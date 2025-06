Feijóo descarta una moción sin apoyos y apela a los socios: «Si eligen seguir con Sánchez, serán cómplices»

Una hora después de que Pedro Sánchez hubiera comparecido para pedir perdón y descargar toda la culpa en Santos Cerdán, fue Alberto Núñez Feijóo el que tomó la palabra. Lo hizo en tono muy grave, en la sede del Partido Popular, desde donde exigió a ... los socios de Gobierno que «reflexionen» porque si «eligen seguir con Sánchez, serán cómplices» de todo lo que está pasando.

El líder del PP descartó presentar una moción de censura si antes no cuenta con los apoyos necesarios para que salga adelante. «Yo sé lo que tengo que hacer y no voy a darle un balón de oxígeno. No voy a ratificarle», afirmó.

