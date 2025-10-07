Fiestas del Pilar de Zaragoza 2025: conciertos, programa de actividades por día, ofrenda de flores y horarios

Zaragoza ya respira ambiente festivo: desde el 4 hasta el 13 de octubre, la ciudad se llenará de música, color, tradición y espectáculo con motivo de las Fiestas del Pilar 2025, que prometen ser una referencia. Con una programación que abarca desde conciertos multitudinarios y teatro hasta vaquillas, musicales y experiencias inmersivas, estas fiestas consolidan su lugar como uno de los eventos culturales más importantes de España.

El sábado 4 de octubre ya se dio el pistoletazo de salida oficial desde el balcón del Ayuntamiento con un pregón de cine de la mano de los cineastas aragoneses Javier Macipe, Paula Ortiz y Pilar Palomero, junto a otras figuras del arte como la diseñadora Arantxa Ezquerro, la realizadora Blanca Torres y el actor Pepe Lorente. Y tras este arranque, cabe destacar una serie de eventos.

Programa del martes 7 de octubre de las Fiestas del Pilar

Estas fiestas están diseñadas para todos los públicos y gustos. Desde la emoción del pregón hasta la última nota en Valdespartera, la ciudad se prepara para vibrar como nunca.

8:00 Feria del Pilar 2025: vaquillas. Plaza de Toros de la Misericordia.

11:00 Muestra de artesanía y agroalimentaria aragonesa. Organiza: Asoc. de Artesanos Alimentarios de Aragón San Jorge y Asoc. Profesional de Artesanos de Aragón. Plaza de los Sitios.

12:00 El Pilar con nuestros mayores: El Pilar es una fiesta con la participación de Seim, Silvia Fox, Sammy & Criss y la colaboración especial de Marianico El Corto. Funciones 12:00, 17:00 y 19:00 h. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza.

12:00 Las Food Trucks Zaragoza: vermut jotero y ronda con grupo folklórico Zierzo. Parque de San Pablo.

12:00 Presentación del libro Gitanas: Talento, Creatividad y Diversidad Romaní en España y mesa redonda Voces gitanas con Enerida Isuf, Mercedes Porras, Paqui Perona, Manuela Fernández. A las 13.00 h., inauguración de la exposición Mujeres Gitanas en Acción. Organiza Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas Kamira. Casa de las Culturas y de la Solidaridad (C/ Palafox 29).

13:00 Las Food Trucks Zaragoza: Valiente Club con Alex Curreya. Parque de San Pablo.

16:00 El Pilar en Rosales del Canal: Tragachicos. De 16:00 a 20:00 h. Calle Enrique Granados.

16:00 El Pilar en Las Fuentes: León Garganchón. De 16:00 a 20:00 h. Paseo Vicente Cazcarra.

16:00 Las Food Trucks Zaragoza: Tardeo valiente con Dj Sopelana. Parque de San Pablo.

17:00 Pilarfolk: Araboas (Aragón). Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

17:00 Las Food Trucks Zaragoza: taller infantil diseña tu propio acróbata. Parque de San Pablo.

17:00 Planeta Jurásico. Pases cada 30 minutos de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera. 17:00 Las Food Trucks Zaragoza: Compañía Chéchare (espectáculo infantil de circo). Parque de San Pablo.

17:30 Teatro Arbolé presenta La barraca de los títeres. Funciones: 17:30, 18:30, 19:30 h. c/ Moret.

17:30 Río y juego. Espacio infantil de fiestas. Horario: de 17:30h a 20:00h. Frente Fluvial Expo.

17:30 Feria del Pilar 2025: Novillada con picadores. Pedro Andrés, Mario Vilau, Joselito de Córdoba. Ganadería Hijos de Ignacio Pérez Tabernero. Plaza de Toros de La Misericordia.

18:30 Bandas en La Granja: Unión Musical Torrero. Cúpula del Parque La Granja.

18:00 Pilarfolk: Vegetal Jam (Aragón). Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

18:00 Humor en Xior: III Gala solidaria de Payasos sin fronteras con Tortell Poltrona, Pepe Viyuela, Amparo Nogués, Noche, Cachito y Arturo Peliagudo. Presenta: Patri Coronas. Anfiteatro Residencia Xior.

18:00 El Pilar en Romareda: Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Salida desde C.P. Doctor Azúa.

18:00 El Pilar en Peñaflor: Teatro Arbolé (Aragón) presenta Caperucita Roja. Plaza del Centro Cívico.

18:00 El Pilar en San Juan de Mozarrifar: Passabarret (Cataluña) presenta Versus. Patio CEIP Andrés Oliván.

18:00 The Cortos con Diego Peña y Juako Malavirgen presentan ¡Corten! Centro Cívico Río Ebro.

18:00 Conferencia Caos: de la teoría a la música. Con Laura Farré Rozada, pianista y matemática. CaixaForum Zaragoza.

18:30 Off de calle: Maf Battle (Aragón) presenta Batalla de danza urbana. Plaza Aragón.

19:00 Off de calle: Markeliñe (País Vasco) presenta Andante. Plaza Salamero.

19:00 El Pilar con nuestros mayores: El Pilar es una fiesta con la participación de Seim, Silvia Fox, Sammy & Criss y la colaboración especial de Marianico El Corto. Funciones 12:00, 17:00 y 19:00 h. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza.

19:00 Pilarfolk: O'Carolan (Aragón). Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

19:00 Ronda gaitera y baile tradicional. Organiza Asociación Cultural Gaiteros del Rabal. Salida desde el Balcón de San Lázaro, Puente de Piedra, Plaza La Seo, c/ Cuellar, Plaza Santa Marta, c/ Cedro, c/ Argensola, Plaza San Pedro Nolasco, c/ San Jorge, c/ Méndez Núñez, Plaza Santa Cruz.

19:00 Delicias de circo: Cie. Barolosolo (Francia) presenta Haute Heure. Parque Delicias.

19:00 Homenaje a Arturo Hortas: En la mitad del mundo. Proyección de documentales El mal viaje de Daysi y Colonos. Interpretación musical y lectura poética. Casa de las Culturas y de la Solidaridad.

19:00 II Festival Internacional de Circo de Zaragoza. Gran carpa blanca Valdespartera.

19:30 María Terremoto + Amuleto + Noche de Flamenco. Estación del Norte.

19:30 Los dos pilares de la magia: Pepe Lirrojo y Sergio Cisneros. Centro Cívico Valdefierro.

20:00 Teatro Indigesto presenta Comisaría en fiestas: «el reality». Teatro del Mercado. 20:00 ¡Madre mía! Con Marisol Aznar. Teatro de las Esquinas.

20:00 Mal… pero bien con Nasú Teatro (comedia). C.C. La Almozara.

20:30 Semblante aragonés. Ronda y espectáculo de jota con canto y baile. Hall del C.C. Los Porches del Audiorama.

20:00 B Vocal: Cantando a los 30. Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.

20:00 Las Food Trucks Zaragoza: Viki Lafuente con Mini Mamma Cool Funk Orkestra. Parque de San Pablo.

20:00 Teatro Las tres gracias, por compañía Las tres gracias. Centro Cívico Delicias.

20:00 3 monos con Javier Zapater, Jorge Bicho y Jorge Huerta. Teatro Arbolé.

20:15 Agua, luz y sonido: grandes compositores de bandas sonoras. Compositores americanos clásicos: Alfred Newman, Henry Mancini, Jerry Goldsmith, Elmer Bernstein, Bernard Herrmann y otros. Fuentes del Parque José Antonio Labordeta.

20:30 Mamma mia!, el musical. Palacio de Congresos de Zaragoza. 20:30 Mediterráneos. La Campana Underground.

21:00 Sharif + Lara91k. Jardín de Invierno. Parque José Antonio Labordeta.

20:30 30 Aniversario del Auditorio de Zaragoza. Con la Orquesta Reino de Aragón y el Coro Amici Musicae. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).

21:00 Espacio Zity en concierto: Lori Meyers + Siloé + Dani Fernández + Vera Fauna. Recinto Ferial de Valdespartera.

21:00 Ronda jotera por el Barrio Jesús. Organizada por la Asociación de Vecinos del Barrio Jesús y la Academia de Actividades Cascabillo. Salida desde Plaza Jesús hasta Puente de las Tablas.

21:30 La Doloritas. Sala Z.

