Los toledanos merecen saber qué se está haciendo, cuánto cuesta y por qué se cambia una acera recién terminada», ha insistido Villacañas, quien ha concluido reclamando «un cambio de rumbo» en la gestión municipal.

«Toledo necesita un gobierno que piense la ciudad con visión, no a base de ocurrencias. Carlos Velázquez debe dejar de improvisar y empezar a gobernar con responsabilidad y seriedad», ha zanjado.