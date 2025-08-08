La entidad 'Manufacturas Anframa', fiel al programa empresas con corazón de Cáritas

En los detalles con corazón que ofrece Cáritas Diocesana de Toledo, como son los regalos a las empresas con corazón o regalos institucionales o las insignias con el logo de Cáritas siempre tiene de aliada a Anframa, una empresa que desde hace años colabora con la entidad. Recientemente ha renovado el convenio de empresas con corazón, suscrito por el director de Manufacturas Anframa, José Carlos Sánchez Diez, la responsable de Empresas con Corazón, Marisa Martínez, y la secretaria general de Cáritas Diocesana de Toledo, Mónica Moreno.

Mónica Moreno ha reiterado «el agradecimiento de Cáritas con Anframa» porque «sabemos que siempre está con nosotros en las distintas iniciativas que desarrollamos y acercando este arte milenario como es el damasquino en los actos oficiales que realizamos», siendo además patrocinador de la Fiesta por la Mujer y la Vida a beneficio de Proyecto Mater. La generosidad y la colaboración de Anframa con los más vulnerables es un activo valioso, yendo «más allá de la mera responsabilidad social corporativa, siendo demostrando que es una empresa con mucho corazón».

Manufacturas Anframa fue fundada en 1970 a partir de la reunión de artesanos apasionados por el arte del damasquinado. Mantiene su sede original en Toledo y está presente en más de 15 países.

