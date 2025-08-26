Localizan muerto a un montañero en el Parque Natural de Posets-Maladeta (Huesca)

Un montañero de 53 años y vecino de Manresa (Barcelona) ha sido localizado muerto en el Parque Natural de Posets-Maladeta, en el término municipal de Benasque, en el Pirineo oscense.

El aviso se ha recibido sobre las 11.30 horas de este martes a través de la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón, en la Central COS 062 de la Guardia Civil de Huesca, en el que unos montañeros informaban de que había una persona en la ruta que no tenía signos constantes de vida, en la zona de progresión al Pico Perdiguero del Parque Natural de Posets-Maladeta.

Inmediatamente, la Guardia Civil de Huesca ha activado el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Benasque, la Unidad Aérea de Benasque y el médico del 061.

Tras llegar a la zona han localizado al montañero que presentaba «signos no compatibles con la vida», por lo que ha sido evacuado y trasladado hasta la helisuperficie de Benasque, donde esperaban los servicios funerarios para ser trasladado al Hospital Provincial de Huesca, ha informado la Guardia Civil de Huesca.