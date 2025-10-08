Suscribete a
ABC Premium

La ausencia de un diputado del PP asegura la ley de movilidad que amenazaba Podemos

El partido pidió el voto telemático porque era su luna de miel, pero Armengol se lo denegó

Podemos claudica y salvará el «embargo 'fake'» de Sánchez a Israel

Imagen de la bancada del PP en un momento del pleno de este miércoles
Imagen de la bancada del PP en un momento del pleno de este miércoles Jaime García
Juan Casillas Bayo

Juan Casillas Bayo

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La ausencia de un diputado del PP asegura la victoria del Gobierno en la Ley de Movilidad Sostenible. Ese es el titular rápido de una crónica que esperaba otros protagonistas, mientras Podemos deshoja la margarita y decide qué votará ante una norma que ha ... tachado de «hipócrita» al promoverse en paralelo a la ampliación del aeropuerto de El Prat, en Barcelona, y del puerto de Valencia. Pero Guillermo Mariscal, recién casado y disfrutando de su luna de miel, se ha convertido en protagonista involuntario de la jornada. Sin su presencia, porque el Reglamento no contempla conceder el voto telemático por «un viaje personal», Pedro Sánchez puede respirar tranquilo hagan lo que hagan los de Ione Belarra.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app