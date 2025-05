Gamarra y Núñez reclaman que Page cumpla el Pacto Regional del Agua: «Con Feijóo habrá un Plan Nacional»

Tampoco este martes se ha podido escuchar al presidente regional del PP, Paco Núñez, pronunciarse sobre las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, que benefician a Castilla-La Mancha, y ha continuado propugnando como «lo más importante» es el Pacto Regional del Agua acordado hace cinco años y que «Page ha incumplido».

Ha explicado que en diciembre de 2020, más de 49 entidades de la región, incluido el Gobierno regional, del PSOE, y el PP, firmaron el citado pacto, «que no fue remitido jamás por el Gobierno regional al Palacio de la Moncloa», y lamentó que Page «no lo haya defendido». Ha recordado que la pasada semana él mismo lo remitió a la Moncloa, «y no sé si Page no lo ha hecho por miedo o por estrategia, porque le conviene seguir con las guerras del agua, pero a nosotros, lo que nos interesa, es que nuestros agricultores y nuestros ganaderos tengan agua». Por ello, también ha abogado por la necesidad de que haya un Pacto Nacional del Agua.

Noticia Relacionada Los ribereños y el PSOE exigen al PP de Núñez que vote en contra de 'salvar' el trasvase, que este martes lleva Miras al Congreso María José Muñoz Los socialistas ven «ilógico» que los diputados del PP de Castilla-a Mancha «no voten en contra de esa posición que supone derogar los avances producidos en Castilla-La Mancha, y no defiendan los intereses de tantas y tantas personas»

Ha recordado que el Pacto -«olvidado por Page»- habla de la cuenca cedente, de la necesidad de trasvases solo en caso de necesidad real, de la necesidad de una auditoría hídrica en la región y un mapa de necesidades presentes y futuras, y «exijo hoy a Page que lo ponga en marcha» para evitar que España y Castilla-La Mancha sigan embarcadas en una guerra «en la que siempre pierden los agricultores y los ganaderos por culpa de los mismos que llevan diez años en el gobierno -y 40 años gobernando la región el PSOE- y algo de responsabilidad tendrán», palabras de Núñez que han sido recibidas con aplausos.

El «apagón» de Pedro Sánchez

La secretaria general del PSOE, Cuca Gamarra, ha tomado la palabra a continuación y se ha referido a este asunto, el agua, de candente actualidad. Antes, habló del apagón total que afectó a España «y que se ha convertido en la metáfora de lo que es hoy el Gobierno de Pedro Sánchez y una legislatura fallida». La España que se va a «negro» no es, a juicio de Gamarra, «la España actual», porque vimos que «mientras los españoles respondían de una manera ejemplar a una situación que nunca debería de haberse producido, el Gobierno volvía a fallar a todos y cada uno de los españoles».

«Es el Gobierno el que se va a negro y no este país, que está lleno de oportunidades y de gente trabajadora. Los españoles somos un gran pueblo, y prueba de ello es que no votan a Pedro Sánchez», y ha recodado que en Castilla-La Mancha fue el PP quien ganó las elecciones generales por cinco puntos al PSOE y por diez en las europeas.

«Nadie se puede creer que, después de dos semanas, no se sepa qué pasó» con el apagón. A juicio de Cuca Gamarra, «el Gobierno no quiere contar qué ha pasado porque si estuvo desaparecido todas esas horas, no tiene ninguna intención de darnos explicaciones para que sepamos lo que pasó».

En relación al asunto de los whatsapps que critican a Page, en los que pareciera que «hay un socialismo bueno y otro malo», Gamarra lo ha negado, y ha explicado que «el socialismo que vota la amnistía es el mismo en toda España; el socialismo que vota privilegios y desigualdades de unos sobre otros es el mismo en toda España; el que rompe la caja común a costa de los castellanomanchegos es el mismo en Fuensalida que el que está en el Palau de la Generalitat o en la Moncloa».

El socialismo es «decir una cosa y hacer la contraria», algo que -ha señalado- «comparten Emiliano García-Page y Pedro Sánchez». Y en este punto se ha referido al Pacto Regional del Agua, firmado por casi 50 entidades. También, como Núñez, ha reivindicado un Plan Nacional sobre el Agua, «que lidera Alberto Núñez Feijóo y que es el compromiso del PP con cada uno de los españoles, y es lo que haremos cuando estemos en el Gobierno de España y que el agua deje de ser un instrumento de enfrentamiento entre españoles».

Por otro lado, el Comité Ejecutivo Autonómico del PP ha aprobado una resolución donde se traslada el apoyo del partido al Grupo Parlamentario Popular para la votación favorable a la propuesta de un nuevo Estatuto de Autonomía. También se ha expresado el apoyo a Feijóo de cara al congreso nacional del PP del 5 y 6 de julio.