La arena de la playa del Tajo en Toledo, que ya tiene ducha, es granítica

La ducha instalada sobre la arena de la playa que las lluvias de marzo crearon a la orilla del Tajo -incluida en la reforma de la senda ecológica- servirá para que las personas que frecuenten la zona puedan refrescarse en los días calurosos. «En principio se va a mantener y conservar, pero hay que adaptar la ducha al nuevo espacio, al arenero que ha dejado el río», ha dicho a ABC el concejal del Río Tajo, Rubén Lozano, que prefiere no utilizar la palabra playa. «Como profesor de Geografía, no lo acabo de entender muy bien, aunque popularmente se puede llamar playa».

Lozano ha señalado que está casi terminada una nueva cartelería «con algunas normas, indicaciones y prohibiciones para que la gente, cuando esté allí, pueda leerlo. Por si acaso le queda alguna duda a alguien, el baño está prohibido: el gua no está en condiciones». Ha adelantado que, aunque aún no han llegado los resultados de los análisis de la arena encargados hace más de tres semanas, su composición es «mayoritariamente granítica al llegar arrastrada desde la sierra y son sedimentos graníticos que no tienen nada que ver con los fangos y arcillas que hay habitualmente en la zona, aunque bien es cierto que también están las ocas y sus excrementos».

El concejal ha censurado que los visitantes dejen tiradas bolsas de patatas fritas, latas de refresco y colillas de cigarros. «En la cartelería pediremos a la gente que sea responsable y se comporte con civismo para que lo conservemos de la mejor manera posible y no sea un vertedero». No se descarta, para crear sombra, un entoldado, además de las plantas trepadoras plantadas en los 'restos' de los embarcaderos sobre enrejados. Y unos postes para jugar al vóley playa.