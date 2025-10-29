Padilla destaca el compromiso de Page con las víctimas de la dana: «En cuanto se enteró suspendió su agenda»

Al cumplirse un año de la tragedia de la dana donde murieron 237 personas, en distintas comunidades autónomas, la consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha iniciado la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno con un emotivo recuerdo ... a las víctimas y sus familias.

«Jonathan, Mónica, Juan, Manuel, Antonia y Dolores, los seis nombres de la tragedia de Letur, y Celsa, la víctima mortal en Mira. En este día recordamos con profundo respeto a todas las víctimas y acompañamos a sus familias y a todos los que han sufrido las consecuencias de este desastre», ha expresado Padilla.

Noticia Relacionada Tamara perdió a su hermano en la riada: «Los primeros muertos fueron en Letur; que no se tape con Valencia» Javier Guayerbas «Page tiene la misma responsabilidad que Mazón», asegura. Jonatan, de 37 años, fue arrastrado por la riada junto a su mujer Mónica dejando a dos adolescentes huérfanos

La portavoz ha subrayado «la ola de solidaridad que surgió tras esta herida compartida» y ha destacado «el sobresaliente papel de los servicios públicos en Castilla-La Mancha». En este sentido, ha afirmado que «si hay algo que le importa al Gobierno regional es la confianza de la población en las instituciones, y nuestra región fue ejemplo del buen funcionamiento de los servicios públicos».

Padilla ha querido reconocer «el compromiso y la entrega de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de la Unidad Militar de Emergencias (UME), de la Guardia Civil, Policía Nacional, policías locales, así como de los agentes medioambientales del Plan Infocam y de los efectivos de Protección Civil». «Su implicación fue fundamental para atender la situación en los momentos más difíciles», ha añadido.

La consejera también ha puesto en valor «la implicación constante del Gobierno de Castilla-La Mancha, presente desde el primer momento en los municipios afectados». «Esta labor de apoyo y acompañamiento en Letur y Mira se ha mantenido a lo largo de estos 365 días; no hemos soltado la mano de estos pueblos», ha asegurado.

Asimismo, ha recordado que el presidente regional, Emiliano García-Page, «se comprometió desde el primer minuto, suspendiendo su agenda en cuanto conoció los hechos y visitando en varias ocasiones los municipios afectados». Según Padilla, esas visitas y el contacto permanente con los vecinos «se han traducido en múltiples muestras de cariño hacia el presidente».

En la parte final de su intervención, la portavoz ha lamentado que el Partido Popular y su presidente regional, Paco Núñez, hayan intentado «utilizar este aniversario para atacar al Gobierno y a su presidente». «No creo que sea necesario establecer comparaciones sobre dónde estaban unos y otros. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha estado, y sigue estando, donde debía: con los municipios afectados y con las familias de las víctimas. No todos pueden decir lo mismo», ha señalado.

Padilla ha concluido su intervención reafirmando la unidad y la fortaleza de la sociedad castellano-manchega: «No quiero que nada eclipse la solidaridad y la unión demostradas por nuestra tierra. Este Gobierno no va a permanecer callado ante un presidente que no está a la altura de los ciudadanos. Por desgracia, siempre fallan los mismos».