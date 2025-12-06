Coalición Canaria se plantea retirar su apoyo a Sánchez por excluir a Clavijo de la cumbre con Marruecos

Más problemas para Pedro Sánchez, ahora desde Canarias y a raíz de la última reunión de alto nivel (RAN) España - Marruecos, celebrada este jueves en el Palacio de la Moncloa. La exclusión del Gobierno de Canarias del encuentro, en contra de lo que ... pactaron Coalición Canaria y el PSOE en el acuerdo de investidura y se recoge en el Estatuto de Autonomía, ha provocado que el partido dirigido por Fernando Clavijo se está planteando seguir los pasos de Junts y retirar su apoyo al Gobierno de coalición.

Fuentes cercanas a Clavijo consultadas este viernes por ABC subrayan que «no es de recibo» que «se ignore» a Canarias de una reunión de la trascendencia de la RAN España - Marruecos, en la que anteriormente han participado otros expresidentes canarios. Más aún teniendo en cuenta que la presencia de la administración autonómica en la misma, teniendo en cuenta la situación geoestratégica del archipiélago, formó parte del pacto que suscribieron a finales de 2023 a cambio de dar estabilidad al gabinete de Sánchez. La Moncloa se ha comprometido a colaborar con el próximo viaje del mandatario autonómico a Marruecos y a incorporarle en las futuras conversaciones bilaterales.

Sin ocultar un visible enfado por lo ocurrido este jueves, que se suma al de los incumplimientos con la gestión de la inmigración por parte del Ejecutivo y los casos de corrupción que rodean al presidente Pedro Sánchez, en el Gobierno regional sostienen que el hecho de no hacerles partícipes de la RAN es de «una deslealtad institucional sin precedentes». La principal queja viene por «la falta de transparencia» de La Moncloa, que ni tan siquiera permitió la presencia de periodistas en la cita, como siempre había ocurrido.

El acuerdo de Gobierno para investir a Sánchez incluía la presencia de Canarias en las reuniones con Marruecos

Desde Santa Cruz de Tenerife, sede de la Presidencia de Canarias, admiten que su preocupación «no es tanto lo que haga Marruecos, que defiende sus intereses, sino lo que no diga España que hace». Un mensaje en toda regla a su socio de gobierno que, tras la ruptura con Junts, pese a los esfuerzos de Sánchez para devolver a los separatistas catalanes al redil, no se puede permitir perder ni un voto más en el Congreso si pretende salvar alguna votación en los casi dos años que quedan de legislatura.

Coalición Canaria, que tiene una única diputada en el Congreso, la grancanaria Cristina Valido, considera que «con la actitud del PSOE están demostrando que no les importa nada Canarias y, en consecuencia, no les importará» su voto en el Congreso. De tal forma que advierten: «O rectifican inmediatamente, dejan de darnos la espalda y nos tratan con la lealtad y el respeto que nosotros les hemos demostrado, o pasaremos a la oposición».

Tras las últimas elecciones generales los nacionalistas y los socialistas acordaron el desarrollo de una agenda canaria que no se está cumpliendo en su totalidad, un hecho que genera fricciones a menudo. La gestión migratoria o el pago de la deuda pendiente por parte del Ministerio de Hacienda son los puntos más tensos de la relación, que Sánchez dejó en gran medida en manos del antecesor de Clavijo, actual ministro de Política Territorial y candidato del PSOE a la Presidencia autonómica en 2027, Ángel Víctor Torres. Un hecho que provoca que Torres «mire más por sus intereses electorales que por las necesidades reales», dicen en Coalición Canaria.

Noticia Relacionada Sánchez se reafirma en el Sahara y despacha la cumbre con Marruecos sin hablar de Canarias ni de Ceuta y Melilla Angie Calero Diplomáticos consultados por ABC denuncian «oscurantismo», ausencia de avances y un ministro Albares «convidado de piedra» en una política exterior «de poca altura»

Pese a que el partido regional ha discrepado en múltiples ocasiones de decisiones tomadas por el Gobierno de Sánchez, principalmente en lo referente a la financiación de Cataluña o la Ley de Amnistía, Coalición Canaria se ha demostrado siempre como uno de los socios más fiables para el PSOE y Sumar, dando apoyo a casi todas las votaciones que se han producido durante estos 24 meses en el parlamento.

Albares intenta calmar las aguas

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, llamó ayer jueves por la tarde al presidente Fernando Clavijo para calmar las aguas. Se trata de una comunicación que exigieron desde Santa Cruz, «después del veto» a Canarias en la reunión, imposibilitando asi al gobierno regional conocer el detalle de las cuestiones que se abordaron entre los dos estados, con temas de gran sensibilidad para las islas. No obstante, según reveló ayer ABC, las dos delegaciones diplomáticas no cruzaron ninguna palabra sobre el archipiélago.

En el gabinete de Clavijo tacharon de «acto de decencia» por parte del ministro el gesto de llamar finalmente al dirigente territorial para darle cuenta de lo hablado, pese a que ni hubo mucha concreción ni las explicaciones de Albares fueron recibidas con mucho entusiasmo por parte del también líder de Coalición Canaria.

La gestión de los flujos migratorios o la cuestión de las las aguas territoriales y el espacio aéreo del Sáhara, la zona más cercana al archipiélago canario, y donde Marruecos pretende ganar terreno y poder, son dos de las cuestiones que más preocupan al Gobierno de Canarias. Cabe recordar que hace unos años Sánchez cambió de forma unilateral la posición española respecto la soberanía del Sáhara, lo que permitiría ahora al Reino de Marruecos pedir el control de unas aguas que de momento forman parte del territorio insular.