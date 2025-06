Koldo le pide trabajo a Cerdán para una amiga rumana: «No solo vale para follar»

Los presuntos tejemanejes entre Koldo García, exasesor del anterior ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el hasta este jueves número tres del PSOE, Santos Cerdán, incluía tanto el ámbito profesionales como el personal. Koldo le recuerda, en un extracto del informe ... elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que necesita que su hermano Joseba y su Patricia Uriz (ambos investigados por la Audiencia Nacional) tengan «algo».

Pero Koldo también le pide «un favor personal» para Nicoleta, «una chica rumana». «No solo hay que valer para follar», le señala durante una conversación con el exdiputado navarro. «Ella la pobre está en paro. Ella se quiere ir a vivir a Valencia, lo más seguro, ¿vale? Se va a comprar una casa allí, además. ¿Hay alguna fórmula?», apunta Koldo, quien recalca en su exposición que no se lo ha pedido «a José (Luis Ábalos)». «Te lo pido a ti, de que le consigamos un trabajo a ella en Valencia, porque José…», añade.

La charla continúa, en febrero de 2022, con una propuesta de García a Cerdán de que hable con Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos, porque no le coge «el teléfono«. «Es el que me puede ayudar». Cerdán piensa que es para su mujer y Koldo le dice que es para Nicole: «Él hace así y lo arregla. Se le da un puesto de trabajo, 1.200 pavos y eso lo tiene». Al final, Nicoleta no termina trabajando en Correos, sino que es contratada en Emfesa, otra empresa pública, en septiembre de 2022.