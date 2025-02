Los expertos sanitarios recomiendan celebrar las elecciones «cuanto antes» | Galicia rebasa los 600 fallecidos | Última hora

La conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, no ha aclarado la postura definitiva de Galicia sobre la posibilidad de volver a las aulas este mismo curso y se ha justificado en la falta de protocolos unificados por parte del Gobierno central. La postura de gran parte de las organizaciones que se han reunido este miércoles con Pomar y su equipo es que no debe haber presencia de alumnos hasta el próximo curso. La Consellería de Educación ha optado por mantener el silencio a la espera de la Conferencia Sectorial de este jueves, en la que participará junto a las comunidades autónomas y la ministra Isabel Celaá para abordar el retorno a los centros, informa Ep.

Los resultados provisionales del estudio de seroprevalencia desarrollado por el Ministerio de Sanidad muestran, en el caso de Galicia, una horquilla de anticuerpos desarollados ante el SARS-Cov2, que oscila entre el 1,8% de la provincia de La Coruña y el 2,8% de Orense. Entre ambas se mueven Lugo y Pontevedra, ambas con el 2,3%. La media se situaría en el 2,6% a nivel autonómico. En cuanto a los posibles casos sospechosos, con 3 o más síntomas o presencia de anosmia, la distribución es la siguiente: Lugo, la más baja con un 7,1%; Orense, 10,7%; Pontevedra, 11,2%; y La Coruña, 12,3%.

La Asociación Hostalaría Compostela lamenta en un comunicado que la situación que atraviesa el sector en Santiago se está volviendo insostenible en lo concerniente a la disposición de terrazas en el espacio público, toda vez que se vuelven a permitir con restricciones desde el pasado lunes, cuando entró en vigor en Galicia la fase 1 de la desescalada. «Nos encontramos con una interpretación restrictivia de la norma que imposibilita la colocación de ninguna mesa», aseguran. Hostalaría Compostela demanda «diálogo» al alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, para «dar una solución a esta problemática en la mayor brevedad posible».

Galicia supera la barrera de los 600 decesos por Covid-19 al fallecer tres personas que habían sido diagnosticadas por coronavirus: un hombre de 77 años que estaba ingresado en el CHUAC coruñés y una mujer de 84 y un hombre de 88 en el CHUO orensano, todos con patologías previas. El total se eleva, así, a 601.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha admitido este miércoles que se ha registrado «alguna saturación indeseada» en terrazas de locales de hostelería de la ciudad tras iniciarse la fase 1 de la desescalada, y ha advertido de que no le «temblará el pulso» para tomar decisiones si esas situaciones no se corrigen. En una rueda de prensa, el regidor olívico ha confirmado que, según informes de la Policía Local, se han dado episodios de aglomeraciones. «Esto no puede ser», ha advertido. «No se pueden producir aglomeraciones y romper las distancias o la disciplina de la salud, porque hablamos de temas muy serios (...), respetemos las normas, son para cuidar la vida de la gente», ha recordado el alcalde vigués, según recoge Ep.

El Grupo PSA ha repartido 80.000 mascarillas y 5.000 pantallas faciales entre los 1.600 empleados que han retomado la producción de vehículos en las dos líneas de montaje de la planta de Vigo este miércoles. Fuentes de la empresa han precisado a Ep que también se han entregado 5.000 botes de gel hidroalcohólico de uso personal, 3.000 gafas y 4.500 dípticos informativos con las normas de seguridad que se deben respetar en el marco de la reactivación de la actividad.

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha calificado como «altamente irresponsable» el anuncio de Feijóo sobre unas posibles elecciones en julio, una cuestión que ha situado como «la principal preocupación» del presidente de la Xunta, por lo que a su parecer no está pensando en las personas en ERTE o los autónomos. Además, ha querido hacer una comparativa temporal, destacando que el conselleiro de Sanidade decía en el Parlamento que la evolución de la pandemia es «altamente impredecible», mientras el presidente «decía en la TVG cuál era el mejor momento para poner las elecciones». «Feijóo enseña que está dispuesto a saltarse cualquier norma existente», ha seguido, ya que firmó que no se podrían convocar elecciones hasta que terminase el estado de alarma, aunque el Gobierno lo contradijo permitiéndolo oficialmente en las últimas jornadas. Está «rompiendo los acuerdos», ha señalado.