22:00 Las Food Trucks Zaragoza: Metallijam (tributo a Metallica). Parque de San Pablo.

22:00 Circo del Miedo. Gran carpa blanca Valdespartera.

23:59 Espacio Zity. Sesión de noche. Recinto Ferial de Valdespartera.

Programa del miércoles 8 de octubre

8:00 Feria del Pilar 2025: vaquillas. Plaza de Toros de la Misericordia.

10:00 Río y Juego para centros de educación especial y aulas TEA. Espacio infantil de fiestas. En horario de mañana en exclusiva para Centros de Educación Especial y aulas TEA (previa reserva). De 17:30 a 20:00 h, abierto a todos los públicos. Frente Fluvial Expo.

11:00 Muestra de folclore regional. Federación de Casas Regionales y Provinciales en Aragón. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

11:00 Muestra de artesanía y agroalimentaria aragonesa. Organiza: Asoc. de Artesanos Alimentarios de Aragón San Jorge y Asoc. Profesional de Artesanos de Aragón. Plaza de los Sitios. 12:00 Las Food Trucks Zaragoza: vermut jotero y ronda con Grupo Folklórico Zierzo. Parque de San Pablo.

13:00 Las Food Trucks Zaragoza: Valiente Club con Dj Sopelana. Parque de San Pablo.

16:00 El Pilar en el Parque Grande: Tragachicos. De 16:00 a 20:00 h. Puente de los Cantautores.

16:00 El Pilar en San José: León Garganchón. De 16:00 a 20:00 h. Plaza Mayor.

16:00 Las Food Trucks Zaragoza: Tardeo valiente con Dj Javi Huescar. Parque de San Pablo.

17:00 Las Food Trucks Zaragoza: taller infantil Conviértete en un malabarista. Parque de San Pablo.

17:00 Planeta Jurásico. Pases cada 30 minutos de 17:00 a 23:00. Carpa blanca Valdespartera.

17:00 Pilarfolk: Puritani (Aragón). Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

17:30 Teatro Arbolé presenta La barraca de los títeres. Funciones: 17:30, 18:30 y 19:30 0 h. c/ Moret.

17:30 Río y juego. Espacio infantil de fiestas. Horario: de 17:30h a 20:00h. Frente Fluvial Expo.

17:30 Feria del Pilar 2025: corrida de toros. Fernando Adrián, Borja Jiménez, Tomás Rufo. Ganadería La Palmosilla. Plaza de Toros de La Misericordia.

18:00 Pilarfolk: Joaquín Pardinilla (Aragón). Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

18:00 Humor en Xior: Pepe Viyuela (La Rioja) presenta Encerrona. (Recomendado +8 años). Anfiteatro Residencia Xior.

18:00 El Pilar en Casetas: Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Salida desde C.C. Casetas.

18:00 El Pilar en Juslibol: Hugo Miró (Extremadura) presenta Hugo!!! Parque de Juslibol.

18:00 El Pilar en La Jota: Producciones Kinser (Aragón) presenta Tatos Clown. Plaza Albada.

18:00 The Cortos con Diego Peña y Juako Malavirgen presentan ¡Corten! Centro Cívico Río Ebro.

18:00 Las Food Trucks Zaragoza: Lü de Lürdes (infantil) presenta Un cuento lleno de cuentos. Parque de San Pablo.

18:30 Bandas en La Granja: Asociación musical Las Peñetas- Miralbueno. Cúpula Geodésica. Parque de La Granja.

18:30 Off de calle: Ángeles de trapo (Andalucía) presenta Mi gran caracol. Itinerante. Inicio en Plaza Aragón.

18:30 Remátame otra vez con Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y Roser Pujol. Teatro de las Esquinas. 19:00 Delicias de circo: Asaco Producciones (Extremadura) presenta Ridi Pagliaccio. Parque Delicias.

19:00 Off de calle: Binomio Teatro (Aragón) presenta Imperdibles. Plaza San Felipe.

19:00 Pilarfolk: Ana Alcaide. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

19:00 A cada paso con Pepa Plana. Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter.

19:00 II Festival Internacional de Circo de Zaragoza. Gran carpa blanca Valdespartera.

19:30 Tiga b2b Cora Novoa + Mirallo. Estación del Norte.

19:30 Los dos pilares de la magia: Pepe Lirrojo y Sergio Cisneros. Centro Cívico Valdefierro.

20:00 Los pilares de la Tierra. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Teatro Principal.

20:00 Pepa, no me destormento con Beatriz Rico. Teatro Arbolé.

20:00 B Vocal: Cantando a los 30. Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.

20:00 Las Food Trucks Zaragoza: Linaje. Parque de San Pablo.

20:00 Fabiolo Connection. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta.

20:00 Teatro Indigesto presenta Comisaría en fiestas: «el reality». Teatro del Mercado.

20:00 Sarao con Javier Segarra, Lola Moreno, Silvia Fox y el Ballet Internacional. Producciones Teatrales Luis Pardos. Auditorio WTCZ.

20:00 Mal… pero bien con Nasú Teatro (comedia). Centro Cívico La Almozara.

20:00 Teatro Las tres gracias por Compañía Las tres gracias. Centro Cívico Delicias.

20:15 Agua, luz y sonido: grandes compositores de bandas sonoras. Compositores aragoneses: Antón García Abril, Juanjo Javierre, Sergio Jiménez Lacima, Sergio Lasuén, Gonzalo Alonso, Luis Giménez y otros. Fuentes del Parque José Antonio Labordeta.

20:30 Mamma mia!, el musical. Palacio de Congresos de Zaragoza.

20:30 Fiesta presentación Podemos ser héroes. 10 años sin David Bowie. CC. Los Porches del Audiorama (Terraza de Océano Atlántico).

21:00 Califato ¾ + Telephunken. Jardín de Invierno. Parque José Antonio Labordeta.

21:00 Espacio Zity en concierto: Duki. Recinto Ferial de Valdespartera.

21:00 ¡Madre mía! Con Marisol Aznar. Teatro de las Esquinas.

21:00 Kanay. Moliner 7 Sala.

21:00 Hippies & Cowboys. Rock & Blues.

21:30 Espacio Zity presenta Dj Nano en concierto: 30 años en la música. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).

21:30 Estevez vs Melendez. Sala Z.

22:00 Las Food Trucks Zaragoza: Azero. Parque de San Pablo.

22:00 Circo del Miedo. Gran carpa blanca Valdespartera.

23:59 Espacio Zity. Sesión de noche. Recinto Ferial de Valdespartera.

Programa del jueves 9 de octubre

8:00 Feria del Pilar 2025: vaquillas. Plaza de Toros de la Misericordia.

11:00 Muestra de artesanía y agroalimentaria aragonesa. Organiza: Asoc. de Artesanos Alimentarios de Aragón San Jorge y Asoc. Profesional de Artesanos de Aragón. Plaza de los Sitios.

12:00 Katharsis Ensemble. Anfiteatro Residencia Xior.

12:00 El carro de la alegría. Espectáculo familiar. Museo del Fuego y los Bomberos.

12:00 Planeta Jurásico. Pases cada 30 minutos de 12:00 a 14.00 y de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera.

13:00 Las Food Trucks Zaragoza: Marga y Los Del Monte (concierto en acústico). Parque de San Pablo.

14:00 Las Food Trucks Zaragoza: Vermut party con Dj Old Barrow y Dj 2noise. Parque de San Pablo.

16:00 El Pilar en La Almozara: Tragachicos. De 16:00 a 20:00. Andador Ignacio Menaya Reinoso.

16:00 El Pilar en Valdespartera: León Garganchón. De 16:00 a 20:00. Plaza El Cantor de Jazz.

16:00 Las Food Trucks Zaragoza: Tardeo valiente con Dj Alex Curreya. Parque de San Pablo.

16:00 II Festival Internacional de Circo de Zaragoza. Pases a las 16:00 y a las 19:00 h. Gran carpa blanca Valdespartera.

17:00 Denominación de Origen: Grupo Folklórico Zierzo. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

17:00 Parque de las Marionetas: XV Festival Internacional de Teatro de Feria. Inauguración con los Titiriteros de Binéfar a las 19:00. Actúan: La Guilla Teatre, Periplo Marionetas, Naranja Lima, Títeres sin cabeza, Civi Civiac, Orquesta de las esquinas, Coriolis Teatro, Apikipala. De 17:00 a 20:00. Zona del Quiosco de la Música del Parque Grande. 17:00 Las Food Trucks Zaragoza: Taller infantil de marionetas de payasos. Parque de San Pablo.

