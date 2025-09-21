Suscríbete a
ABC Cultural
Última hora
Encuentran un muerto en el río Bitlles (Barcelona) durante la búsqueda de los dos desaparecidos por las lluvias

Morante de la Puebla hechizó hasta a la rana de Salamanca

Su genialidad eclipsa la común vulgaridad de Talavante y Borja Jiménez, que cortaron una oreja en una corrida concurso de variada bravura, con Corchoso, de Garcigrande, como mejor toro

Agotadas en una hora las entradas sueltas para Morante en Las Ventas

El aleteo de Morante de la Puebla para sacar al cuarto toro del caballo
El aleteo de Morante de la Puebla para sacar al cuarto toro del caballo BMF
Rosario Pérez

Rosario Pérez

Salamanca

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Regresaba Morante cuarenta y ocho horas después de su bronca en Salamanca y las dehesas dejaron de ser verdes: una mágica paleta de colores barnizaba de torería y oro la tierra charra, la brava tierra donde habían criado los toros para la concurso de ganaderías. ... Desplegó su capote Morante y las campanas de la catedral enmudecieron: su bronce guardó silencio ante el tañido sagrado que su gavilla de verónicas arrancaba. Toreaba Morante y la libreta de los mayorales se hizo pergamino: la humilladora clase de Corchoso –dentro de su contado poder– quedó anotada por el de Garcigrande, tan bien lucido en sus tres encuentros con el peto de Ángel Rivas, tan bien tratado y, a la postre, vencedor de la concurso. Toreaba Morante y hechizó hasta a la famosa rana salmantina, incapaz de croar ante la sinfonía de unas telas que cantaban eternidades. Toreaba Morante y el Tormes se convirtió en espejo: detuvo su corriente para reflejar unos doblones rodilla en tierra cosidos con hilos de agua, de armónica naturalidad cuando el Genio se puso en pie. Toreaba Morante y el tiempo se deshizo en jirones en terrenos del 7: los relojes se rendían al compás de unos derechazos que abolían los siglos. Toreaba Morante y los turistas que abarrotaban la Plaza Mayor se destocaron mientras Corchoso lo buscaba por el zurdo. Y Morante regresó a su verticalidad de estatua griega por el otro pitón hasta dibujar un cambio de mano que contenía un discurso de sí a la paz y no a la guerra. Interminable, inmenso. Toreaba Morante y la Universidad salmantina enmudeció: sus aulas, cuna de sabios, cerraron sus libros para aprender una lección que se remataba en la cadera, que dictaba una cátedra de torería sobre una baldosa. Hipnotizada la Glorieta, hipnotizada la rana... Que despertó en los pinchazos que se llevaban el triunfo de las orejas, pero no el recuerdo de una obra de roncos oles.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app