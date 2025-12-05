Horarios especiales de Mercadona para el festivo del sábado 6 de diciembre, Día de la Constitución

Mercadona ha anunciado cambios en sus horarios habituales para el mes de diciembre, cargado de jornadas festivas, tanto por el puente que comienza este sábado como por las fiestas navideñas que provocarán alteraciones en el servicio de sus supermercados.

Mercadona abrirá con ... total normalidad este sábado 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, en horario de 9 a 21.30 horas, excepto en el País Vasco. En otros lugares, como en Aragón, Navarra y La Rioja el horario será hasta las 15.00 horas, mientras que en el resto de comunidades autónomas donde está presente se alargará hasta el cierre habitual.

