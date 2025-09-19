Un hombre de 52 años, trasladado al hospital de Toledo tras sufrir una herida por arma blanca en la cara en Illescas

Un hombre de 52 años ha sido trasladado este viernes al hospital universitario de Toledo tras sufrir una herida por arma blanca en la cara. Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, el afectado acudió por su propio pie al centro de salud de Illescas alrededor de las tres de la tarde

Una vez atendido en el centro sanitario, fue necesario su traslado en una UVI móvil al centro sanitario de la capital regional para recibir asistencia especializada.

Hasta el centro de salud se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Illescas, que se hicieron cargo de la situación.