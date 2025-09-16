Dos heridos por arma blanca en pocas horas en la avenida Pío XII de Talavera de la Reina

Los dos heridos han sido trasladados al hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera

La talaverana avenida Pío XII ha sido escenario este martes de dos agresiones con arma blanca en pocas horas.

El primero se produjo pasadas las dos de la madrugada, cuando un varón de 29 años resultó herido en la mano durante un intento de robo. Fue trasladado en ambulancia al hospital Nuestra Señora del Prado de la ciudad.

El segundo incidente ha tenido lugar pasadas las ocho de la tarde en un portal de la misma avenida, donde un hombre de 25 años sufrió heridas en un brazo y una pierna tras ser atacado con un arma blanca.

En este caso, ha sido la Policía Nacional la que ha trasladado al herido hasta el hospital talaverano.