17:30 Río y juego. Espacio infantil de fiestas. Horario: de 17:30h a 20:00h. Frente Fluvial Expo.

17:30 Teatro Arbolé presenta La barraca de los títeres. Funciones: 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. c/ Moret.

17:30 Feria del Pilar 2025: corrida de toros. Sebastián Castella, Aarón Palacio. Ganaderías Jandilla, Hermanos García Jiménez, Domingo Hernández. Plaza de Toros de La Misericordia.

18:00 El Pilar en Montecanal: Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Salida desde C.P. Montecanal.

18:00 Humor en Xior: Leo Bassi (Italia) presenta The best of Leo Bassi. (Recomendado +8 años). Anfiteatro Residencia Xior.

18:00 El Pilar en Oliver: Peliagudo Arte y Circo (Aragón) presenta Cuentos y leyendas. Parque Oliver Kiosco.

18:00 El Pilar en San Gregorio: Capitán Spriki (Aragón) presenta Equipo estupendo. Parque de San Gregorio.

18:00 Denominación de Origen: Blasón Aragonés. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

18:00 Las Food Trucks Zaragoza: Daniel Tejero y Roberto Malo presentan Teatro ECO ECO (espectáculo infantil). Parque de San Pablo.

18:00 The Cortos con Diego Peña y Juako Malavirgen presentan ¡Corten! Centro Cívico Río Ebro.

18:15 Arrejuntamiento peñista. Organiza: Unión Peñista. Salida a las 19:30 h. desde la Plaza Santa Engracia, Paseo Independencia, Coso, c/ Alfonso I, c/ Manifestación y Plaza del Pilar.

18:30 Bandas en La Granja: Asociación musical El Picarral. Cúpula Geodésica. Parque de La Granja.

18:30 Remátame otra vez con Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y Roser Pujol. Teatro de las Esquinas.

19:00 Delicias de circo: Cía. La Nördika (Andalucía) presenta Tres tristes trolls. Parque Delicias.

19:00 Denominación de Origen: Nobleza Baturra. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

19:00 Las Food Trucks Zaragoza: Aurora Boreal. Parque de San Pablo.

19:00 Gran Hotel Maravilla con Producciones Kinser (humor, circo y música). Pabellón Sociocultural Miralbueno.

19:00 La noche de Maribel Vermut con María de Rada. (Humor, clown, música). Centro Cívico Salvador Allende.

19:00 Los Gandules presentan Gandulfighter. C.C. La Almozara.

19:00 Noche de Reyes, con Nasú Teatro. Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter

19:15 Maratón de charangas. Organiza: Federación Interpeñas. Inicio del recorrido a las 20:00 h desde Plaza de Aragón. Recorrido: Paseo Independencia, Plaza de España, Coso, c/ Alfonso I, c/ Manifestación, finalizando en Plaza del Justicia.

19:30 OBK + Starkytch. Estación del Norte.

19:30 Los dos pilares de la magia: Pepe Lirrojo y Sergio Cisneros. Centro Cívico Valdefierro.

20:00 Off de calle: Biribú Teatro (Aragón) presenta Cómo dormir a un monstruo. Plaza Salamero.

20:00 The hijas & the papas en concierto. Sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza.

20:00 Xixefón Pilar 25. Música con instrumentos tradicionales. Organiza: Casa Xixena con Gaiteros de Sena. Balcón de San Lázaro.

20:00 Las Food Trucks Zaragoza: Cumbiazepam. Parque de San Pablo.

20:00 Los pilares de la Tierra. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Teatro Principal.

20:00 Teatro Indigesto presenta Comisaría en fiestas: 'El reality'. Teatro del Mercado.

20:00 Mea culpa, monólogo de Minerva Arbués. Centro Cívico Delicias.

20:00 Fabiolo Connection. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta.

20:00 Pepa, no me destormento con Beatriz Rico. Teatro Arbolé.

20:00 2 kinder güenos, Especial Pilares. Monólogos e improvisación con Felipe Torres y Mariano Bartolomé. El Refugio del Crápula.

20:00 Sarao con Javier Segarra, Lola Moreno, Silvia Fox y el Ballet Internacional. Producciones Teatrales Luis Pardos. Auditorio WTCZ.

20:15 Agua, luz y sonido: grandes compositores de bandas sonoras. Compositores europeos: John Barry, Rachel Portman, Nino Rota, Vangelis, Maurice Jarre, Anne Dudley y otros. Fuentes del Parque José Antonio Labordeta.

20:30 La gran zarzuela y los grandes de la jota. Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.

20:30 Mamma mia!, el musical. Palacio de Congresos de Zaragoza.

20:30 Juan Capilla (Zaragoza) Indomable +18. Magia de Salón. El Sótano Mágico.

20:30 Mediterráneos. Concierto de pop español, indie, rumba y rock en formato trío. CC. Los Porches del Audiorama (Terraza de Océano Atlántico).

21:00 Repion + Múltipla. Jardín de Invierno.

21:00 Rondas joteras: Puente de Piedra. Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, c/ Verónica, c/ Don Jaime, Plaza Santa Cruz, c/ Manifestación, c/ Alfonso I.

21:00 Espacio Zity en concierto: Morad. Recinto Ferial de Valdespartera.

21:00 ¡Madre mía! Con Marisol Aznar. Teatro de las Esquinas.

21:00 Di Versionni Trio. Moliner 7 Sala.

21:00 Paco Moreno. Sala Creedence.

21:30 Delto'! (tributo a Extremoduro). Sala Z.

21:30 Cadena 100 presenta Marlon. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).

22:00 Circo del Miedo. Gran carpa blanca Valdespartera.

22:00 Las Food Trucks Zaragoza: La oreja band (tributo a La oreja de Van Gogh). Parque de San Pablo.

23:00 Rondas joteras: Vientos de Jota. Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, Puerta Cinegia, Teatro Principal, c/ Verónica, c/ Don Jaime, Plaza de Santa Cruz, c/ Manifestación, c/ Alfonso I.

23:00 Dj Mr. Pendejo. Sala Creedence.

23:59 Espacio Zity. Perro negro. Recinto Ferial de Valdespartera.

Programa del viernes 10 de octubre de las Fiestas del Pilar

8:00 Feria del Pilar 2025: vaquillas. Plaza de Toros de la Misericordia.

10:30 Escuelas infantiles de jota: El Pilar (10:30 h), Zierzo (11:00 h), Blasón Aragonés (11:30 h), Baluarte Aragonés (12:00 h), Usanza Aragonesa (12:30 h), Raíces de Aragón (13:00 h). Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

11:00 Taller infantil: Pilares. Dirigido a niños de 4 a 10 años. Pases gratuitos a las 11:00 y 12:30 horas previa reserva online. Espacio Xplora Ibercaja.

11:00 El Pilar en el centro: León Garganchón. De 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Plaza Paraíso, 2, junto a Espacio Xplora Ibercaja.

11:00 El Pilar en el Actur: Tragachicos. De 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Parque de la Expo.

11:00 Parque de las Marionetas: XV Festival Internacional de Teatro de Feria. Actúan: La Guilla Teatre, Periplo Marionetas, Naranja Lima, Títeres sin cabeza, Civi Civiac, Pizzicato, Anemartepulcinella, Miguel Oyarzun, Artika Cia, Orquesta de las esquinas, Apikipala, Tropos Teatro. Horario: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.

11:00 Las Tribus del Parque. Magicus Zaragoza (+3 años). Sesiones: 11:00, 17:00 y 19:00 h (90 minutos). Aula de la Naturaleza del Parque Grande.

11:00 Muestra de artesanía y agroalimentaria aragonesa. Organiza: Asoc. de Artesanos Alimentarios de Aragón San Jorge y Asoc. Profesional de Artesanos de Aragón. Plaza de los Sitios.

11:30 Río y juego. Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 11:30h a 14:00 h y de 17:30 a 20:00 h. Frente Fluvial Expo.

11:30 Cliff the magician (Reino Unido) English is Magic. Magia Familiar. El Sótano Mágico.

