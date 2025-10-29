Sergio Gutiérrez acusa a Núñez de «sobrepasar el nivel del bulo y de la ocurrencia» por criticar la ausencia de Page en Letur

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha respondido con dureza al presidente regional del Partido Popular, Paco Núñez, tras las críticas de éste por la ausencia de Emiliano García-Page en el homenaje que se ha celebrado ... en la localidad albaceteña de Letur en memoria de las seis víctimas mortales de la dana.

Gutiérrez ha publicado un mensaje en la red social X en el que reprocha al líder del PP su intento de politizar la jornada y ha recordado al líder de los populares que el presidente de Castilla-La Mancha se encontraba en el funeral de Estado que se ha celebrado en Valencia y que ha estado presididos por los Reyes. «Hasta hoy creía que era solo torpeza. Señor Paco Núñez, funeral de Estado, presidido por los Reyes, en honor a las víctimas de Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía. Y el presidente de una comunidad autónoma es el representante ordinario del Estado en la región», ha escrito el dirigente socialista.

Noticia Relacionada Padilla destaca el compromiso de Page con las víctimas de la dana desde el «primer minuto» E.Bustos En el primer aniversario de la dana, la portavoz del Gobierno regional destaca la respuesta «ejemplar» de los servicios públicos y censura que Paco Núñez, haya intentado «utilizar el aniversario para atacar con mentiras e insidias al Gobierno y a su presidente»

El número dos del PSOE castellanomanchego ha acusado a Núñez de estar «tan desesperado por estar muy por debajo del 30% del voto en las encuestas que ha sobrepasado el nivel del bulo y de la ocurrencia».

Hasta hoy creía que era sólo torpeza.



Señor @paconunez_ funeral de Estado, presidido por los Reyes, en honor a las víctimas de Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía. Y el presidente de una Comunidad Autónoma es el representante ordinario del Estado en la Región.



Está tan… pic.twitter.com/POIxaGri7S — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) October 29, 2025

El tuit de Gutiérrez responde a las declaraciones realizadas por Paco Núñez durante una entrevista concedida a esRadio Albacete, en la que el dirigente popular ha mostrado su sorpresa por la ausencia del presidente regional, asegurando que «entiendo que será un error de agenda que el presidente de Castilla-La Mancha no vaya a estar en Letur. Ha optado por irse a Valencia y estoy convencido de que es un error. Nadie entendería que, en lugar de estar al lado de sus vecinos en un momento de máximo dolor, decida irse a otro acto».

«Resulta incomprensible que el presidente autonómico dé la espalda a las víctimas de Castilla-La Mancha», ha insistido Núñez.

En la misma entrevista, el presidente del PP regional ha aprovechado para reprochar la gestión del Gobierno autonómico durante la emergencia provocada por la dana de 2024. Núñez ha recordado que su grupo parlamentario pidió un pleno monográfico en las Cortes de Castilla-La Mancha «para pedir transparencia sobre las decisiones que se tomaron», y ha recordado que «Page ni siquiera acudió».