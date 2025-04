La Infanta Sofía alcanza la mayoría de edad y empieza a decidir su propio camino

Cuando el 31 de octubre de 2023 la Princesa Leonor, con paso firme y la naturalidad de quien ha crecido sabiendo cuál será destino, juró la Constitución como Heredera al Trono de la Corona, en un discreto segundo plano su hermana Sofía le sonreía y dedicaba miradas de admiración, respeto, cariño y cercanía. Esa misma mañana, poco después, en el Palacio Real de Madrid, Felipe VI reafirmó el papel de la Infanta en la nueva etapa que se abría en la Casa de S.M. el Rey una vez alcanzada la mayoría de edad de su primogénita y tras cumplir con sus obligaciones institucionales: «Leonor, no estarás sola en tu camino. En tu familia encontrarás el necesario apoyo más personal». Semanas después, en un acto que presidió el Rey con los ganadores del concurso '¿Qué es un Rey para ti?', les dijo que la continuidad de la Corona «está representada por la Princesa de Asturias, pero con la compañía de su hermana, la Infanta Sofía». «Tiene que ayudar mucho», afirmó Don Felipe sobre el papel que desempeñará la Infanta Sofía.

Hoy la hija menor de los Reyes cumple 18 años lejos de casa, en el UWC Atlantic College de Gales, donde se encuentra estudiando su último año de Bachillerato Internacional. Hace unos días, celebró anticipadamente su cumpleaños en el Palacio de la Zarzuela, durante sus vacaciones de Semana Santa junto a los Reyes y teniendo muy presente a la Princesa Leonor, quien ahora se encuentra de camino a Panamá a bordo del buque Juan Sebastián de Elcano. Aunque en un principio desde la Casa del Rey no tenían intención de hacer nada especial por el cumpleaños de la Infanta, han querido celebrar su mayoría de edad distribuyendo cinco imágenes inéditas en las que aparece posando para el fotógrafo oficial de la Casa del Rey en los jardines del Palacio de la Zarzuela. Para no dar trascendencia institucional al posado, la Infanta aparece con en las instantáneas con el pelo suelto y ropa informal, unos pantalones azul marino y una camisa azul claro.

Hasta ahora la Infanta Sofía ha seguido los mismos pasos que la Princesa Leonor en su formación académica: fue a la misma guardería en El Pardo, cursó infantil, primaria y secundaria en el madrileño colegio de Santa María de los Rosales y, animada por el entusiasmo de su hermana tras su paso por Gales, el próximo 24 de mayo se graduará allí y pondrá fin a su etapa escolar. Será entonces cuando la segunda hija de los Reyes emprenderá su propio camino.

Mayoría de edad de la Infanta Sofía Imágenes distribuidas por la Casa Real por motivo del aniversario CASA REAL

Desde pequeñas, los Reyes han querido que sus dos hijas recibieran la misma educación sin hacer distinciones. La Infanta Sofía es políglota –habla inglés, árabe y francés, como su hermana Leonor. Ante la posibilidad, además, de que sus hijas terminaran estudiando carreras universitarias relacionadas con las ramas del Derechos y las Relaciones Internacionales, Don Felipe y Doña Letizia han apuntado a la Princesa y la Infanta desde pequeñas a actividades extraescolares relacionadas con las carreras STEM, como robótica, que a la Infanta Sofía le gustó descubrir.

No recibirá formación militar

Aunque tal y como dijo el Rey «Sofía tiene que ayudar mucho», por el momento desde la Casa del Rey no han informado sobre cuáles serán los siguientes pasos de la Infanta una vez finalice su etapa escolar el próximo mes de mayo. Lo que sí descartaron desde Zarzuela hace unas semanas es Sofía de Borbón Ortiz vaya a cursar estudios militares, una posibilidad que se extendió de forma errónea por algunos medios de comunicación. Para zanjar cualquier tipo de especulación, desde la Casa del Rey comunicaron que la Infanta iniciará sus estudios universitarios una vez concluya el Bachillerato Internacional. «Sobre la siguiente etapa educativa de Su Alteza Real la Infanta Sofía, informamos de que a día de hoy no se contempla la posibilidad de una formación militar para ella. En lo que concierne al año que viene, todavía se están considerando varias opciones», explicaron.