11:30 Feria del Pilar 2025: encierro de mini bueyes (-12 años incluido). Plaza de Toros de La Misericordia.

12:00 El Pilar en Garrapinillos. Marzo Mayea (Aragón) presenta Segur-ata. Plaza de España.

12:00 El Pilar en Movera: Helena Perdomo y Pepín Banzo (Aragón) presenta Tiempos mágicos. Plaza Mayor.

12:00 Teatro Arbolé presenta La barraca de los títeres. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. c/ Moret.

12:00 Las Food Trucks Zaragoza: Taller infantil de máscaras de animales. Parque de San Pablo.

12:00 El carro de la alegría. Espectáculo familiar. Museo del Fuego y los Bomberos.

12:00 Planeta Jurásico. Pases cada 30 minutos de 12:00 a 14.00 y de 17:00 a 23:00. Carpa blanca Valdespartera.

12:00 Ofrenda floral subacuática. Acuario de Zaragoza.

13:00 Las Food Trucks Zaragoza: Diego Meléndez (concierto en acústico). Parque de San Pablo.

13:00 Las Food Trucks Zaragoza: Almozandia Teatro presenta Gran verbena infantil. Parque de San Pablo.

14:00 Las Food Trucks Zaragoza: Valiente Club con Starkytch Dj set. Parque de San Pablo.

16:00 El Pilar en el Actur: Tragachicos. De 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Plaza Paraíso, 2, junto a Espacio Xplora Ibercaja.

16:00 El Pilar en el centro: León Garganchón. De 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Parque de la Expo.

16:00 Las Food Trucks Zaragoza: Canalla Club con Dj Rialto. Parque de San Pablo.

16:00 II Festival Internacional de Circo de Zaragoza. Pases a las 16:00 y a las 19:00 h. Gran carpa blanca Valdespartera.

16:00 Taller sensorial para bebés (1 y 2 años) y Little Chef (3-10 años, acompañados de un familiar). En los centros de Kids&Us Actur, Azucarera, Miraflores, Miralbueno, Romareda, Universidad, Parque Venecia y Valdespartera. Plazas limitadas. Consultar horarios y hacer inscripción previa vía WhatsApp: 722436774

16:30 Los pilares de la Tierra. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00 h. Teatro Principal.

17:00 Denominación de Origen: Baluarte Aragonés. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

17:00 Las Food Trucks Zaragoza: taller infantil de máscaras de animales. Parque de San Pablo.

17:00 Mamma mia!, el musical. Funciones 17:00 h. y 21:00 h. Palacio de Congresos de Zaragoza.

17:00 Cliff the magician (Reino Unido) English is Magic. Magia Familiar. El Sótano Mágico.

17:00 Parque de las Marionetas: XV Festival Internacional de Teatro de Feria. Actúan: La Guilla Teatre, Periplo marionetas, Naranja Lima, Títeres sin cabeza, Civi Civiac, Pizzicato, Anemartepulcinella, Miguel Oyarzun, Artika Cia, Orquesta de las esquinas, Apikipala, Tropos Teatro. Horario: de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.

17:30 Feria del Pilar 2025: corrida de toros. Morante de la Puebla, Manzanares, Cristiano Torres. Ganadería Núñez del Cuvillo. Plaza de Toros de La Misericordia.

17:30 Río y juego. Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 11:30h a 14:00 h y de 17:30 a 20:00 h. Frente Fluvial Expo.

17:30 Teatro Arbolé presenta La barraca de los títeres. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. c/ Moret.

18:00 El Pilar en Harinera ZGZ: New Kids in the Swing. Harinera ZGZ. 18:00 Denominación de Origen: Aires de albada. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

18:00 El Pilar en Puerto Venecia: Comparsa de Gigantes y Cabezudos. 18:00 Off de calle: El espejo negro (Andalucía) presenta La cabra. Plaza San Felipe.

18:00 El Pilar en Parque Goya: Cachitos Show (Aragón) presenta En busca del arcoiris. Parque de los Tapices.

18:00 El Pilar en Universidad: Las Pueyo Producciones (Aragón) presenta Mamarrachas Bingo. Plaza San Francisco.

18:00 Las Food Trucks Zaragoza: Almozandia Teatro presenta Gran verbena infantil. Parque de San Pablo.

18:00 Humor en Xior: Zanguango Teatro (País Vasco) presenta El peor espectáculo del mundo (de momento!!!). Anfiteatro Residencia Xior.

18:00 The Cortos con Diego Peña y Juako Malavirgen presentan ¡Corten! Centro Cívico Río Ebro.

18:00 Fiesta musical La ruta del tiempo de los '80, '90 y '00 por Onda Aragonesa. CC. Los Porches del Audiorama (Terraza de Océano Atlántico).

18:30 Bandas en La Granja: Unión Musical La Almozara. Cúpula Geodésica. Parque de La Granja. 18:30 Remátame otra vez con Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y Roser Pujol. Teatro de las Esquinas. 19:00 Denominación de Origen: Raíces de Aragón. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

19:00 Teatro Lírico de Zaragoza presenta Zarzuela «Los gavilanes». Salón de Actos del Colegio Mayor Universitario Virgen del Carmen (c/ Albareda, 23).

19:00 Reminiscencia. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. 19:00 Delicias de Circo: Bot Project (C. Valenciana) presenta Collage 2024. Parque Delicias.

19:00 La noche de Maribel Vermut con María de Rada. (Humor, clown, música). Centro Cívico Salvador Allende.

19:00 Los Gandules presentan Gandulfighter. Centro Cívico La Almozara.

19:00 Prometeo, con El Gato Negro Teatro & Stivalazzio. Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter

19:30 King África + Boney M. Xperience. Estación del Norte.

19:30 Off de calle: LaDinamo (Cataluña) presenta LaDinamo funk. Música itinerante de Plaza Aragón a Plaza España.

19:30 Los dos pilares de la magia: Pepe Lirrojo y Sergio Cisneros. Centro Cívico Valdefierro.

20:00 Off de calle: Almozandia Teatro (Aragón) presenta Ton Town West. Plaza Salamero.

20:00 Las Food Trucks Zaragoza: Pura verbena. Parque de San Pablo.

20:00 Los pilares de la Tierra. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00. Teatro Principal.

20:00 Teatro Indigesto presenta Comisaría en fiestas: «el reality». Teatro del Mercado.

20:00 Mea culpa, monólogo de Minerva Arbués. Centro Cívico Delicias.

20:00 Fabiolo Connection. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta.

20:00 Y tú, ¿tienes pueblo? con Fran Pati. Teatro Arbolé.

20:00 2 kinder güenos, Especial Pilares. Monólogos e improvisación con Felipe Torres y Mariano Bartolomé. El Refugio del Crápula.

20:00 Sarao con Javier Segarra, Lola Moreno, Silvia Fox y el Ballet Internacional. Producciones Teatrales Luis Pardos. Auditorio WTCZ.

20:15 Agua, luz y sonido: grandes compositores de bandas sonoras. Compositores españoles: Alberto Iglesias, Roque Baños, Zeltia Montes, Fernando Velázquez y otros. Fuentes del Parque José Antonio Labordeta.

20:30 La gran zarzuela y los grandes de la jota Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.

20:30 Juan Capilla (Zaragoza) Indomable +18. Magia de Salón. El Sótano Mágico.

21:00 Rondas joteras: Templanza Aragonesa. Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, c/ Verónica, c/ Don Jaime, Plaza Santa Cruz, c/ Manifestación, c/ Alfonso I.

21:00 La Milagrosa + Calavera. Jardín de Invierno. Parque José Antonio Labordeta.

21:00 Parque de las Marionetas. XV Festival Internacional de Teatro de Feria. Marionetas para adultos con Coriolis Teatro. De 21:00 a 22:00 h. Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.

21:00 Espacio Zity en concierto: JC Reyes. Recinto Ferial de Valdespartera.

21:00 ¡Madre mía! Con Marisol Aznar. Teatro de las Esquinas.

21:00 Mamma mia!, el musical. Funciones 17:00 h. y 21:00 h. Palacio de Congresos de Zaragoza.

21:00 Slow Burn Drifters + Fulcanelli. Sala Creedence.

21:00 Green Hot Chili Pickles (tributo a Red Hot Chili Peppers). Moliner 7 Sala.

21:00 Noche de birras (tributo a Más birras). La Casa del Loco.

