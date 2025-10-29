Suscribete a
Paco Núñez (PP) critica la ausencia de Page en el homenaje a las víctimas de la dana de este miércoles en Letur (Albacete)

El presidente del PP lamenta que Page opte por acudir al funeral de Estado en Valencia y «dé la espalda» a las familias de Castilla-La Mancha

Letur y Mira en el corazón, un año después de la tragedia de la dana: exigimos todas las responsabilidades

Paco Núñez, en una imagen de archivo, es el presidente del PP en Castilla-La Mancha
Paco Núñez, en una imagen de archivo, es el presidente del PP en Castilla-La Mancha

J. Guayerbas

Toledo

Durante una entrevista concedida en esRadio Albacete, el presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que «hoy es un día para acordarnos y homenajear a las víctimas, a todas las que dejó la dana, especialmente en nuestra región, donde ... golpeó con una dureza brutal». El dirigente popular ha recordado que aquel 29 de octubre «fue un día horrible que nos dejó imágenes imborrables y familias destrozadas por la pérdida de seres queridos».

