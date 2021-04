El CIS dibuja un empate entre bloques que llevaría a la parálisis de la Comunidad de Madrid El sondeo preelectoral relega a Ciudadanos al extraparlamentarismo y da la misma suma a PP y Vox que a las tres izquierdas

Juan Casillas Bayo SEGUIR Madrid Actualizado: 05/04/2021 12:59h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Empate. El barómetro preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sitúa a la derecha y a la izquierda con los mismos escaños en el caso de que se celebrasen hoy las elecciones autonómicas del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. El PP y Vox suman exactamente los mismos diputados que el PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos: 68 cada uno.

El organismo dirigido por el socialista José Félix Tezanos da aire al PSOE y rebaja el optimismo de la candidatura de Isabel Díaz Ayuso. Pese a confirmar su holgada victoria -el CIS eleva al PP a un 39 por ciento del voto y 59 escaños-, la debilidad de Vox -solo cuatro décimas por encima del cinco por ciento y con nueve escaños- y la desaparición de Ciudadanos (Cs) impedirían a la dirigente popular renovar su mandato hasta las elecciones del 2023.

El escenario, sin embargo, tampoco prevé una mayoría alternativa para desbancar al PP del Ejecutivo. La izquierda reúne también 68 diputados, con un veinticinco por ciento del voto y 38 escaños para el PSOE; casi un quince por ciento y veinte diputados para Más Madrid y cerca de un nueve por ciento y diez escaños para Unidas Podemos.

La candidatura de Pablo Iglesias, por ahora, garantiza la entrada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, algo en el aire antes de que diese el paso al frente, pero también se queda lejos de su objetivo de superar a Más Madrid y 'comerse' así el espacio alternativo representado por Íñigo Errejón. Su candidata, Mónica García, está seis puntos y diez escaños por encima del exvicepresidente del Gobierno.

Para Díaz Ayuso el sondeo es amargo. Aunque casi cuatro de cada diez madrileños votarían al PP en las elecciones autonómicas, el desplome de su exsocio de Gobierno le impediría repetir en el poder y abocaría a una repetición electoral. Cs se queda por el momento a seis décimas de alcanzar la necesaria barrera del cinco por ciento del voto. De hecho, está más cerca Vox de quedarse fuera. Y esa es una posibilidad que se contemplaba con optimismo estos días desde Ferraz, donde creen que Díaz Ayuso puede concentrar el 'voto útil' de la derecha, pero no con la suficiente fuerza para alcanzar por sí sola la mayoría absoluta. Y si Vox cae por debajo de ese cinco por ciento, todo cambia.

Como también lo haría que Edmundo Bal, el candidato de Cs, logre movilizar lo suficiente como para entrar de nuevo en la Asamblea de Madrid. Si alcanza el cinco por ciento, se asegura un puñado de escaños que lo convertiría en árbitro de la gobernabilidad. Él ya ha dicho que no pactará con Más Madrid ni con Iglesias, por lo que la posibilidad de sumar con Díaz Ayuso podría hacer a la presidenta regional depender del partido al que cesó de su Ejecutivo.

Sin embargo, en este barómetro es especialmente significativo el número de indecisos, que podrían declinar la balanza hacia uno u otro lado y dejar sin valor alguno la presente encuesta. Según el CIS, algo más de un veinte por ciento de los madrileños aún no sabe a quién votará en las elecciones del 4-M. Es decir, uno de cada cinco madrileños todavía no ha decidido su voto. Un porcentaje solo superado por quienes dicen que votarán al PP y al PSOE. Más de un tres por ciento de los encuestados asegura que no votará y casi un cinco por ciento prefiere no responder. Para este sondeo se realizaron 4.124 entrevistas entre el 19 y el 28 de marzo.