Paco Núñez (PP) critica la ausencia de Page en el homenaje a las víctimas de la dana de este miércoles en Letur (Albacete)
El presidente del PP lamenta que Page opte por acudir al funeral de Estado en Valencia y «dé la espalda» a las familias de Castilla-La Mancha
Letur y Mira en el corazón, un año después de la tragedia de la dana: exigimos todas las responsabilidades
J. Guayerbas
Toledo
Durante una entrevista concedida en esRadio Albacete, el presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que «hoy es un día para acordarnos y homenajear a las víctimas, a todas las que dejó la dana, especialmente en nuestra región, donde ... golpeó con una dureza brutal». El dirigente popular ha recordado que aquel 29 de octubre «fue un día horrible que nos dejó imágenes imborrables y familias destrozadas por la pérdida de seres queridos».
Núñez ha anunciado así que esta tarde estará presente en Letur (Albacete) «acompañando a los vecinos en un día de duelo, tristeza y recuerdo», y ha mostrado su sorpresa por la ausencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
«Entiendo que será un error de agenda que el presidente de Castilla-La Mancha no vaya a estar en Letur. Ha optado por irse a Valencia y estoy convencido de que es un error. Nadie entendería que, en lugar de estar al lado de sus vecinos en un momento de máximo dolor, decida irse a otro acto», ha afirmado.
Núñez ha insistido en que «resulta incomprensible» que el presidente autonómico «dé la espalda a las víctimas de Castilla-La Mancha».
«Si finalmente Page no acude al homenaje en Letur, ¿cómo va a explicar a las víctimas quien debía tomar las decisiones hace un año, y quien debe impulsar ahora la reconstrucción?», ha planteado.
Críticas a la gestión de la emergencia
Más allá del reproche político por la ausencia de Page hoy en el homenaje en Letur, el responsable autonómico del PP ha vuelto a cuestionar la gestión del Gobierno autonómico durante la dana, para recordar que el PP solicitó un pleno en las Cortes regionales «para pedir transparencia sobre las decisiones que se tomaron», y denunciar que «Page ni siquiera acudió».
«En Castilla-La Mancha no se activó ningún sistema de alerta ni se enviaron mensajes a los móviles. No se constituyó el Cecopi, y del presidente no supimos nada hasta el día siguiente a la una del mediodía, cuando llegó a Letur», ha señalado.
Tamara perdió a su hermano en la riada: «Los primeros muertos fueron en Letur; que no se tape con Valencia»Javier Guayerbas
«Page tiene la misma responsabilidad que Mazón», asegura. Jonatan, de 37 años, fue arrastrado por la riada junto a su mujer Mónica dejando a dos adolescentes huérfanos
Semanas después, «celebramos un Pleno en las Cortes regionales para exigir explicaciones y Page no se presentó. Ese es el presidente que tenemos», ha añadido.
«Quedan preguntas por responder»
Núñez ha insistido en la necesidad de «reflexionar sobre qué falló» para evitar que una tragedia así vuelva a repetirse. «Si no sabemos qué falló, es imposible corregirlo», ha dicho.
En este sentido, el dirigente popular se ha preguntado «¿por qué no se activaron alertas? ¿Por qué no se avisó a la población para evacuar la zona baja? ¿Qué medios se movilizaron y con qué rapidez? ¿Presidió el presidente el Cecopi o ni siquiera se constituyó?», ha apuntado a la espera de respuesta.
El líder del PP ha subrayado que, un año después, «todavía no se han dado respuestas claras ni se han asumido responsabilidades». Y ha reiterado que «la transparencia y la prevención deben ser las prioridades» para garantizar que tragedias como las de Letur (Albacete) y Mira (Cuenca) «no se vuelvan a repetir».
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete