Al Gobierno sólo le queda sufrir, mucho, aunque cuente con cuerda para continuar reteniendo el poder, gracias entre otros a un PNV al que ya no le perturba la corrupción

El procesamiento de García Ortiz, el informe de la Comisión Europea contra la ley de Amnistía, el registro en casa de Ábalos y el auto judicial que obliga a investigar el papel de Sánchez en el rescate de Air Europa. Todo seguido entre lunes ... y miércoles. Hoy es jueves y ya veremos qué nos encontramos. Al Gobierno sólo le queda sufrir, mucho, aunque cuente con cuerda para continuar reteniendo el poder, gracias entre otros a un PNV al que ya no le perturba la corrupción. Estamos en el epílogo del sanchismo, dure lo que dure, porque el régimen ha entrado en fase de descomposición y ya no tiene marcha atrás; sólo le queda aguantar agachado y padecer. El Gobierno ha atornillado al fiscal general, a Pumpido, a Gallardo, a Santos Cerdán y si está en su mano también intentará atornillar en sus sitios a Koldo y Ábalos. Porque si alguno de ellos se suelta, a Sánchez se le desmonta el tinglado. Por eso les pide a todos lo mismo, que resistan como sean y ataquen a los jueces. No tiene fuerzas para más.

