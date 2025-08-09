Controlado el incendio forestal desatado en Los Navalucillos, Toledo

Imagen de este sábado de la zona afectada en La Huerce en Guadalajara

El incendio forestal declarado ayer, viernes, en Los Navalucillos, Toledo, ya ha sido controlado por los servicios de extinción de incendios.

Según ha informado el Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha, la situación operativa del incendio, que alcanzaba el Nivel 1 y obligaba a cortar al tráfico tramos de la carretera CM-4155 por afección de humo, pasaba a Nivel 0 en torno a las 21:43 horas del viernes.

Sobre las 00:40 horas de este sábado ha sido dado por controlado, aunque un despliegue de 6 efectivos y un medio terrestre continuaba trabajando en la zona en torno a las 10:30 horas para extinguir por completo el incendio.

Durante el operativo han llegado a estar desplegados en la zona un total de 32 medios, 7 de ellos aéreos, y 143 efectivos.

La Huerce y Brazatortas

Otros dos focos forestales este fin de semana están siendo los incendios de La Huerce (Guadalajara) y Brazatortas (Ciudad Real), que junto al de Los Navalucillos en Toledo han movilizado a más de 390 efectivos.

Como recoge la Junta, el incendio de La Huerce en Guadalajara este sábado ha pasado a nivel 0. A las 11:00 horas trabajaban aún en la zona 6 medios y 39 personas, mientras que en Brazatortas, en la provincia de Ciudad Real, el nivel del siniestro también es 0 y se mantienen trabajando en la extinción 2 medios terrestres y 11 efectivos.