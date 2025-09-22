Descarrila un tren de mercancías cerca de Zaragoza y el maquinista resulta herido

Suscribete a
Un tren de mercancías de la empresa Continental ha descarrilado en torno a las 18.15 horas de esta tarde de lunes 22 de septiembre frente a Puerto Venecia, en Zaragoza. El balance por el momento es que el maquinista ha resultado herido, y varias ambulancias se han desplazado hasta el lugar para evacuarlo al hospital más cercano. Aún no se dispone de su valoración médica.

Aunque por el momento se dispone de poca información, la Guardia Civil sí ha comunicado que se ha salido de la vía la locomotora y varios de los vagones, como prueban las imágenes que facilita la propia Benemérita.

El suceso no ha afectado a la línea del AVE, que comunica Madrid y Barcelona por la capital maña; solo a la convencional por la que circulaba.

