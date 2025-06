La furia de Koldo contra el exministro: «El hijo de puta de Santos se ha quedado con el dinero»

El informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no solo desvela el funcionamiento de una presunta trama de comisiones vinculadas a contratos públicos durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. También saca a la luz las fracturas internas, reproches y traiciones que marcaron la relación entre los protagonistas de la trama.

Uno de los momentos más llamativos es la explosiva acusación de Koldo García, exasesor de Ábalos, contra Santos Cerdán. En una conversación registrada por la UCO, Koldo estalla: «El hijo de puta de Santos se ha quedado con el dinero y a mí se me están hinchando los cojones.«

La Guardia Civil sitúa a Cerdán como el presunto intermediario en pagos que sumarían hasta 620.000 euros destinados tanto al exministro como a su asesor. En ese contexto, Koldo lanza nuevas acusaciones: «El hijo de puta de Santos me ha utilizado durante quince años y no me ha dado nada. Nos va a meter en un lío a ti y a mí.«

El informe también detalla la cercanía personal entre Koldo y Ábalos. Tras sus ataques a Cerdán, Koldo reafirma su fidelidad absoluta al exministro: «Yo contigo lo que quieras, al fin del mundo, de verdad. Para mí vas a ser siempre el hombre de mi vida.»

Las grabaciones no se limitan a reproches personales. Koldo también expresa su frustración por la falta de recompensa institucional a su entorno familiar, a pesar de los favores prestados.

«No puede ser que durante dos años y medio ni se le haya buscado un puesto de trabajo a mi mujer, ni a mí, ni a mi hermano. Que lo he arreglado yo jefe, que lo he arreglado yo, pero bueno, ya vale.«

Además, la UCO incorpora en su informe indicios de amaño en las primarias del PSOE de 2014, en las que Pedro Sánchez se impuso como secretario general.

«Cuando termine apuntas como que han votado esos dos que te faltan sin que te vea nadie y metes las dos papeletas,» detalla una de las frases recogidas por el informe.