21:30 1982, tributo a Ilegales. Sala Z.

21:00 Tergo + Hell Minds. La Ley Seca.

21:30 Cadena SER presenta Los40 Pilar Pop. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).

22:00 Circo del Miedo. Gran carpa blanca Valdespartera.

22:00 Las Food Trucks Zaragoza: Buen castigo (tributo a Fito) con la participación de Javier Alzola, saxofonista oficial de Fito & FItipaldis). Parque de San Pablo.

23:00 Rondas joteras: Alma de Aragón (ffama). Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, Puerta Cinegia, Teatro Principal, c/ Verónica, c/ Don Jaime, Plaza de Santa Cruz, c/ Manifestación, c/ Alfonso I.

23:00 Manolon Dj. Sala Creedence.

23:00 Feria del Pilar 2025: XXXIX Campeonato de españa de roscaderos y desencajonamiento. Plaza de Toros de La Misericordia.

Programa del sábado 11 de octubre

00:00 Las Food Trucks Zaragoza: DH con Dj Embid. Parque de San Pablo.

1:00 Espacio Zity en concierto con: Juan Magán. Recinto Ferial de Valdespartera.

8:00 Feria del Pilar 2025: Vaquillas. Plaza de Toros de la Misericordia.

9:00 V Torneo Frontenis Fiestas del Pilar. CDM Mudéjar.

9:35 Ofrenda fluvial. Salida: embarcadero Expo. Llegada: embarcadero Club Náutico.

10:00 Escuelas infantiles de jota (ffama): Alma de Aragón (10:00 h), Danzar (10:30 h), Simpatía aragonesa (12:30 h), D'Aragón (13:00 h), La Fiera (13:30 h). Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

11:00 El Pilar en Miralbueno: Tragachicos. De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Parque Vistabella.

11:00 El Pilar en La Jota: León Garganchón. De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Plaza Albada.

11:00 Parque de las Marionetas. XV Festival Internacional de Teatro de Feria. Actúan: Arte Fusión Títeres, Periplo Marionetas, Naranja Lima, Títeres sin cabeza, Civi Civiac, Pizzicato, Anemartepulcinella, Miguel Oyarzun, Zum-zum Teatre, Orquesta de las esquinas, Apikipala, Tropos Teatro, Rubén Díaz. Horario: de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. Zona del Quiosco de la Música del Parque Grande.

11:00 Las tribus del parque: Magicus Zaragoza (+3 años). Sesiones: 11:00, 17:00 y 19:00 h (90 minutos). Aula de la Naturaleza del Parque Grande.

11:00 Muestra de artesanía y agroalimentaria aragonesa. Organiza: Asoc. de Artesanos Alimentarios de Aragón San Jorge y Asoc. Profesional de Artesanos de Aragón. Plaza de los Sitios.

11:00 El Pilar en Las Armas: Mercadillo artesano. De 11:00h a 20:00 h. Plaza Mariano de Cavia.

11:15 Visita guiada a los cuatro museos de la Ruta Caesaraugusta. Salida desde el Museo del Foro de Caesaraugusta.

11:30 Danza contemporánea: Manuel Jiménez & Andrea Carrión (Murcia) presenta The. Anfiteatro Residencia Xior. 11:30 Río y juego. Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 11:30h a 14:00 y de 17:30 a 20:00. Frente Fluvial Expo.

11:30 Cliff the magician (Reino Unido) English is Magic. Magia Familiar. El Sótano Mágico.

11:30 Feria del Pilar 2025: Final del Grand Prix Campeonato de Aragón 2025. Plaza de Toros de la Misericordia.

12:00 La subida de La Virgen del Pilar. Acto institucional de colocación de La Virgen en la estructura de la Ofrenda de Flores. Plaza del Pilar.

12:00 El Pilar en La Jota: Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Salida desde PDM La Jota.

12:00 El Pilar en Alfocea: Charraire (Aragón) presenta Caperucita feroz y el lobo de la lámpara. Parque.

12:00 El Pilar en Torrecilla de Valmadrid: K de calle (Aragón) presenta La leyenda del primer faraón. C/ Paradero.

12:00 Off de calle: LaDinamo (Cataluña) presenta Music on cycles. Música itinerante de Plaza Aragón a Plaza España.

12:00 Danza contemporánea: Cía. LaMov (Aragón) presenta Exit. Anfiteatro Residencia Xior.

12:00 Las Food Trucks Zaragoza: taller infantil con pintacaras. Parque de San Pablo.

12:00 El carro de la alegría. Espectáculo familiar. Museo del Fuego y los Bomberos.

12:00 ¡Madre mía! Con Marisol Aznar. Teatro de las Esquinas.

12:00 Teatro Arbolé presenta La barraca de los títeres. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. c/ Moret.

12:00 Los Gandules presentan Gandulfighter. Pases 12:00 y 19:00h. Centro Cívico La Almozara

12:00 II Festival Internacional de Circo de Zaragoza. Pases a las 12:00, 16:00 y a las 19:00 h. Gran carpa blanca Valdespartera.

12:00 Planeta Jurásico. Pases cada 30 minutos de 12:00 a 14.00 y de 17:00 a 23:00. Carpa blanca Valdespartera.

12:30 In materia. Rock & Blues.

13:00 Danza contemporánea: Manuel Jiménez & Andrea Carrión (Murcia) presenta The. Anfiteatro Residencia Xior.

13:00 Las Food Trucks Zaragoza: Vermut party con Amva Fest. Parque de San Pablo.

13:00 Las Food Trucks Zaragoza: Almozandia Teatro presenta Rockolas TV (espectáculo infantil). Parque de San Pablo.

16:00 El Pilar en Miralbueno: Tragachicos. De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Parque Vistabella.

16:00 El Pilar en La Jota: León Garganchón. De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00h. Plaza Albada.

16:00 Las Food Trucks Zaragoza: Canalla Club. Parque de San Pablo.

16:30 Los pilares de la Tierra. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00. Teatro Principal.

16:30 Tardeo Remember Isma Nordic. Sala Oasis.

17:00 Denominación de Origen: Usanza aragonesa. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

17:00 Parque de las Marionetas. XV Festival Internacional de Teatro de Feria. Actúan: Arte Fusión Títeres, Periplo Marionetas, Naranja Lima, Títeres sin cabeza, Civi Civiac, Pizzicato, Anemartepulcinella, Miguel Oyarzun, Zum-zum Teatre, Orquesta de las esquinas, Apikipala, Tropos Teatro, Rubén Díaz. Horario: de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. Zona del Quiosco de la Música del Parque Grande.

17:00 Las Food Trucks Zaragoza: Taller infantil con pintacaras. Parque de San Pablo.

17:00 Mamma mia!, el musical. Funciones 17:00 h. y 21:00 h. Palacio de Congresos de Zaragoza.

17:00 Cliff the magician (Reino Unido) English is Magic. Magia Familiar. El Sótano Mágico.

17:30 Feria del Pilar 2025: corrida de toros. Alejandro Talavante, Roca Rey, Tristán Barroso. Ganadería Juan Pedro Domecq. Plaza de Toros de la Misericordia.

17:30 Río y juego. Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 11:30h a 14:00 h y de 17:30 a 20:00 h. Frente Fluvial Expo.

12:00 Los Gandules presentan Gandulfighter. Pases 12:00 y 19:00h. Centro Cívico La Almozara

12:00 II Festival Internacional de Circo de Zaragoza. Pases a las 12:00, 16:00 y a las 19:00 h. Gran carpa blanca Valdespartera.

12:00 Planeta Jurásico. Pases cada 30 minutos de 12:00 a 14.00 y de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera.

12:30 Espacio Zity presenta Monólogos All Star con Pepe Céspedes, May-Te, Rubén García y Joze Campoy. Recinto Ferial de Valdespartera. 12:30 In materia. Rock & Blues.

13:00 Danza contemporánea: Manuel Jiménez & Andrea Carrión (Murcia) presenta The. Anfiteatro Residencia Xior.

13:00 Las Food Trucks Zaragoza: Vermut party con Amva Fest. Parque de San Pablo.

13:00 Las Food Trucks Zaragoza: Almozandia Teatro presenta Rockolas TV (espectáculo infantil). Parque de San Pablo.

16:00 El Pilar en Miralbueno: Tragachicos. De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Parque Vistabella.

