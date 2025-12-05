Horarios especiales de Mercadona para el festivo del sábado 6 de diciembre, Día de la Constitución
La cadena de distribución anuncia las aperturas para la primera jornada del puente de diciembre
Mercadona busca personal sin experiencia para hacer pan por 2.280 euros más complementos
Valencia
Mercadona ha anunciado cambios en sus horarios habituales para el mes de diciembre, cargado de jornadas festivas, tanto por el puente que comienza este sábado como por las fiestas navideñas que provocarán alteraciones en el servicio de sus supermercados.
Mercadona abrirá con ... total normalidad este sábado 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, en horario de 9 a 21.30 horas, excepto en el País Vasco. En otros lugares, como en Aragón, Navarra y La Rioja el horario será hasta las 15.00 horas, mientras que en el resto de comunidades autónomas donde está presente se alargará hasta el cierre habitual.
Mercadona defiende una filosofía empresarial de cerrar sus supermercados en festivos establecidos por el calendario laboral, salvo en excepciones como la campaña de verano y, en esta ocasión, donde se encadenan tres jornadas inhábiles consecutivas.
De este modo, Mercadona mantendrá cerrados todos sus supermercados, más de 1.600 en toda España, el domingo 7 y el lunes 8 de diciembre, jornada festiva a nivel nacional por la conmemoración de la Inmaculada Concepción.
Horarios de Mercadona para Navidad
Respecto a las fiestas navideñas, Mercadona ya ha anunciado que abrirá 24 y 31 de diciembre, Nochebuena y Nochevieja, en horario especial hasta las 19.00 horas, mientras que permanecerá cerrado los festivos de Navidad y Año Nuevo, 25 de diciembre y 1 de enero respectivamente.
Sin embargo, Mercadona aconseja a sus clientes, a los que denomina de manera interna como 'jefes', que consulten los horarios de cada supermercado en el buscador habilitado en su página web oficial.
