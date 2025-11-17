Núñez cuestiona a Page en materia económica y lamenta que «mienta a la región»

El presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha mantenido un encuentro con los representantes de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto) en el que intervino Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Empleo del PP.

Núñez, sin titubeos, ha criticado al Gobierno ... socialista de Emiliano García-Page por su «falta total de credibilidad» tras apoyar la propuesta fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, «después de haber dicho públicamente por la mañana que la rechazaba».

En este sentido, el dirigente popular se ha preguntado «¿de qué sirve decir a los ciudadanos una cosa y votar la contraria pocas horas después?», al tiempo que ha reiterado que mientras el PP «lleva meses defendiendo en las Cortes regionales que la financiación autonómica se negocie en una sola mesa, sin privilegios para ninguna comunidad, especialmente para Cataluña, el PSOE de Page vota sistemáticamente en contra y respalda las decisiones del Gobierno de Sánchez». Asimismo, el presidente regional del PP ha exigido a Page «que deje de engañar y mentir a los ciudadanos y actúe con coherencia y responsabilidad», al tiempo que ha recordado que «esas contradicciones perjudican gravemente a los intereses de Castilla-La Mancha». Para finalizar, Núñez ha destacado que el modelo del PP que ha compartido con Fedeto se basa en «escuchar, consensuar y cumplir, tanto desde la oposición como desde el futuro Gobierno regional», no sin antes apuntar que esa «es la política útil que queremos para Castilla-La Mancha, escuchar a quienes crean empleo, proponer soluciones reales y aplicar las medidas necesarias para que la región avance».