16:00 El Pilar en La Jota: León Garganchón. De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00h. Plaza Albada.

16:00 Las Food Trucks Zaragoza: Canalla Club. Parque de San Pablo.

16:30 Los pilares de la Tierra. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00. Teatro Principal.

16:30 Tardeo Remember Isma Nordic. Sala Oasis.

17:00 Denominación de Origen: Usanza aragonesa. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

17:00 Parque de las Marionetas. XV Festival Internacional de Teatro de Feria. Actúan: Arte Fusión Títeres, Periplo Marionetas, Naranja Lima, Títeres sin cabeza, Civi Civiac, Pizzicato, Anemartepulcinella, Miguel Oyarzun, Zum-zum Teatre, Orquesta de las esquinas, Apikipala, Tropos Teatro, Rubén Díaz. Horario: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. Zona del Quiosco de la Música del Parque Grande.

17:00 Las Food Trucks Zaragoza: Taller infantil con pintacaras. Parque de San Pablo.

17:00 Mamma mia!, el musical. Funciones 17:00 y 21:00. Palacio de Congresos de Zaragoza.

17:00 Cliff the magician (Reino Unido) English is Magic. Magia Familiar. El Sótano Mágico.

17:30 Feria del Pilar 2025: corrida de toros. Alejandro Talavante, Roca Rey, Tristán Barroso. Ganadería Juan Pedro Domecq. Plaza de Toros de la Misericordia.

17:30 Río y juego. Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 11:30h a 14:00 y de 17:30 a 20:00. Frente Fluvial Expo.

17:30 Teatro Arbolé presenta La barraca de los títeres. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. c/ Moret.

17:30 Espacio Zity en concierto: We are not djs + Juancasupersub Dj + Rialto + Mikel Izal + Miss Caffeina. Recinto Ferial de Valdespartera. 17:30 Taller familiar Notas de ciencia (+6 años). CaixaForum Zaragoza.

18:00 Humor en Xior: Marcel Gross (Cataluña) presenta Los mejores momentos de Marcel Gross. Anfiteatro Residencia Xior.

18:00 El Pilar en Arcosur: Maricuela (Aragón) presenta Quien canta su mal espanta. Casa de Arcosur.

18:00 El Pilar en Santa Isabel: Asier Nuei (Aragón) presenta Ilusión. Plaza de la Libertad.

18:00 Denominación de Origen: D'Aragón (ffama). Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

18:00 Dani Martínez presenta Remember! Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.

18:00 Las Food Trucks Zaragoza: Almozandia teatro presenta Rockolas TV (espectáculo infantil). Parque de San Pablo.

18:00 The Cortos con Diego Peña y Juako Malavirgen presentan ¡Corten! Centro Cívico Río Ebro.

18:30 Bandas en La Granja: Agrupación Musical Delicias. Cúpula Geodésica. Parque de La Granja.

18:30 Remátame otra vez con Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y Roser Pujol. Teatro de las Esquinas.

19:00 Novena, Claustro Magno y Salve solemne en la Santa y Angélica Capilla de la catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar.

19:00 Denominación de Origen: Royo del Rabal. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

19:00 Pilar Joven: Fiesta Viral Light para jóvenes entre 14 y 17 años. Sin alcohol. Aaron mvp, Patricia Nine y Alex Melero. De 19 a 24 h. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza.

19:00 Delicias de circo: Cirko Psikario (C. de Madrid) presenta ¡Qué disparate! Parque Delicias.

19:00 Visita virtual con gafas 3D. Museo del Teatro de Caesaraugusta.

19:00 Teatro Lírico de Zaragoza presenta Zarzuela «Los gavilanes». Salón de Actos del Colegio Mayor Universitario Virgen del Carmen (c/ Albareda, 23).

19:00 Reminiscencia. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. 19:00 Los Gandules presentan Gandulfighter. Pases 12:00 y 19:00h. Centro Cívico La Almozara

19:00 La odisea, con Sobras completas. Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter

19:30 Hermanos Martínez + Volador. Estación del Norte. 19:30 Off de calle: Marzo mayea teatro (Aragón) presenta Urgente. Itinerante. Inicio en Plaza Aragón.

19:30 Umbra en concierto. Centro Cívico Delicias.

20:00 Las Food Trucks Zaragoza: Modelo. Parque de San Pablo.

20:00 Un show de stand up. Duelo de cómicas con Charlie Pee, Irene Minovas y Raquel Hervás. Teatro Arbolé.

20:00 Los pilares de la Tierra. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00 h. Teatro Principal.

20:00 Teatro Indigesto presenta Comisaría en fiestas: «el reality». Teatro del Mercado.

20:00 2 kinder güenos, Especial Pilares. Monólogos e improvisación con Felipe Torres y Mariano Bartolomé. El Refugio del Crápula.

20:00 Sarao con Javier Segarra, Lola Moreno, Silvia Fox y el Ballet Internacional. Producciones Teatrales Luis Pardos. Auditorio WTCZ.

20:15 Agua, luz y sonido: grandes compositores de bandas sonoras: Ennio Morricone. Fuentes del Parque José Antonio Labordeta.

20:30 Juan Capilla (Zaragoza) Indomable +18. Magia de Salón. El Sótano Mágico.

21:00 Killer Barbies + La Doloritas. Jardín de Invierno. Parque José Antonio Labordeta.

21:00 Fuegos artificiales. Espectáculo piromusical. Parque Pignatelli.

21:00 Dani Martínez presenta Remember! Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.

21:00 Remátame otra vez con Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y Roser Pujol. Teatro de las Esquinas.

21:00 Mamma mia!, el musical. Funciones 17:00 y 21:00. Palacio de Congresos de Zaragoza.

21:00 Nita & The Wild Cats. Moliner 7 Sala.

21:00 Loquillo presenta Corazones legendarios. Pabellón Príncipe Felipe.

21:00 Private Function + Los Bien Bien. La Casa del Loco.

21:00 Slow Burn Drifters. Sala Creedence.

21:00 Inmigrants + Virgo The Superclusters. La Ley Seca.

21:30 Cadena SER presenta Los40 Independance: Rebeca Brown, Abel Ramos, Julio Navas, Abel The Kid ft Noemy, Dany bpm y Arturo Grao y José M. Duro. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).

21:30 ¡Esas palmas, coño! Tributo a Siniestro Total. Sala Z.

22:00 Circo del Miedo. Gran carpa blanca Valdespartera.

22:00 Las Food Trucks Zaragoza: Fiesta Dj Perdidos en los 80's. Parque de San Pablo.

23:00 Rondas joteras: Castañuelas de Aragón. Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, Puerta Cinegia, Teatro Principal, c/ Verónica, c/ Don Jaime, Plaza de Santa Cruz, c/ Manifestación, c/ Alfonso I.

23:00 V Encuentro Djs. Vieja escuela. Sala Creedence.

23:00 Feria del Pilar 2025: XIII Concurso de recortes con toros de fuego. Plaza de Toros de La Misericordia.

23:59 Espacio Zity. Coliseum. Recinto Ferial de Valdespartera.

Programa del domingo 12 de octubre

4:15 Misa en la Parroquia de San Pablo. c/ San Pablo 42.

4:30 Tradicional y solemne misa de infantes en la Santa y Angélica Capilla de la catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar.

5:00 Rosario de la Aurora. Procesión portando las imágenes de la Virgen del Rosario y de Santo Domingo de Guzmán. Se hará una ofrenda ante la Virgen del Pilar. Salida: Parroquia de San Pablo. Recorrido: c/ San Pablo, Avda. César Augusto, Torrenueva, Plaza San Felipe, Alfonso I, Plaza del Pilar. Organiza: M.I. y A. Cofradía del Stmo. Rosario.

6:30 Misa solemne. Organiza: M.I. y A. Cofradía del Stmo. Rosario (llamada de la Rosa). Parroquia de San Pablo.

6:30 Ofrenda de Flores. Con salida desde la Plaza Aragón. En el transcurso de la misma tendrá lugar el xiii Concurso de traje aragonés y el X Concurso de flores, canastillas y arreglos florales. Plaza del Pilar.

7:30 Inicio del montaje de la alfombra floral. La procesión pontifical pasará sobre la alfombra a partir de las 12:00, tras finalizar la misa. Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas Plaza del Pilar.

