La UCO entrega al Supremo un audio que implica a Santos Cerdán en el cobro de comisiones: reacciones en directo, última hora y noticias hoy

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó el pasado 5 de junio al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente un informe que incluye un audio grabado por el exasesor ministerial Koldo García en el que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, conversa con él y con el exministro José Luis Ábalos sobre cantidades monetarias que les deben empresas por determinadas adjudicaciones. En este directo encontrarás toda la última hora, reacciones e informaciones sobre este asunto.

A su llegada al Congreso, Vaquero recordó que todavía no se conoce «el alcance de lo que se está diciendo» y de «las filtraciones».