Coalición Canaria se plantea retirar su apoyo a Sánchez por excluir a Clavijo de la cumbre con Marruecos

Los nacionalistas, que hace meses que avisan al PSOE por la corrupción, están muy molestos por su exclusión en la reunión entre los dos Estados

Fernando Clavijo con Pedro Sánchez
Fernando Clavijo con Pedro Sánchez
Joan Guirado

Joan Guirado

Madrid

Más problemas para Pedro Sánchez, ahora desde Canarias y a raíz de la última reunión de alto nivel (RAN) España - Marruecos, celebrada este jueves en el Palacio de la Moncloa. La exclusión del Gobierno de Canarias del encuentro, en contra de lo que ... pactaron Coalición Canaria y el PSOE en el acuerdo de investidura y se recoge en el Estatuto de Autonomía, ha provocado que el partido dirigido por Fernando Clavijo se está planteando seguir los pasos de Junts y retirar su apoyo al Gobierno de coalición.

