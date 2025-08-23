Desaparecida una menor de 13 años que necesita medicación en Zaragoza La adolescente pertenece a uno de los centros de menores dependientes del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)

La Policía Nacional ha activado un dispositivo para buscar a una menor de 13 años desaparecida este viernes en Zaragoza. La adolescente, que necesita medicación, pertenece a uno de los centros de menores dependientes del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) del Gobierno de Aragón.

La denuncia sobre la desaparición fue interpuesta después de que no regresara al centro de la capital aragonesa en el que presumiblemente se encuentra en régimen semiabierto. Inmediatamente, los trabajadores del centro de menores, acostumbrados a situaciones como esta, dieron parte de lo sucedido a la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Aragón, según manda el protocolo.

La joven se llama Angie, nació en 2012, mide 1,45 metros, pesa unos 40 kilogramos, es morena de pelo y con los ojos de color marrón. Asimismo, el aviso recogido en el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (Cndes) informa que la última vez que fue vista llevaba puesta una camiseta amarilla, mallas negras cortas y unas deportivas también negras. La misma alerta informa de que se trata de una joven vulnerable y que necesita medicación.

No es la única alerta activa por la desaparición de algún menor de edad en Zaragoza, ya que desde el pasado 13 de agosto también se busca a Sara, una joven nacida en 2008 y que actualmente tiene 17 años. Tiene una altura de 1,60 metros y pesa alrededor de 50 kilos, con el pelo castaño y los ojos marrones.

Ambas alertas han sido difundida a través del Centro Nacional de Desaparecidos (Cndes), dependiente del Ministerio del Interior, quien recuerda que cualquier persona que pueda aportar información debe ponerse en contacto con el 091 (Policía Nacional) o llamar al teléfono de atención a desaparecidos.