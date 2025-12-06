Suscribete a
ABC Premium

Ferraz pide a las víctimas de Salazar que no hablen con la prensa

Miembros de la Ejecutiva Federal han contactado con las denunciantes para disuadirles de dar su versión en los medios de comunicación

El PSOE trata de contener la crisis interna por el 'caso Salazar' con una nota a sus cargos y militantes: «No hemos estado a la altura»

Montse Mínguez es la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE
Montse Mínguez es la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE efe
Joan Guirado

Joan Guirado

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La gestión del 'caso Salazar', con varias mujeres víctimas de acoso sexual por parte del que fuera mano derecha de Pedro Sánchez, amenaza con convertirse en un incendio de dimensiones desconocidas para la Ejecutiva Federal del PSOE. Lo último, tras haber dejado morir las ... denuncias internas que varias militantes habían interpuesto contra el exdirigente sevillano, son llamadas realizadas desde la dirección de Pedro Sánchez a las denunciantes pidiéndoles no hablar con la prensa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app