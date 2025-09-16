La Guardia Civil rescata a un perro en un aljibe a 8 metros de profundidad en Calanda e investigan si su dueño lo maltrataba

La Guardia Civil de Teruel investiga a una persona como presunta autora de un delito de maltrato animal en Calanda (Teruel) al hallar un perro en un aljibe de 8 metros de profundidad y protegido con una reja metálica atornillada al suelo.

Los hechos se remontan al pasado 7 de septiembre cuando efectivos del GREIM -Grupo de Rescate e intervención en Montaña- de Mora de Rubielos, junto a agentes del Seprona de Alcañiz y efectivos de seguridad ciudadana de Alcorisa, rescataron al perro que se encontraba en el interior de un aljibe en el monasterio en ruinas del desierto de Calanda.

El día anterior, el 6 de septiembre, una llamada de una senderista que se encontraba visitando dicho convento, fue alertada por unos aullidos, se dirigió al lugar de donde procedían y comprobó que se trataba de un perro que estaba en el interior del aljibe. Tras dar aviso a la Guardia Civil los agentes del puesto de Alcorisa se desplazaron al lugar para entrevistarse con ella.

Lo extrajeron mediante pádel, con un bozal y arnés

Al ver al animal, los agentes le dieron de comer, comprobaron que el aljibe no tenía agua y solicitaron el apoyo de efectivos del GREIM de Mora de Rubielos. Una vez los especialistas llegaron a la zona, comprobaron que solamente había una manera de acceder hasta el animal, por lo que instalaron dos cuerdas semiestáticas, entrando mediante técnica de rapel.

Ya en el interior, los agentes proporcionaron agua y comida al animal y le colocaron un bozal y un arnés para su extracción. Para evitar que en el ascenso el animal sufriera posibles golpes con las paredes, uno de los agentes se quedó en el interior de habitáculo guiando la cuerda, mientras el otro se encontraba fuera.

Tras ser rescatado, agentes del Seprona de Alcañiz procedieron a la lectura del microchip, arrojando un código de identificación, lo que ayudó a la localización del dueño del can, siendo investigado como posible autor de un presunto delito de maltrato animal.

Las diligencias instruidas fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Alcañiz.