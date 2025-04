La Infanta Sofía cumple 18 años, analizamos su estilo: de looks reciclados a la moda de alquiler y marca España

Este martes 29 de abril, la Infanta Sofía cumple los 18 años, una mayoría de edad que le permitirá seguir avanzando en su propio estilo porque aunque en muchos casos haya seguido los códigos definidos por su madre, la Reina Letizia, e incluso haya ... reciclado piezas de su armario, Sofía siempre ha destacado por mostrar un estilo muy personal, con cierto ahire boho e incluso algo más libre, en cuestiones de vestuario. Son varias los estilismos y prendas que han definido sus apariciones públicas con vestidos de marcas españolas, reciclando prendas del armario familiar e incluso apostando por alquilar alguno de sus estilismos. Piezas de tweed, los cut-out o los minivestidos marcan la pauta en su fondo de armario.

La hija pequeña de Felipe VI y la Reina Letizia sigue los pasos a su hermana, la Princesa Leonor, con sus estudios de bachillerato en el UWC Atlantic College, aunque en su caso no realizará la formación militar tal y como lo hace la Princesa. Al igual que su madre y su hermana, en sus apariciones no suele dejar indiferente a nadie con sus looks, pues tiene un estilo elegante y a la vez actual.

Fiel a la moda española

La Infanta Sofía en su primera acto en solitario con traje de chaqueta blanco de El Corte Inglés; y durante una estancia en Mallorca con vestido de Babbaki y alpargatas Gtres

La Infanta Sofía al igual que su madre y su hermana ha mostrado en varias ocasiones su firme apuesta por la moda 'made in Spain'. Marcas como The Are, Cayro Woman o Babbaki forman parte de su armario habitual mientras que en ocasiones especiales la hemos visto lucir algunas piezas más especiales como el diseño de Moisés Nieto que llevó en uno de los últimos Premios Princesa de Girona, donde también lució una prenda de la marca Polín et Moi, también española.

En su primer acto en solitario en la entrega de los Premios Objetivo patrimonio. A imagen y semejanza de su madre y su hermana, llevó un traje de pantalón en color marfil con botones negros de El Corte Inglés.

Firmas 'low cost' y reciclaje

La Infanta Sofía con blusa de Zara; con vestido de alquiler de Erdem; y con mono fucsia de Cayro Gtres

La hija pequeña de los reyes no solo luce prendas de marcas económicas, también ha repetido atuendo en alguna que otra ocasión. Para acompañar a la Princesa de Asturias en su ingreso a la Academia Militar de Zaragoza, Sofía escogió una blusa de Zara que ya ha llevado en otras ocasiones. Un 'crop top' con estampado floral, mangas abullonadas y bajo ajustable con lazadas en tonos verdes y blancos. La pieza tenía un precio de 29,95 euros cuando se lanzó a la venta y pasó a costar 12.99 euros. La combinó con un 'jean' blanco y unas zapatillas del mismo tono de Reebok e imitó el estilismo que lució en la final de la Copa del Rey.

La Infanta Sofía fue fue un gran apoyo para la Princesa de Asturias durante la ceremonia de Jura de la Constitución en el Congreso de los Diputados, un acto para el que escogió un vestido corto de Erdem, con cinturón de terciopelo, que alquiló en la tienda online Borow. La marca Sfera también está presente en el vestidor de Sofía. Cabe recordar el vestido de inspiración 'barbicore' con el que recibió en audiencia al Patronato de la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido, junto a Felipe VI, Doña Letizia y la Princesa Leonor.

Con las marcas de la Reina

Siguiendo la estela de su madre, la infanta Sofía eligió el tweed para uno de sus últimos retratos oficiales con una chaqueta tipo Chanel, en estos retratos la de la Reina Letizia era de Mango.

Con vestido de lunares de Carolina Herrera; con chaqueta de Tweed y con gabardina de Adolfo Domínguez Gtres

La Infanta presidió junto a la Reina la Final del Mundial femenino de fútbol en Australia celebrado en 2023, una ocasión en la que Sofía se decantó por un estilismo informal compuesto por un discreto pantalón negro y un jersey de punto blanco con rayas marineras. Para completar el conjunto llevó un abrigo blanco de Adolfo Domínguez, una de las firmas a las que Doña Letizia suele recurrir. Un Carolina Herrera en el Día de la Hispanidad de 2023 o un conjunto de aires bohemios, un estilo en el que se siente muy cómoda, como el conjunto que llevó para visitar el estudio del escultor Jaume Plensa, de la marca francesa Ba&sh, un dos piezas de pantalón y blusa con troquelado.

Además, la hermana de la futura heredera al trono, cuenta en su armario con numerosos zapatos entre los que destacan deportivas, alpargatas y bailarinas.