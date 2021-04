BARÓMETRO FLASH DEL CIS EN MADRID El CIS de Tezanos baja al PP 2,5 puntos, sube a Vox casi tres y deja en el aire un Gobierno de Ayuso Los socialistas se dejan casi dos puntos en algo más de dos semanas en la Comunidad de Madrid

Mariano Calleja SEGUIR Madrid Actualizado: 22/04/2021 12:21h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El CIS de Tezanos entra de lleno en la campaña de las elecciones de Madrid, con un barómetro 'flash', publicado este jueves. El PP, con Isabel Díaz Ayuso como candidata, es el primer partido con una estimación de voto del 36,7 por ciento, frente al 39,2 por ciento del barómetro preelectoral del 5 de abril. Vox, sin embargo, sube del 5,4 por ciento al 8,2 desde principios de mes. En total, entre el PP y Vox sumarían entre 65 y 69 diputados, al borde mismo de la mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid (69).

Tezanos ha vuelto a cambiar la metodología y los datos ofrecidos en este barómetro. Si en el barómetro flash de las elecciones catalanas optó por no reflejar escaños, en este caso sí lo ha hecho, y con horquillas. Así queda bien claro que la mayoría del centro-derecha está en el aire. Este barómetro 'flash' se ha realizado entre el 19 y el 20 de abril, con 2.304 entrevistas realizadas dentro de la Comunidad de Madrid.

En unas elecciones en las que la movilización puede ser decisiva, el socialista Tezanos está echando el resto para dar emoción al 4 de mayo y tratar de demostrar que Ayuso no lo tiene tan fácil como están reflejando el resto de encuestas en toda España. El CIS, no. Para Tezanos, Ayuso no lo tiene nada claro y no solo no tiene tendencia al alza, sino que está bajando.

De hecho, desde que empezó la precampaña, Ayuso se ha dejado 2,5 puntos por el camino, según Tezanos. Es justo lo contrario de lo que dicen el resto de encuestas. Lo que pierde el PP se lo lleva prácticamente Vox, mientras que Ciudadanos recupera un par de décimas, pero sigue por debajo de la barrera del 5 por ciento, lo que le deja sin representación. Situar a Cs en un 4,6 por ciento es un incentivo para que sus potenciales votantes no se desanimen demasiado.

La suma del PP y Vox podría llegar a la mayoría absoluta en su horquilla más amplia, pero con esta encuesta en la mano habría muchas más probabilidades de que Ayuso se quedara fuera del Gobierno autonómico en Madrid, el sueño de Pedro Sánchez hecho realidad en una encuesta de Tezanos.

Por la izquierda, Tezanos no puede salvar demasiado a Gabilondo. El PSOE pasa del 25,3 al 23,4 por ciento desde el 5 de abril. Pero tampoco Unidas Podemos sale bien parado: baja en ese tiempo del 8,7 al 8,4 por ciento. Sí sube Más Madrid, del 14,8 por ciento al 15,1 por ciento.

En el anterior barómetro del CIS en Madrid, realizado entre el 19 y el 28 de marzo, y publicado el 5 de abril, con 4.124 entrevistas realizadas, Tezanos colocó al PP y Vox por debajo de la mayoría absoluta y dio aire a la izquierda, poco antes de que empezara la campaña electoral.

En ese barómetro preelectoral, el PP se sitúa en primer lugar, con una estimación de voto del 39,2 por ciento, y 59 escaños, en una Asamblea de 136 con una mayoría absoluta de 69. Ciudadanos, con un 4,4 por ciento, se queda fuera del Parlamento regional, mientras que Vox alcanza un 5,4 por ciento y nueve diputados. La suma de PP y Vox llega a 68 diputados, uno menos de la mayoría absoluta.