Beatriz Larraz: «Con la playa, el río ha recuperado el lugar que le habíamos quitado»

La directora de la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss, Beatriz Larraz, ha calificado de «espectacular» la aparición de una playa de arena a la orilla del Tajo, a su paso por Toledo, en la zona cercana a la Barca de Pasaje, tras la última crecida provocada por la borrasca.

Desde el punto de vista técnico, Larraz ha explicado a ABC que este fenómeno se ha producido porque se trata de «un río que por unas semanas ha recuperado la dinámica fluvial que se podría repetir muchos inviernos. Se ha producido el normal arrastre de sedimentos que proceden de las tierras de alrededor ante la gran cantidad de lluvia caída estos días pasados. La lluvia erosiona el terreno, se produce escorrentía, agua que se va llevando esa tierra hacia el río».

Con la escorrentía, las sustancias más finas se las lleva el agua, aguas abajo, mientras que las más gruesas quedan depositadas en las orillas y en el fondo. «Lo que se deposita son los sedimentos que estaban disueltos en el agua». Preguntada por qué esas arenas que ahora han formado la playa son tan blancas y finas, Larraz señala que «son parte de los materiales existentes aguas arriba, la tierra de los campos se separa en arenas, limos y arcillas, quedando visibles las arenas, de tonalidad más clara, que las arcillas y limos que disueltos en el agua se van aguas abajo».

Para la directora de la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss, esto es «un magnífico ejemplo de la dinámica fluvial que hemos tenido estos días, que se parece a la que naturalmente tiene un río. Un río natural tiene movimiento, es diferente cada momento del año, va cambiando, pero para eso tiene que tener una dinámica fluvial parecida a la natural; tiene que tener unos caudales cambiantes, tiene que tener sus avenidas en invierno o en otoño o en primavera, y tiene que tener unos caudales más bajos en verano que nos permitirían disfrutar de esas playas».

Unas playas que «tendrían que estar ligadas a agua limpia en el río», pero para eso -añade Larraz- es necesario que «se mejore la depuración». En cuanto a la nueva playa del Tajo a su paso por Toledo, se trata de un fenómeno «puntual». «Si viniera una riada mañana la playa cambiaría de sitio, movería las arenas porque el río puede con eso y con más, como nos ha demostrado estos días».

El caudal de los ríos es «cambiante». Si observamos fotografías antiguas, vemos «cómo alguna parte de los trazados cambian con el tiempo, en función del caudal que hayan tenido en cada momento. Ahora no estamos respetando los dominios del río, lo hemos circunscrito a una especie de canal, y un río no es un canal, un río es una cosa mucho más viva, con movimiento, a veces se ensancha, a veces se estrecha». La 'nueva' playa, que llega hasta los árboles de la senda ecológica, «es un terreno que nosotros le hemos quitado al río, y ahora el río ha recuperado, en parte, el terreno que le correspondía. Nosotros hemos hecho una senda ecológica, porque como desde hace muchos años el río está tan controlado desde la cabecera, hemos deducido que por ahí ya no iba a pasar el agua nunca, hemos construido una senda para disfrutar del paisaje ribereño. Pero ahora el río ha dicho no, mi espacio es este y puedo seguir ocupándolo. Dicho esto, la senda ecológica es de las pocas cosas que, efectivamente, sí pueden estar en las orillas del río. Cualquier otra construcción se demuestra que sería inconveniente».

Dice Larraz que para poder disfrutar de esa playa « lo que necesitaríamos es que el agua que circule este verano esté limpia y no lo va a estar. La concentración de contaminantes va a ser la misma de siempre proveniente fundamentalmente del Jarama, de las depuradoras de Madrid y del Corredor del Henares, así como de la depuradora del Polígono de Toledo».