8:00 Feria del Pilar 2025: vaquillas. Plaza de Toros de la Misericordia.

9:00 Xinglar (ffama). Escenario Ofrenda de Flores. Plaza del Pilar.

9:35 Ofrenda fluvial. Salida: embarcadero Expo. Llegada: embarcadero Club Náutico.

10:00 Entrada gratuita a los museos y salas de exposiciones municipales (Museo del Foro, Museo de las Termas Públicas, Museo del Puerto Fluvial y Museo del Teatro de Caesaraugusta, Lonja, Sala Fortea, Sala de Casa Morlanes y Palacio de Montemuzo). De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. Acceso libre hasta completar aforo.

11:00 Parque de las Marionetas. XV Festival Internacional de Teatro de Feria. Actúan: Arte Fusión Títeres, Periplo Marionetas, Naranja Lima, Títeres sin cabeza, Civi Civiac, Pizzicato, Anemartepulcinella, Miguel Oyarzun, Caleidoscopio teatro, Orquesta de las esquinas, Apikipala, Tropos Teatro, Rubén Díaz. Horario: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.

11:00 Muestra de artesanía y agroalimentaria aragonesa. Organiza: Asoc. de Artesanos Alimentarios de Aragón San Jorge y Asoc. Profesional de Artesanos de Aragón. Plaza de los Sitios.

11:00 El Pilar en Las Armas. Mercadillo artesano. De 11:00h a 20:00 h. Plaza Mariano de Cavia.

11:30 Danza contemporánea: Andrés García (Francia) presenta Sans sens. Anfiteatro Residencia Xior.

11:30 Río y juego. Espacio infantil de fiestas. Horario: de 11:30 a 14:00 y de 17:30 a 20:00. Frente Fluvial Expo.

11:30 Feria del Pilar 2025: XXV Campeonato de España Goyesco de recortes con toros. Plaza de Toros de La Misericordia.

12:00 Solemne misa pontifical en el Altar Mayor de la catedral basílica de Nuestra Señora del Pilar. Seguidamente tendrá lugar la procesión por la Plaza del Pilar.

12:00 Danza contemporánea: Ambae Company (Cataluña) presenta La veu des (d)ones. Anfiteatro Residencia Xior.

12:00 Las Food Trucks Zaragoza: taller infantil de marionetas de cabezudos. Parque de San Pablo.

12:00 Teatro Arbolé presenta La barraca de los títeres. Funciones: 12:00, 13:00, 18:30, 19:30 h y 20:30 h. c/ Moret.

12:00 El carro de la alegría. Espectáculo familiar. Museo del Fuego y los Bomberos.

12:00 II Festival Internacional de Circo de Zaragoza. Pases a las 12:00, 16:00 y a las 19:00. Gran carpa blanca Valdespartera.

12:00 Planeta Jurásico. Pases cada 30 minutos de 12:00 a 14.00 y de 17:00 a 23:00. Carpa blanca Valdespartera.

13:00 Danza contemporánea: Cía. Crisis Danza (Aragón) presenta Migrantes. Anfiteatro Residencia Xior.

13:00 Las Food Trucks Zaragoza: Carlos Sicilia presenta Magia pato2 (espectáculo infantil). Parque de San Pablo.

13:00 Las Food Trucks Zaragoza: Valiente Club con Álvaro Subías. Parque de San Pablo. 16:00 El Pilar en Parque Venecia: Tragachicos. De 16:00 a 20:00. Plaza San Marcos.

16:00 El Pilar en el centro: León Garganchón. De 16:00 a 20:00. Glorieta Esperanto.

16:00 Las Food Trucks Zaragoza: Tardeo valiente con Dj Fantasmas Amarillos. Parque de San Pablo.

16:30 Los pilares de la Tierra. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00. Teatro Principal.

17:00 Las Food Trucks Zaragoza: taller infantil de marionetas de cabezudos. Parque de San Pablo.

17:00 Mamma mia!, el musical. Palacio de Congresos de Zaragoza.

17:00 Ganadores del XXXIX Certamen oficial benjamín, infantil y juvenil de jota aragonesa y del CXXXIX Certamen oficial de jota aragonesa. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).

17:00 Parque de las Marionetas. XV Festival Internacional de Teatro de Feria. Actúan: Arte Fusión Títeres, Periplo Marionetas, Naranja Lima, Títeres sin cabeza, Civi Civiac, Pizzicato, Anemartepulcinella, Miguel Oyarzun, Caleidoscopio teatro, Orquesta de las esquinas, Apikipala, Tropos teatro, Rubén Díaz. Horario: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.

17:00 Cliff the magician (Reino Unido) English is Magic. Magia Familiar. El Sótano Mágico.

17:30 Río y juego. Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 11:30 a 14:00 h y de 17:30 a 20:00. Frente Fluvial Expo.

17:30 Feria del Pilar 2025: corrida de toros goyesca. Alberto Álvarez, Román, José Fernando Molina. Ganadería Pincha. Plaza de Toros de La Misericordia.

18:00 Humor en Xior: Trapu Zaharra (País Vasco) presenta La última y nos vamos. Anfiteatro Residencia Xior.

18:00 Las Food Trucks Zaragoza: Carlos Sicilia presenta Magia pato2. (espectáculo infantil). Parque de San Pablo.

18:30 Maridaje. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).

18:30 Teatro Arbolé presenta La barraca de los títeres. Funciones: 12:00, 13:00, 18:30, 19:30 h y 20:30. c/ Moret.

18:30 Remátame otra vez con Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y Roser Pujol. Teatro de las Esquinas.

19:00 Delicias de Circo: Cía. Federico Menini (C. Valenciana) presenta Llar. Parque Delicias.

19:00 Teatro Indigesto presenta Comisaría en fiestas: «el reality». Teatro del Mercado. 19:00 Reminiscencia. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta.

19:00 Teatro Lírico de Zaragoza presenta Zarzuela «Los gavilanes». Salón de Actos del Colegio Mayor Universitario Virgen del Carmen (c/ Albareda, 23).

19:30 Nat Simons & Aurora Beltrán + Mariano Casanova. Estación del Norte.

20:00 Las Food Trucks Zaragoza: Radio Parranda. Parque de San Pablo.

20:00 Los pilares de la Tierra. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00 h. Teatro Principal.

20:00 Leiva presenta Tour gigante. Pabellón Príncipe Felipe.

20:00 Fabiolo connection. Fundación Ibercaja Patio de La Infanta.

20:00 2 kinder güenos, Especial Pilares. Monólogos e improvisación con Felipe Torres y Mariano Bartolomé. El Refugio del Crápula.

20:00 Sarao con Javier Segarra, Lola Moreno, Silvia Fox y el Ballet Internacional. Producciones Teatrales Luis Pardos. Auditorio WTCZ.

20:15 Agua, luz y sonido: grandes compositores de bandas sonoras: John Williams. Fuentes del Parque José Antonio Labordeta.

20:30 Muestra de folclore regional. Organiza: Federación de Casas Regionales y Provinciales en Aragón. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).

20:30 Brothers in Band presents Dire Straits 40th Anniversary Tribute Show. Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.

20:30 Perdone, caballero con Iñaki Urrutia. Teatro Arbolé.

20:30 Juan Capilla (Zaragoza) Indomable +18. Magia de Salón. El Sótano Mágico.

21:00 Espacio Zity en concierto: Blackworks. Recinto Ferial de Valdespartera.

21:00 ¡Madre mía! Con Marisol Aznar. Teatro de las Esquinas.

21:00 Rondas joteras: Corazón de jota. Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, c/ Verónica, c/ Don Jaime, Plaza Santa Cruz, c/ Manifestación, c/ Alfonso I.

21:00 The Try Tones. Moliner 7 Sala.

21:00 Reflectors + For sale. La Casa del Loco.

21:30 Tote el Entreverao. Sala Z.

22:00 Las Food Trucks Zaragoza: Encanto del loco (tributo El canto del loco). Parque de San Pablo.

22:00 Circo del Miedo. Gran carpa blanca Valdespartera.

22:30 Puro relajo. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza.

23:00 Rondas joteras: Semblante aragonés. Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, Puerta Cinegia, Teatro Principal, c/ Verónica, c/ Don Jaime, Plaza de Santa Cruz, c/ Manifestación, c/ Alfonso I.

