Feijóo y Urkullu plantean hoy a la oposición ir a votar en julio

Galicia y el País Vasco darán hoy un nuevo y significativo paso adelante para despejar la incógnita de la convocatoria electoral, truncada el pasado mes de abril en ambas comunidades autónomas por la pandemia de coronavirus. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo , anunció ayer que, como ya había hecho previamente el lendakari, Iñigo Urkullu , pondrá hoy sobre la mesa la elección de la fecha que ofrezca las mayores «garantías» sanitarias y democráticas. Y, como Urkullu, se decanta por el mes de julio como el «momento menos malo , el momento menos inseguro» para llamar a los gallegos a las urnas.

Feijóo hizo hincapié en que no se trata de un «capricho» o una elección personal, sino que se guía por las valoraciones de los expertos. Citó tres fuentes. En primer lugar, el estudio de seroprevalencia realizado por la Xunta, con más de 50.000 muestras, que indica que apenas un 1 por ciento de la población se ha inmunizado. Esto deja a Galicia expuesta a casos importados cuando se reabra la circulación entre autonomías . En segundo lugar, cuatro informes sanitarios que avalan celebrar los comicios «cuanto antes», al observar mayores incertidumbres según avance el verano, con previsibles rebrotes incluso antes de agosto. Y en tercer lugar, un informe jurídico que determina que «se dan las condiciones» legales.

El mandatario gallego no quiso decantarse por uno de los tres posibles domingos de julio -12, 19 ó 26- que cumplen el requisito de transcurrir 54 días desde que se apruebe el decreto de la convocatoria. Tampoco se puso plazos para anunciar su decisión, que estará «motivada por la situación epidemiológica y por la opinión de los expertos» , por más que vaya a escuchar primero, como se comprometió al dejar sin efecto la cita del 5 de abril, a los partidos políticos. Su idea es anunciar la fecha «en el menor plazo posible», pero razonó que, si no hay fumata blanca, se dará «un tiempo prudente» antes de cumplir su «competencia».

Ayer la oposición ya le previno: no se encontrará un clima receptivo. Gonzalo Caballero, líder del PSOE gallego, le tachó de «altamente irresponsable». Ana Pontón, portavoz del BNG, le dirá que promueve «una temeridad, una irresponsabilidad y una decisión de dudosa legalidad». Antón Gómez-Reino, secretario general de Galicia En Común, avanzó que recurrirán a «todos los mecanismos legales» para que haya elecciones «cuando no se ponga en riesgo la salud». Al margen de lo que depare la reunión, Feijóo admitió que le «gustaría» coincidir en la fecha con Urkullu , con quien ha intensificado contactos estas últimas semanas.

Dudas entre los partidos

El clima político es muy similar en el País Vasco, donde también hoy el lendakari se reunirá con los grupos del Parlamento para debatir sobre la fecha de las elecciones. Iñigo Urkullu ha reconocido ya que su preferencia es la de sacar las urnas en el mes de julio, pues considera que será entonces cuando los contagios de coronavirus se encuentren en el nivel más bajo. Más allá de septiembre hay un abismo de incertidumbres, advierten también desde el Partido Nacionalista Vasco .

Sin embargo, no existe consenso entre los partidos sobre cuál es la fecha ideal para acoger unos comicios. El Covid-19 acecha, y los estudios sanitarios que presentó Urkullu en la reunión de hace dos semanas, elaborados por el Departamento vasco de Salud, no satisfacen las dudas de los grupos políticos. Los más reacios a las elecciones en verano son Elkarrekin Podemos y EH Bildu , que de hecho han anunciado ya públicamente su deseo de retrasar las urnas a agosto. Ambas formaciones entienden que no existen garantías sanitarias para ello, sobre todo ante las dudas que se han generado en el territorio por la restrictiva fase 1 de desescalada que ha decretado el Gobierno vasco. «La fase 0,5 del PNV ha creado un profundo desasosiego», destacó la candidata del partido morado a lendakari, Miren Gorrotxategi.

En cualquier caso, desde el Ejecutivo autonómico inciden en que el lendakari no ha tomado todavía una decisión definitiva sobre cuándo serán las elecciones. El portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, dijo esta semana que Urkullu «quiere contrastar con los partidos» el camino a seguir, aunque, eso sí, subrayó que el momento de decirlo es ahora, porque si no la opción de julio «desaparecería definitivamente sin haberla sopesado».