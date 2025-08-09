Tres menores hospitalizados tras quedar atrapados en el incendio de una vivienda en Albatana (Albacete)

Dos de los menores fueron trasladados en una UVI al hospital de Hellín

Tres menores -una niña de 7 años y dos chicos de 13 y 14- han resultado heridos este sábado después de quedar atrapados en el interior de una vivienda en la que se declaró un incendio en la localidad albaceteña de Albatana.

El fuego se inició poco antes de la diez de la mañana en una vivienda de la calle Mayor por causas que todavía se desconocen. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los bomberos de Hellín, que comprobaron que los tres menores permanecían en el interior del inmueble y procedieron a su rescate. El incendio fue posteriormente extinguido.

La niña y el adolescente de 14 años fueron trasladados en una UVI móvil al Hospital de Hellín, mientras que el otro chico, de 13 años, fue evacuado en helicóptero medicalizado al Hospital La Fe de Valencia.

En el operativo también intervinieron una ambulancia de soporte vital básico y agentes de la Guardia Civil.