Muere un joven en el barrio de Delicias de Zaragoza tras una fuerte pelea
El otro implicado en la reyerta está herido grave. Ha sido arrestado y acusado de homicidio
Una pelea entre dos jóvenes en la puerta de un establecimiento de ocio del distrito zaragozano de Delicias, en la madrugada de ayer martes, ha terminado con el saldo trágico de uno de los dos implicados fallecido, de 32 años, y el otro, herido grave, detenido y acusado de homicidio.
La pelea se produjo en torno a las 3.15 horas de este martes 16 de septiembre en la calle Antonio Mompeón Motos, en Delicias, donde acudieron varios efectivos policiales, a la vez que solicitaron asistencia médica, ha informado la Policía Nacional. Al llegar al lugar de los hechos, encontraron a un joven herido en la cabeza y al otro, con diversas contusiones y en estado inconsciente, por lo que fueron trasladados rápidamente a centros hospitalarios con lesiones graves.
Los testigos del suceso apuntaron a los agentes que ambos implicados en la pelea se conocían y que, en un momento dado, empezaron a discutir y a agredirse mutuamente. Al decir de estos testigos, la pelea fue brutal, con patadas y agresiones muy fuertes entre ambos.
El joven que ingresó en estado inconsciente falleció por la tarde del martes en el Hospital Miguel Servet de la capital aragonesa, mientras que al otro le han imputado un delito de homicidio y pasará a disposición judicial en las próximas horas.
