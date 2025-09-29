De Sara Montiel al juicio por los crímenes de Pioz: un recorrido fotográfico por los 40 años de la agencia EFE en Castilla-La Mancha La exposición recoge en 40 imágenes el trabajo de los fotoperiodistas como garantes de la información. Se puede visitar en el Centro Cultural San Marcos de Toledo hasta el próximo 12 de octubre, domingo

La delegación de la Agencia EFE en la región está de aniversario, cumple cuatro décadas de servicio informativo a la sociedad castellanomanchega. Para conmemorar estos 40 años han seleccionado una colección de 40 fotografías que se exponen en el Centro Cultural San Marcos del Ayuntamiento de Toledo hasta el próximo 12 de octubre, domingo.

La exposición recorre no solo estos años de EFE en Castilla-La Mancha, sino la historia de la región a través del objetivo de los profesionales que durante estos años han captado con sus cámaras los acontecimientos que han marcado el calendario informativo regional.

Como si de un noticiero de los de antaño se tratara, la exposición aborda todos los temas: política, sociedad, cultura, sucesos, deportes... Y ahonda en la labor del fotoperiodista, como profesional indiscutible que narra en imágenes lo que acontece; fotoperiodistas y compañeros con nombre propio, como Ismael Herrero, Jesús Carvajal, Pepe Zamora, Ángeles Visdómine, Manu Reino, Nacho Calonge, entre otros.

El recorrido lleva al visitante de las imágenes en blanco y negro al color a través de un paseo por la historia de Castilla-La Mancha y personajes como Sara Montiel y Pedro Almodóvar; políticos como José Bono, José María Barreda, Emiliano García-Page o María Dolores de Cospedal; así como los reyes Felipe y Letizia en el Hospital Nacional de Parapléjicos y también el emérito en Toledo con los príncipes Carlos y Diana de Gales el 24 de abril de 1987.

Representantes públicos han inaugurado la exposición este lunes ABC

Fotografías de personajes que se intercalan con las de acontecimientos dolorosos como el incendio forestal de Santa María del Pino (Guadalajara) en 2005 que se cobró la vida de 11 forestales en una imagen captada por Víctor Lerena de los vehículos calcinados en los que viajaban parte de los fallecidos, o el inicio del juicio por el crimen de Pioz en 2018 en la Audiencia Provincial de Guadalajara, con un primer plano de Patrick Nogueira, asesino confeso de sus tíos y primos en agosto de 2016, captado por el fotoperiodista Pepe Zamora.

La identidad de Castilla-La Mancha es otra de las pinceladas de la exposición que refleja lo popular y costumbrista como los corpus de Camuñas y de Toledo, la vendimia o el paso de la Vuelta Ciclista a España y la expectación que generó en 1986 en la etapa Albacete-Aranjuez.

Fotografías también del lince ibérico y su reintroducción en la comunidad autónoma, la pandemia y los homenajes a los sanitarios en el año 2020 y las inundaciones de 2024 en Mira (Cuenca) o en Letur (Albacete), recogen la historia reciente de la región, también con un guiño crítico al trasvase Tajo-Segura con una imagen del embalse de Entrepeñas (Guadalajara), sin olvidar fotos que fueron noticia nacional como el incendio del cementerio de neumáticos de Seseña (Toledo) en mayo de 2016.