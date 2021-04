Casado: «Quiero ser la media entre Feijóo y Ayuso» El presidente del PP cree que ayer, en el debate electoral, se vio a una presidenta y cinco candidatos a liderar la oposición

Apenas unas horas después del debate electoral de la Comunidad de Madrid, el presidente del PP, Pablo Casado, ha elogiado a Isabel Díaz Ayuso, la única, ha subrayado en una entrevista en la Cope con Carlos Herrera, que se vio como presidenta, mientras que los otros cinco aspirantes en las elecciones de Madrid solo parecieron candidatos a liderar la oposición. Casado ha reconocido que, en el conjunto de España, su objetivo es ser la media entre Feijóo y Ayuso, entre Moreno y Miras.

Casado ha comentado que vio el debate electoral en familia. «No hubo muchos nervios, se vio una presidenta y cinco aspirante a liderar la oposición».

A su juicio, en el debate se vieron dos modelos de sociedad, uno que confía en los ciudadanos, para que cada uno decida sobre su vida, su negocio, y una izquierda que aún no se ha despertado desde la caída del muro. «En esos modelos, hay uno ganador».

Sobre el más que posible acuerdo en la izquierda, que anoche se constató con claridad, Casado ha asegurado que vio a un Gabilondo ciclotímico. «Al principio dijo que él no era Pedro Sánchez, pero le debieron de mandar un whatsApp y dijo eso de Pablo, tenemos 12 días para formar un Gobierno». «Sánchez necesita seguir en Moncloa, a costa de que su candidato pacte con Podemos», ha alertado.

Casado ha reconocido que Ayuso será un talismán para todo el PP, como lo son otros: «Ayuso lo ha pasado muy mal, pero siempre he confiado en ella. Ha sido valiente, y se lo están reconociendo». «Ahora ya nadie dice que no hay alternativa». «Eso es lo que queremos hacer a nivel nacional, quiero ser la media entre Feijóo y Ayuso, entre Moreno y Miras», ha asegurado.

Sobre los fondos europeos, el líder del PP ha señalado que en España el Gobierno ha decidido repartir esos fondos a dedo. Al final se puede acabar en malas prácticas y en corrupción, ha advertido. «Estamos reclamando transparencia y por eso pedimos una autoridad independiente para gestionarlo».

Casado ha denunciado el escándalo de las ayudas a Plus Ultra: «huele muy mal». «Vamos a personarnos», ha anunciado. «El riesgo de este Gobierno es que está atacando todos los fundamentos de la democracia».

También sobre la renovación del Poder Judicial, el presidente del PP ha explicado que hay un punto de no encuentro con la Constitución y Europa por parte de Sánchez. «A los jueces los eligen los jueces», ha insistido. «Se lo dije ya a Sánchez hace dos años y medio. Solo he puesto una condición: respetar la independencia judicial y la separación de poderes». «Quiero despolitización absoluta, no políticos», ha subrayado.

«Si Sánchez acepta la independencia judicial y que los jueces elijan a los jueces, mañana mismo nos sentamos para renovar el Consejo». «Le pido a Sánchez que deje de bloquear y respeta la Constitución, y que sean los jueces los que elijan a su presidente».

Ante el final inminente del estado de alarma en España, el próximo 9 de mayo, Casado ha recordado que en nuestro país han muerto más de cien mil personas y se han contagiado más de 3,5 millones. Propone su plan B, que a su juicio se puede aprobar en 15 días. Ha confesado que no entiende el rechazo de Sánchez.

«Los 89 diputados del PP se sentarían a tramitar una ley para hacer un plan B jurídico al estado de alarma», ha remarcado.

Ante un posible adelanto electoral, Casado reconoce que no sabe si Sánchez lo va a hacer. «Ahora todo el ,mundo ve que el Gobierno va desnudo, era todo un engaño. Hay seis millones de desempleados en España». «¿De qué presume Sánchez? Vivimos un auténtico drama».

En la entrevista en la Cope, ha anunciado que el PP va a pedir la comparecencia de los ministros Marlaska, Darias e Iceta para averiguar por qué Cataluña no ha vacunado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.