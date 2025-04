El saludo improvisado de los Reyes a Trump y Macron en una cumbre a la que no ha asistido Sánchez

Después de permanecer unos minutos dentro de la basílica de San Pedro para dar el último adiós al Papa Francisco, los Reyes protagonizaron esta mañana en la plaza vaticana un saludo improvisado a algunos líderes mundiales que componían las 130 representaciones de países que asistieron a las exequias fúnebres.

El protocolo del Vaticano situó a las delegaciones por orden alfabético en francés, por lo que los Reyes estuvieron sentados entre el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el de Estonia, Alar Karis. Al lado de ésta se encontraba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a su mujer, Melania. Don Felipe y Doña Letizia saludaron a todos sus compañeros de sitio nada más llegar. Después estrecharon también la mano al presidente de Francia, Emmanuel Macron. Los Reyes también han tenido la oportunidad de saludar al canciller alemán, Olaf Scholz. Y se han reencontrado representantes de otras casas reales europeas de Bélgica, Dinamarca y Reino Unido.

España ha sido la única monarquía parlamentaria que solo ha contado con los jefes del Estado dentro de su delegación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió no acudir al funeral sin dar ninguna explicación sobre la razón por la que no acudía. En su lugar, desde el Palacio de la Moncloa enviaron a las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. La delegación también la componían el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celaá.

La Reina saluda a Trump en la plaza vaticana de San Pedro cASA DEL REY

Desde el Gobierno aseguraron esta semana que España estaba perfectamente representada por los Reyes y tres miembros del Ejecutivo, pero no dejó sorprender el hecho de que Sánchez —que tanto apuesta por la importancia de la presencia internacional de España— no asistiera al funeral del Papa, al igual que es llamativo que no haya asistido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Ninguno de los dos ha dado explicaciones sobre los motivos que les han impedido asistir a Roma.

El funeral del Papa Francisco se ha convertido en una cumbre de líderes mundiales, en la que se han visto encuentros que se pueden elevar a gestos de gran repercusión diplomática, como la breve charla entre Trump y Zelenski y que el presidente ucraniano ha calificado de «simbólica» y que cree que «puede pasar a la historia si logramos resultados conjuntos».