El candidato de Galicia En Común, Antón Gómez-Reino, ha rechazado en rueda de prensa el anuncio del presidente de la Xunta de que cuenta con unos informes que recomiendan celebrar las elecciones en julio. «Quiere convocar las elecciones cueste lo que cueste. Es una absoluta irresponsabilidad arriesgar la vida y salud de los gallegos [...] una burla a la ciudadanía, al sacrificio de un país entero y una burla al dolor de miles de familias. ¿Este es el luto del PP, de Feijóo?», ha señalado con «incredulidad», tras recibir la información por una rueda de prensa. El también diputado en el Congreso ha subrayado que «utilizaremos todos los mecanismos legales del Estado de derecho para garantizar que las elecciones se celebren cuando no se ponga en riesgo la salud». Ha señalado también que no ha recibido esos informes, que la Xunta se ha comprometido a enviar, y ha puesto como línea roja que los realicen autoridades sanitarias «independientes», pero «nunca responsables sanitarios que puedan tener relación directa con el PP o Feijóo».

La líder del BNG, Ana Pontón, ha avanzado que acudirá a la reunión convocada para mañana por Feijóo para valorar la mejor fecha para las elecciones «a decirle que tenía que escoger entre la salud de los gallegos y las elecciones y está claro que escogió lo segundo. En el BNG seguimos escogiendo poner en primer plano la salud de los gallegos». Habla de «temeridad, irresponsabilidad y una decisión de dudosa legalidad», esto último por seguir vigente el estado de alarma, al convocar elecciones en medio de una pandemia, por entender que «no se dan las garantías ni santiarias ni democráticas para poder celebrar una cita con las urnas». También critica Pontón «las formas»: esperaba haberse enterado de los planes del presidente de la Xunta a través de una llamada o convocatoria formal, y no por televisión.

García ha recordado también que las residencias sociosanitarias «no están configuradas como hospitales» y ha alabado el «tremendo» esfuerzo de todos los profesionales que trabajan en ellas y de los 1.013 trabajadores del Sergas que han sido derivados desde otros centros a modo de refuerzo. Por otra parte, la conselleira ha vuelto una vez más a lamentar la propuesta del Gobierno central de disminuir la asignación a Galicia de los fondos de la casilla social de la declaración de la renta en relación a otras comunidades. «No entendemos en base a qué criterios se realiza y pedimos que se rectifique. Las entidades sociales no pueden realizar su labor con una asignación que es once veces más baja a la de la mayoría de autonomías».

La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha respondido en la Diputación Permanente del Parlamento a las preguntas de los grupos sobre la gestión del Gobierno autonómico en centros residenciales. En este sentido, García ha lamentado que el Gobierno central no puntualizara que asumía competenecias «en todos los aspectos de la crisis excepto en residencias». «Aún estamos esperando su ayuda, tuvo incluso que ser la propia Xunta la que proporcionó material de protección a los dos centros del Gobierno central en Galicia», ha recordado, y ha afeado al Ejecutivo que haya tenido en este tiempo más «promesas incumplidas» que «palabras convincentes». Al igual que en otras ocasiones, la conselleira ha destacado que la Xunta impulsó desde el primer momento medidas pioneras como la elaboración de protocolos antes de que el Gobierno central hiciera públicos los suyos, la intervención en los centros en los que se detectaron irregularidades y la conversión de otros en residencias integradas, además de la tutela del 100% de estas instituciones desde las áreas sanitarias.

