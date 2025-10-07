El misterio de la basílica del Pilar en plenas fiestas: aparece una abeja esculpida en una fachada

Si la rana o el astronauta esculpidos en piedra en Salamanca aglutinan a decenas de turistas a la busca y captura de la imagen de marras, ahora se va a unir, gracias a la talla esculpida por un escultor desconocido, la abeja del ... Pilar en esos álbums de los turistas.

La pieza ha pasado prácticamente inadvertida hasta ahora y podría ser una nueva actuación del 'Banksy aragonés', dicen algunos entendidos, pero lo cierto es que nada se sabe del origen de este animal.

El año pasado ya hubo una sorpresa cuando en el exterior de la catedral de la Seo, en la misma ciudad de Zaragoza, y también del Seminario de San Carlos aparecieron varias lápidas con inscripciones. Podría haber sido el responsable de que ahora aparezca una abeja en la basílica cercana, la del Pilar, y lo haga en plenas fiestas en honor a la Virgen, que la capital aragonesa vive desde el pasado día 3 al próximo 13 de octubre.

Según la prensa regional, como publica este martes 7 de octubre el 'Heraldo de Aragón', el misterio del 'Banksy aragonés' puede seguir vivo. Lo que se ha detectado recientemente en el exterior de la basílica es una abeja de unos 20 centímetros de longitud esculpida en piedra bajo una de las ventanas.

En las redes, los usuarios ya se pelean por mostrar el nuevo reclamo turístico de la majestuosa basílica, la diminuta abeja en el colosal edificio. Una pista: está en una de las fachadas del templo, pero no desvelamos en cuál.