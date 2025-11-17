Suscribete a
ABC Premium

Núñez cuestiona a Page en materia económica y lamenta que «mienta a la región»

El líder popular acusa al Ejecutivo autonómico de incoherencia tras el respaldo a las medidas de Pedro Sánchez en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en Madrid

Page avisa a Sánchez sobre la financiación autonómica: «No caben privilegios, con este asunto no se juega»

Paco Núñez y Alberto Nadal, hoy, en la Federación Empresarial Toledana, Fedeto
Paco Núñez y Alberto Nadal, hoy, en la Federación Empresarial Toledana, Fedeto ABC

J. Guayerbas

Toledo

El presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha mantenido un encuentro con los representantes de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto) en el que intervino Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Empleo del PP.

Núñez, sin titubeos, ha criticado al Gobierno ... socialista de Emiliano García-Page por su «falta total de credibilidad» tras apoyar la propuesta fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, «después de haber dicho públicamente por la mañana que la rechazaba».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app