«La legislacion gallega exige 54 días desde la convocatoria electoral. si pudiéramos celebrarlo a finales de junio o a principios de julio», se encajaría todavía mejor en los consejos de los expertos. «Esto no es un capricho. No tengo ningún interés. Ya debíamos haber votado el 5 de abril, el Parlamento debía estar constituido, tendríamos que estar aprobando legislación para responder a la pandemia, pero es inevitable celebrar las elecciones. Si alguien dice que las elecciones no podemos celebrarlas de manera inmediata, o que se pueden hacer a finales de 2021, o que no se celebren hasta que haya vacuna...». «Un gobierno no puede utilizar ninguna excepcionalidad que los expertos no acrediten para dejar de evitar las votaciones. Fuimos criticados por suspender las elecciones el 5 de abril porque decían que se podía votar. Esto es una cuestión a la que estamos sometidos los parlamentos de País Vasco y Galicia porque estamos a semanas de que acabe de manera definitiva la legislatura. Lo responsable es hacerlo cuando menos riesgo hay, y lo irresponsable cuando más riesgo hay». Concluye la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo.

«Al Gobierno le hemos dado un mes, los primeros quince días del sí al estado de alarma, y los segundos quince días a la abstención del estado de alarma»

«Los expertos que tiene Galicia no desmerecen otros que aparecen por ahí y se ponen ante las cámaras para dejar recaer sobre sí las responsabilidades y evitarlas a otras personas. El presidente de la Comunidad Autónoma no puede refugiarse detrás de otras personas. En nuestro caso, todos los expertos son conocidos. Desarrollaban responsabilidades en hospitales antes de la pandemia: jefes de servicio en hospitales, de enfermería o de centros de salud. No creo que nadie del comité de expertos que pueda ser de interés para los periódicos» no pueda ser consultado.

«Mantengo conversaciones con el lendakari Urkullu relativas a la cogobernanza y también sobre asuntos elecotorales. También he hablado con otros presidentes autonómicos, también del PSOE». «Si los partidos políticos coinciden con los expertos y la asesoría jurídica, será mucho más fácil» fijar fecha . «Si hay incertidumbre y distintas ópticas e intereses, tomaré un tiempo prudente para adoptar la decisión y cumplir mi competencia indelegable que es convocar elecciones».

«No tengo información de que se estén haciendo menos PCR. Pero estamos haciendo también test de doble banda. Si son suficientemente explícitos, pueden sustituir una PCR. Adicionalmente estamos iniciando sistema de pooling en el servicio de Microbiología» del Complejo Hospitalario de Vigo. «12, 19 o 26 son los domingos que hay en julio, en eso estamos de acuerdo». Pero no muestra preferencia . «Intentaré después de la reunión con los partidos políticos en el menor plazo posible la convocatoria electoral porque estamos con herramientas suficientes para tomar una decisión sanitariamente responsable y democráticamente ineludible». «Queremos garantizar el distanciamiento en los votantes y los miembros de las mesas. Veremos cómo podemos señalar esto en los colegios electorales, mejorar e incrementar los servicios de seguridad y orden para votar ocn distanciamiento físico, o si hay personas que a las 20 horas están en el recinto pero no pudieron votar, se busque fórmula flexible para garantizar derecho que está condicionado por ese distanciamiento. Esas cuestiones las podremos ir elaborando a partir de que se convoquen las elecciones de acuerdo con la Junta Electoral»

«La palabra que utilicé es cuanto antes. Eso dicen los expertos. Ahora me toca escuchar a los partidos políticos. El decreto de suspensión de las elecciones de abril dice que hay que oír a los partidos, y en el plazo más breve posible. el decreto coincide con la opinión de los expertos». «Vamos a ver cómo evoluciona la situación epidemiológica de las CCAA. De aquí a julio la inmensa mayoría de las CCAA tendrán abiertos sus ámbitos territoriales. Si esto no se produce a principios de julio será a finales. Vamos a tener miles de personas que vamos a poder desplazarnos por España. Si entramos en rebrote de pandemia que afecte a todo el país sería una situación crítica, pero no por la cuestión electoral, sino porque España entraría en precipicio económico y laboral mucho más profundo del que ya estamos». «Nos estamos preparando para recibir como un territorio seguro para recibir a gente siempre que venga de Comunidad Autónoma garantista». «Mañana vamos a escuchar a la oposición» , pero en principio no avanzará fecha, indica Feijóo.

