Haricaman reafirma su compromiso con Cáritas Diocesana de Toledo

La responsable de Ventas y Exportación de Haricaman firmando el convenio con la secretaria general de Cáritas Mónica

La empresa Harinas de Castilla-La Mancha 'Haricaman' ha renovado la firma del convenio de Empresas con Corazón de Cáritas Diocesana de Toledo. Recientemente se ha suscrito el acuerdo entre la responsable de Ventas y Exportación de Haricaman, Ana Martínez, y la secretaria general de Cáritas, Mónica Moreno, que en la firma ha estado acompañada por la responsable del Programa Empresas con Corazón de Cáritas, Marisa Martínez.

Con esta renovación, Haricaman formaliza de nuevo su compromiso con la acción social y el apoyo a las personas más vulnerables de nuestra Archidiócesis, colaborando con donaciones puntuales a Cáritas Diocesana de Toledo con los productos que elabora. Estos productos se distribuirán entre las Cáritas Parroquiales, la red de economatos (16 en la Archidiócesis) y los comedores sociales del Centro de Personas sin Hogar de Toledo y Hogar 2000.

La secretaria general de Cáritas Diocesana de Toledo, Mónica Moreno, ha reiterado el agradecimiento a Haricaman «porque el saber que realizamos nuestra misión con el apoyo de empresas como Haricaman nos da tranquilidad, sabiendo que cuando necesitamos de su ayuda ellos dan respuesta de forma inmediata, con productos de calidad y que son muy demandados por las familias que atendemos diariamente».

Sobre Haricaman

Haricaman, ubicada en Añover de Tajo, es una empresa familiar que lleva desde su fundación en el año 1991 innovando constantemente. La segunda generación de la familia ha sabido adaptar a lo largo de estos años una empresa tradicional enfocada en sus inicios a harinas para panaderías locales a una empresa especializada en fabricación y envasado de harinas, pan rallado y otros derivados de cereales para los principales retailers nacionales y europeos.

Calidad y Crecimiento siempre han sido constantes, primero con ISO 9001, después manteniendo año tras año el Certificado IFS, actualizándose continuamente a las nuevas versiones, con las más altas puntuaciones, con la certificadora AENOR.

Haricaman se abastece principalmente con materias primas provenientes de agricultores locales, favoreciendo la economía local y evitando transportes innecesarios. Hacen todos sus productos sin aditivos, sin química, mezclando los mejores cereales del mercado. Así consiguen fabricar productos mucho más naturales.

La apuesta más importante de la historia de la empresa se produjo en el año 2017 con la inauguración de unas instalaciones totalmente nuevas e independientes para la fabricación y envasado de productos sin gluten, con la tecnología más avanzada en Europa de alimentación, contando igualmente con IFS High Level y Certificado europeo ELS (Espiga Barrada), libre de gluten por FACE y AENOR. En ellas se fabrican y envasan todas las harinas, pan rallado, semillas y cereales de desayuno con esta característica.

Además, en el año 2022 se aperturó otra nueva fábrica de cereales con gluten, con tres líneas nuevas de envasado y una tecnología Puffing innovadora en España.