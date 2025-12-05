Suscribete a
La nueva estrategia de seguridad de Trump pone a España en el punto de mira

EE.UU. condicionará acuerdos comerciales, tecnológicos y militares al cumplimiento del 5% en defensa, mientras da un duro golpe a la UE y la OTAN

Advierte de que, si las tendencias de inmigración masiva continúan, Europa podría ser «irreconocible» en veinte años

Estados Unidos usa la felicitación a España por la Fiesta Nacional para abroncar de nuevo a Sánchez

Pedro Sánchez y Donald Trump, en octubre en Egipto
David Alandete

Corresponsal en Washington

En la primera Estrategia de Seguridad Nacional del segundo mandato de Donald Trump, Estados Unidos señala a los países que, como España, no alcanzan el nivel de inversión en defensa que la Casa Blanca considera indispensable. Washington fija un umbral del 5% del PIB ... y avisa de que los futuros acuerdos bilaterales en comercio, tecnología y adquisiciones militares quedarán condicionados al cumplimiento de ese objetivo. Los aliados que no lleguen a esa cifra quedarán fuera de las ventajas que EE.UU. ofrece a quienes, según el documento, asumen su parte de la carga.

