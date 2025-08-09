Medios aéreos y terrestres trabajan en el control de un incendio en Almodóvar del Pinar (Cuenca)

Columna de humo del incendio desatado en Almodóvar del Pinar

Un incendio forestal se ha declarado este sábado en el término municipal de Almodóvar del Pinar (Cuenca) y ha obligado al despliegue de medios aéreos de extinción.

Según indica el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Junta, sobre el terreno hay dos medios aéreos, junto a otros 8 terrestres y 45 personas se encuentran trabajando en las labores de extinción del incendio.

El incendio ha sido detectado sobre las 12.52 horas por un vigilante fijo y, hasta el momento, han participado en las labores de extinción un total de 20 medios -7 de ellos aéreos- y 106 personas.