Ferraz pide a las víctimas de Salazar que no hablen con la prensa

La gestión del 'caso Salazar', con varias mujeres víctimas de acoso sexual por parte del que fuera mano derecha de Pedro Sánchez, amenaza con convertirse en un incendio de dimensiones desconocidas para la Ejecutiva Federal del PSOE. Lo último, tras haber dejado morir las ... denuncias internas que varias militantes habían interpuesto contra el exdirigente sevillano, son llamadas realizadas desde la dirección de Pedro Sánchez a las denunciantes pidiéndoles no hablar con la prensa.

Según ha podido confirmar ABC de fuentes socialistas, ha sido el entorno de la portavoz de la Ejecutiva Federal, Montse Mínguez, el que ha hecho llegar el mensaje a las chicas de que no tengan contacto con los medios de comunicación. Cabe recordar que el caso estalló el pasado mes de julio a raíz de la publicación por parte de 'eldiario.es', ya que anteriormente habían hecho llegar su caso por los canales internos pero no habían encontrado apoyo dentro del propio partido.

Aunque inicialmente fueron dos las afiliadas que decidieron dar un paso al frente, una de ellas excolaboradora de Salazar en el Palacio de La Moncloa, sede de la presidencia del Gobierno, a día de hoy ya hay un mínimo de cuatro presuntas víctimas del exalcalde de Montellano, según ha podido confirmar ABC. Paco Salazar fue uno de los principales apoyos de Sánchez durante las primarias en las que logró el control del partido frente a Susana Díaz, de ahí que desde Ferraz se le ha intentado proteger dejando pasar el tiempo, según han denunciado gran parte de las secretarias autonómicas de Igualdad.

Las responsables territoriales se reunieron este jueves por la noche vía telemática con la responsable de la Ejecutiva Federal y delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, que les convocó de urgencia tras el enfado que había originado el trato de favor que había recibido Salazar. Lejos de calmar los ánimos, según explicaron fuentes presentes en la cita a este periódico, la tensión fue tan fuerte que Bernabé -a la que le reprocharon haber dado pocas explicaciones- decidió parar la reunión de forma abrupta sin tan siquiera haber permitido hablar a todas las federaciones.

Las responsables de Igualdad que participaron en el encuentro virtual, con la representante de Galícia, la de Asturias y la portavoz de la comisión de Igualdad del Congreso, Andrea Fernández, como principales voces críticas. Todas señalaron a la ausente secretaria de Organización Rebeca Torró, sobre la que recordaron «su amistad íntima con Salazar» y a la que afearon «estar ahí colocada por él», y a la vicepresidenta primera, vicesecretaria general del PSOE y líder del partido en Andalucía, María Jesús Montero, como principales responsables de no actuar tras conocerse las denuncias.

Este viernes se ha conocido que Montero se reunió ayer jueves en privado en Málaga con otra denunciante, en este caso la que ha llevado a la Fiscalía al expulsado secretario general del PSOE en Torremolinos. Una reunión a escondidas, en la cafetería de un hotel, que se ha dado a conocer a la vez que la dirección de Ferraz ha remitido una comunicación interna reconociendo los fallos y admitiendo que «no hemos estado a la altura», un movimiento en clave orgánica para intentar contener la crisis, ya que en público todavía no se han dado las explicaciones necesarias ni se han asumido responsabilidades.