23:00 Beafair Dj & friends. Sala Creedence.

23:00 Feria del Pilar 2025: concurso de emboladores y especial Arriazu con obstáculos. Plaza de Toros de La Misericordia.

23:59 Espacio Zity en concierto: Tako. Recinto Ferial de Valdespartera.

00:00 Las Food Trucks Zaragoza: Dj Deivhook + Alex Curreya. Parque de San Pablo.

Programa del lunes 13 de octubre

8:00 Feria del Pilar 2025: Vaquillas. Plaza de Toros de la Misericordia.

10:30 Ofrenda de Frutos. Con salida de la Plaza de Santa Engracia. Recorrido: Paseo Independencia, Plaza de España, Coso, C/ Alfonso I y Plaza del Pilar. Organiza: Federación de Casas Regionales y Provinciales en Aragón. A las 14.00 h, recepción en el Ayuntamiento.

11:00 El Pilar en el centro: León Garganchón. De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Plaza Salamero.

11:00 Parque de las Marionetas. XV Festival Internacional de Teatro de Feria. Actúan: Arte Fusión Títeres, Periplo Marionetas, Naranja Lima, Títeres sin cabeza, Civi Civiac, Pizzicato, Anemartepulcinella, Miguel Oyarzun, Almozandia teatro, Orquesta de las esquinas, Apikipala, Tropos teatro. Horario: de 11:00 a 14:00 h. Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.

11:00 Escuelas infantiles de jota: El Cachirulo (11:00 h), Vientos de Aragón (11:30 h), Semblante Aragonés (12:00 h), Nobleza baturra (12:30 h), Estampa baturra (13:00 h). Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

11:00 Las tribus del parque: Magicus Zaragoza (+3 años). Sesiones: 11:00, 17:00 y 19:00 h (90 minutos). Aula de la Naturaleza del Parque Grande. 11:00 Muestra de artesanía y agroalimentaria aragonesa. Organiza: Asoc. de Artesanos Alimentarios de Aragón San Jorge y Asoc. Profesional de Artesanos de Aragón. Plaza de los Sitios.

11:00 El Pilar en Las Armas. Mercadillo artesano. De 11:00h a 20:00 h. Plaza Mariano de Cavia.

11:30 Río y juego. Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 11:30h a 14:00 h. Frente Fluvial Expo.

11:30 Danza contemporánea: Ayni Danza (Aragón) presenta El cruce. Anfiteatro Residencia Xior.

11:30 Cliff the magician (Reino Unido) English is Magic. Magia Familiar. El Sótano Mágico.

11:30 Feria del Pilar 2025: II Vaquillas para jóvenes (14 y 15 años). Plaza de Toros de La Misericordia.

12:00 El Pilar en Monzalbarba: Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Salida desde PDM Monzalbarba.

12:00 El Pilar en Villarrapa: Los navegantes (Aragón) presenta Goya, Palafox y Agustina, dos hombres y una heroína. Centro Cívico.

12:00 El Pilar en Monzalbarba: Félix Brunet (Aragón) presenta El domador de pulgas. Plaza España.

12:00 Danza contemporánea: Cía. Marroch (C. Valenciana) presenta Rosa de papel. Anfiteatro Residencia Xior.

12:00 Las Food Trucks Zaragoza: taller infantil de globoflexia. Parque de San Pablo.

12:00 Teatro Arbolé presenta La barraca de los títeres. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30 y 19:30 h. c/ Moret.

12:00 ¡Madre mía! Con Marisol Aznar. Teatro de las Esquinas. 12:00 Los Gandules presentan Gandulfighter. Pases 12:00 y 19:00h. Centro Cívico La Almozara.

12:00 II Festival Internacional de Circo de Zaragoza. Pases a las 12:00, 16:00 y a las 19:00 h. Gran carpa blanca Valdespartera.

12:00 Planeta Jurásico. Pases cada 30 minutos de 12:00 a 14.00 y de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera.

13:00 Danza contemporánea: Circle of Trust (Aragón) presenta Irreal. Anfiteatro Residencia Xior.

13:00 Las Food Trucks Zaragoza: Vermut jotero con Ronda La Craba. Parque de San Pablo.

13:00 Las Food Trucks Zaragoza: La Raspa artes escénicas (espectáculo infantil con circo, clown y malabares). Parque de San Pablo.

13:30 País invitado: Perú. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

14:00 Las Food Trucks Zaragoza: Vermut party con Sweetdrinkz. Parque de San Pablo.

16:00 El Pilar en El Picarral: Tragachicos. De 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Explanada IASS Hogar de Personas Mayores.

16:00 El Pilar en el centro: León Garganchón. De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00h. Plaza Salamero.

16:00 Las Food Trucks Zaragoza: tardeo valiente con Dj Chelis. Parque de San Pablo.

17:00 Las Food Trucks Zaragoza: taller infantil de globoflexia. Parque de San Pablo.

17:30 Teatro Arbolé presenta La barraca de los títeres. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30 y 19:30 h. c/ Moret.

17:30 Feria del Pilar 2025: corrida de rejones. Sergio Galán, Diego Ventura, Lea Vicens. Ganadería Sánchez y Sánchez. Plaza de Toros de La Misericordia.

18:00 Entrega de Premios del Pilar 2025. Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza.

18:00 El Pilar en Torrero-La Paz: Chipilandia (Aragón) presenta Un pilar de ilusiones. Plaza de la Memoria.

18:00 El Pilar en Rosales del Canal: Tinin el Mago (Aragón) presenta La maleta de Tinin. c/ Enrique Granados.

18:00 Las Food Trucks Zaragoza: La Raspa artes escénicas (espectáculo infantil con circo, clown y malabares). Parque de San Pablo.

18:00 Los pilares de la Tierra. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Teatro Principal.

18:00 The Cortos con Diego Peña y Juako Malavirgen presentan ¡Corten! Centro Cívico Río Ebro.

18:30 Bandas en La Granja: Asociación Musical Banda Las Canteras. Cúpula Geodésica. Parque de La Granja.

18:30 Remátame otra vez con Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y Roser Pujol. Teatro de las Esquinas.

18:30 Rosario de Cristal con salida desde la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, (c/ Pedro Joaquín Soler). Recorrido: c/ Santo Dominguito de Val, c/ San Vicente de Paúl, c/ Sepulcro, Plaza de San Bruno, Plaza de La Seo, Plaza del Pilar, Alfonso I, Coso, Plaza España, Coso, c/ Don Jaime I, c/ San Jorge y llegada a c/ Pedro Joaquín Soler.

19:00 Teatro Indigesto presenta Comisaría en fiestas: «el reality». Teatro del Mercado.

19:00 Los Gandules presentan Gandulfighter. Pases 12:00 y 19:00. Centro Cívico La Almozara

19:00 Rudy Vistel presenta La Tradicional Cubana. Centro Cívico Delicias.

19:00 St. Edward's Concert. La Campana Underground.

20:00 Las Food Trucks Zaragoza: Pedro Botero. Parque de San Pablo.

20:00 Sarao con Javier Segarra, Lola Moreno, Silvia Fox y el Ballet Internacional. Función especial mayores de 65 años. Producciones Teatrales Luis Pardos. Auditorio WTCZ.

20:00 Fabiolo Connection. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta.

20:30 Perdone, caballero con Iñaki Urrutia. Teatro Arbolé.

21:30 El Pilar de Los Camareros + Dj Cuatico. Sala Z.

22:00 Las Food Trucks Zaragoza: Una noche con la Reina (tributo a Queen). Parque de San Pablo.

22:00 Circo del Miedo. Gran carpa blanca Valdespartera.

22:00 Somos con Tako en su 40 aniversario. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).

22:30 Fuegos artificiales y traca final. Parque Macanaz-Río Ebro.

Ofrenda de flores

La Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar de este 12 de octubre de 2025 estará encabezada por el grupo Costureras Malotas a las 6.30. Lo harán en la primera tanda, que llega a hasta las 10.00.

La venta de entradas para los principales conciertos ya está activa, y algunos eventos como Leiva ya cuelgan el cartel de «entradas agotadas». Se recomienda comprar con antelación y consultar la web oficial para conocer los horarios actualizados y puntos de venta seguros. Las Fiestas del Pilar 2025 convertirán Zaragoza en un hervidero de cultura, música y alegría. Con más de 10 días de programación,