«No es malo coincidir con las elecciones vascas. Mi opinión es que siempre que se pueda, disminuir el calendario electoral disperso que tiene España. En País Vasco y Galicia ese calendario lo solemos ajustar hasta el final, me gustaría coincidir. Sería un buen dato para ir cristalizando convocatorias electorales con una cierta previsión». «Estaríamos en una situación atípica con un presidente que sigue de presidente con legislatura finalizada, y con un Parlamento disuelto»

«Mi agenda sigue siendo la gestión de la pandemia, y en este momento me lleva a decir que después de escuchar a los expertos, personas con nombres y apellidos, con cargos en los hospitales públicos, y lo que dice todo el mundo es que desde el punto de vista sanitario es mejor hacer las elecciones cuanto antes, y que cuanto más tarde las hagamos, más riesgo de rebrote tendremos. Cuanta más gente entre de fuera en julio y agosto, el riesgo de rebrote es cierto. Veremos qué dice la oposición. Con lo que digan unos y otros me corresponderá tomar la decisión. Mi decisión estará motivada por la situación epidemiológica y la opinión de los expertos sanitarios». «Tendré que decidir cuándo es el momento menos malo» para la convocatoria electoral.

«Desde hace dos semanas venimos defeniendo la necesidad de legislar para acreditar con mayor razonabilidad y proporcionalidad jurídica que requiere el confinamiento. El Gobierno nunca ha aceptado estas propuestas y parece que quiere seguir con estado de alarma un mes más. No compartimos esa decisión, del mismo modo que sí lo hicimos durante las seis primeras semanas. Le pedimos que desescale la Constitución y reponga derechos y libertades a los ciudadanos y no use el estado de alarma para la toma de decisiones en el ámbito económico, laboral o empresarial, usando órdenes ministeriales como si fueran edictos de expropiación. Una orden ministerial que restringe derechos exige una mayor estructura jurídica que la actual»

«Todo aquello que un presidente haga debe tener un contraste ético y moral. Sea del partido que sea». «No tengo juicio ni prejuicio sobre actitudes individuales de políticos en mi país». Sobre Diaz Ayuso, «vamos a ser prudentes sobre cuestiones que afecten a cualquier político».

«En el plano jurídico, se dan las condiciones para la convocatoria y la celebración de unas nuevas elecciones. Y si se estima que las condiciones pueden ser peores en otoño, es correcto proceder a convocatoria a la mayor brevedad posible» para garantizar «el ejercicio del sufragio pasivo y activo». «Acabo de remitir estos informes a los partidos políticos para que puedan evaluarlos y los convoco a reunión mañana para escuchar su opinión y sus reflexiones. a partir de opinión de expertos que remito y del informe de la Asesoría Jurídica Central de la Xunta escucharé a los partidos políticos, y tomaré la decisión que sea más responsable para la convocatoria electoral. En cualquier caso, seguimos trabajando en la prioridad que no es otra que proseguir en la lucha contra la pandemia y la reactivación económica, laboral y social de familias y empresas gallegas»

Una de las cuestiones que el calendario democrático nos obliga es decidir la nueva fecha de las elecciones autonómicas. Tener que celebrar elecciones en esta situación me reslta tan inoportuno como el que más, pero la legislatura remata dentro de una semanas. Nos obliga a elegir entre dosopciones: o las celebramos en julio o en septiembre. Recabamos la opinión de los expertos«. «Este ejercicio debe hacerse con las máximas garantías sanitarias y democráticas. Dentro de la situación de incertidumbre hemos recabado la opinión de los expertos para una decisión que no es fácil. Hoy recibimos los informes sanitarios y jurídicos. De ellos se extraen algunas cuestiones que debemos tener en cuenta. En el plano sanitario, la evolución de pacientes Covid es descendente, la circulación es menor y la prevalencia es más baja. Uno de los mayores riesgos es casos importados de zonas con mayor circulación de virus que Galicia. A final de junio puede llegar la última fase de desescalada y se pueda circular por todo el territorio nacional, o su inmensa mayoría. Los meses de mayor recepción de visitantes son julio y agosto. Lo que puede exponernos a más contagios importados. Las condiciones meteorológicas del verano, temperaturas mayores, podrían contribuir a reducir el impacto del virus, y los estudios no descartan nuevo pico de enfermedad después del verano. Desde el punto de vista sanitario, los expertos coinciden que el momento con menor incerteza es cuanto antes, y que la seguridad sanitaria es cuanto antes se celebren los comicios, y las incertidumbres se incrementan cuanto más avance el año».