Según ha podido saber ABC, la hija menor de los Reyes ha presentado varias solicitudes de ingreso en distintas universidades para seguir con sus estudios y desde la Casa del Rey anunciarán oficialmente la decisión que tome cuando sea definitiva. Por el momento no han trascendido sus inquietudes, por lo que no se descarta tampoco la posibilidad de que la Infanta pueda aplazar un año su entrada en la universidad y siga el camino de otros jóvenes de su edad, que se toman un año entre que terminan el bachillerato y empiezan la universidad para vivir alguna experiencia personal como un voluntariado.

No podrá tener un trabajo fuera de la Casa

Al margen de lo que haga el próximo año y la carrera que finalmente estudie, lo que sí está encima de la mesa desde que Felipe VI fue proclamado Rey hace casi once años es que la Infanta Sofía se incorporará como una miembro más de la Familia Real a las tareas de representación de la Corona en cuanto finalice sus estudios. Su padre cuenta con ella y así lo estableció Don Felipe en julio de 2014, cuando en las normas que adoptó tras suceder Juan Carlos I al frente de la jefatura del Estado fue que su segunda hija, a diferencia de lo que habían hecho sus hermanas las Infantas Elena y Cristina, no podría tener un trabajo remunerado. Por lo que el papel de la Infanta Sofía, siendo la número dos en la línea de sucesión al Trono, será el de apoyar a su padre en las tareas de representación de la Corona.

Desde el Palacio de la Zarzuela se mira a largo a plazo en todo lo que tiene que ver con el papel de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, que conectan con las inquietudes, aspiraciones y necesidades de las nuevas generaciones. Estos años son claves para su desarrollo personal y profesional. Mientras cada una cumple con su papel –la primera con su formación como futura Reina y la segunda con unos conocimientos que le permitan estar al nivel de su hermana y hacer equipo con ella–, desde la Casa del Rey utilizan este tiempo para anticipar y definir las que serán las líneas de acción de la agenda de actividades que en el futuro seguirá la Infanta Sofía, una joven amante del fútbol y el voleibol –apasionada del deporte en general–, las nuevas tecnologías, la ciencia y la fotografía. Sobre esta última inquietud, el pasado mes de diciembre la Infanta Sofía cumplió con el primer encargo de representación de la Corona en nombre de Felipe VI y se estrenó con su primer acto en solitario en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid, donde entregó los galardones del concurso 'Objetivo Patrimonio', que llevan su nombre y que fueron creados por Patrimonio Nacional.

Los mismos gustos que los jóvenes de su generación

Mientras da pasos al frente de forma gradual en sus obligaciones institucionales, la Infanta Sofía disfruta de su anonimato en Gales, una experiencia que está siendo muy enriquecedora para ella y que le cuesta asimilar que está a punto de finalizar. Durante todo este tiempo, los Reyes han ido transmitiéndoles a sus hijas cuál sería el papel de cada una en la historia de España. Mientras lo hacían, Don Felipe y Doña Letizia trataban de que sus hijas tuvieran la misma infancia y adolescencia que cualquier joven de sus edades. De ahí que tengan gustos similares a los de su generación: escuchan a Harry Styles, Rosalía y Billie Eilish. La Infanta, además, visitó una vez junto a la Reina Letizia el plató de El Hormiguero para conocer a Chris Hemsworth.

La Princesa y la Infanta llevan sin verse desde la pasada Navidad. Cabe la posibilidad de que vuelvan a encontrarse el 10 de junio, cuando la Heredera vuelva del Elcano y pasará unos días en Madrid antes de embarcar en una fragata de la Armada durante un mes y después vuelva a Marín a bordo del Elcano. Aunque no hay que descartar que la Infanta Sofía acuda junto a sus padres a Marín para recibir a su hermana y, además, acompañará también a la Princesa Leonor a la entrega de premios de la Fundación Princesa de Girona, las dos hermanas —que mantienen una comunicación casi permanente—, no tendrán unos días de tranquilidad para estar juntas hasta que no lleguen a Mallorca, donde siempre aprovechan para invitar a un grupo de amigos al Palacio de Marivent. Será entonces cuando, juntas, celebrarán que las dos ya son mayores de edad.