«Esta semana esperamos contar con resultados definitivos de la primera ola del informe epidemiológico para tener imagen precisa de impacto del Covid-19 en la población gallega tras testar a 50.000 usuarios. Ayer mismo conocimos un avance de primeros datos, y aun que provisionales permiten llega a conclusión clara: Galicia contuvo más el virus, la población gallega afectada se sitúa en el 1%. Unos datos que se corroboran con el cruce de datos que estamos haciendo para el Gobierno de España y que arroja resultados similares. De cada 100 gallegos, solo 1 tuvo contacto con el virus». «El virus circuló poco por Galicia y nos pone en una situación mejor que otros territorios europeos, pero la población inmunizada es mínima y estamos expuestos a un rebrote tan pronto abramos las fronteras de las provincias y las Comunidades, cuando el flujo de españoles vengan al noroeste, ahí el riesgo de brote es cierto. El estudio epidemiológico no solo hizo evaluación previa, sino que apoyó los trabajos que estamos haciendo ante posibles rebrotes, para el que tenemos protocolo autorizado, y también para el proceso de reactivación económica y social.

«El lunes se reunió el comité clínico del Sergas. Aprobamos cuatro nuevos protocolos. Da gusto tener estos rpofesionales al servicio de los ciudadanos. Protocolo para reactivación de actividad ordinaria en hospitales de Galicia, ganando cada semana más citas, cirugía mayor, ambulatoria, consultas externas y pruebas en todas las especialidades. Un protocolo para uso de plasma hiperinmune y que se puede utilizar para curar a aquellas personas que sufren brote intenso. Un protocolo para finalizar los test a todos los profesionales de todo el Sergas, sanitarios o no, estatutarios o empresas que trabajan para el servicio. Y un protocolo de reactivación sociosanitaria para la reapertura gradual y segura de centros de día y de discapacidad». «Trabajamos en protocolo que recoge marco de actuación general y específicas en centros de día, una reactivación de residencias en tres etapas con periodos de 10-15 días, en función del número de residentes; cómo actuar si aparece un positivo y garantizar aislamiento de residencias; y reapertura de centros de días. En los próximos días daremos a conocer este protocolo».

«Pedimos los criterios para pasar a la fase 2, para actuar con previsión y evitar la improvisación. Solicitamos también los criterios para el ámbito educativo», centrado en cómo volver a la normalidad y retomar la apertura de aulas para que regresen los niños permitiendo la conciliación. «Queremos saber en qué casos se puede retomar parcialmente las tareas educativas en lo que queda de curso. Debemos avanzar esta semana para que el domingo podamos cerrar en videoconferencia con el presidente un protocolo educativo. No podemos abrir las tiendas de 400 metros porque el mando único así lo decide pero nada tenemos de los centros educativos. Necesitamos certezas. Por eso la Xunta aprobó un plan de vuelta alt rabajo en la administración autonómica. Reincorporación desde el lunes que será gradual y segura».

«Seguimos demandando criterios al mando único. Volvemos a solicitar en el día de ayer por carta, que se aclaren las dudas sobre las posibilidades de practicar caza y pesca en Galicia. Se dan las circunstancias para poder practicarla con responsabilidad, tanto la pesca fluvial como la cada de jabalí. Nos preocupan los comercios. Entendemos que se quiera evitar aglomeraciones. Pero imposibilitar rebajas en tiendas físicas y posibilitándolas en internet produce confusión y discriminación para los pequeños comercios. Volvemos a proponer en el ámbito de comercios que se deje abrir a tiendas de más de 400 metros, aun que esos 400 se acoten a su superficie. No tiene sentido que una de 400 pueda abrir y una de 410 metros no. Esto es una discriminación que no se entiende, para los trabajadores de esas tiendas y para las industrias. Creemos necesario reabrir los almacenes de materiales de construcción y agrícolas».

«Insisto en hacer un llamamiento a la responsabilidad: en la visita a familiares, en la salida a pasear y en las terrazas. Muy preocupantes fueron las imágenes de algunas terrazas el pasado lunes, por el relajo en algunas de ellas. Agradezco a los propietarios que decidieron cerrarlas por motivos de seguridad». Hace llamamiento a la prudencia y al mantenimiento de la distancia social de cara a este fin de semana, en el que se prevén buenas temperaturas. «Más apertura no significa más relajación, sino más preocupación y utilizar de manera adecuada la libertad que estamos recuperando»

«Datos de la situación epidemiológica que vivimos en Galicia. Ayer a las 21 horas, había 144 personas hospitalizadas 22 menos que el día anterior; 22 en las UCI, 3 menos que hacía 24 horas antes; y 1.999 gallegos estaban atendidos en sus domicilios, 132 menos que el lunes. Tenemos un total de 598 fallecidos, dos ayer y uno hoy. Nuestro pesar y nuestro cariño, y la memoria de los que fallecieron sigue formando parte de los compromisos éticos y morales de nuestra sociedad. Tenemos 178 personas menos en UCI que en el pico de la pandemia, y 946 ingresados menos que en el pico. La media de nuevos positivos con PCR en tres últimos días arrojaron un resultado esperanzador: 16 positivos diarios. La evolución pemrite seguir dando pasos hacia reactivación económica, social y laboral segura. Solo tenemos 5% de camas de UCI ocupadas, y 2% de camas de hospital ocupadas por enfermos de Covid-19. El número de test ralla los 200.000. Mayoritariamente son PCR, 118.000, y test de anticuerpos y de doble banda. Volvemos a nuestra tasa de letalidad a tener la mejor de España, el 6,4% frente al 11% de la media. A pesar de que Galicia suma los fallecidos procedentes de fallecidos de residencias de tercera edad y no hay este dato a nivel nacional, estamos en el 22,11 por cada 100.000 habitantes y España en el 56,4. Estamos claramente por derecho propio en Fase 1, y no significa que debamos bajar la guardia en ningún instante. Todo lo contrario»

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, comparecerá en los próximos minutos para dar cuenta de la situación generada por la crisis del coronavirus. La alocución del mandatario autonómico está prevista para las 14 horas.

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha incorporado a su red de hospitales tres equipos tecnológicos hospitalarios donados por Abanca que permiten automatizar el diagnóstico de Covid-19, según informa la entidad financiera, que añade que en los próximos días será instalado un cuarto lector. En conjunto, permiten analizar hasta 25.000 test diarios. Los nuevos dispositivos son lectores automatizados de test de anticuerpos en sangre mediante la técnica inmunoquímica ELISA (Ensayo por Inmunoabsorción Ligado a Enzimas, por sus siglas en inglés), que permite el procesado de un número elevado de muestras a la vez. Al automatizar la obtención de resultados de los test serológicos, se agiliza el tratamiento de los pacientes y la extracción de plasma sanguíneo con anticuerpos, en caso de que sea necesario para tratar a otros enfermos. El Sergas ha finalizado esta semana la instalación de estos equipos tecnológicos en los laboratorios de los hospitales de La Coruña, Santiago y Lugo. El cuarto llegará en los próximos días al hospital de Vigo. Este material forma parte de un pedido total de 514 equipos de alta tecnología adquiridos por Abanca para ampliar los recursos de los hospitales públicos de la Comunidad.

El Ayuntamiento de Ponte Caldelas (Pontevedra) instalará arcos desinfectantes que pulverizarán una solución sobre los vehículos que accedan al casco urbano, como medida preventiva ante la pandemia de coronavirus. Ocupan un carril de circulación y tienen cinco metros de altura para que todos los vehículos, incluidos los camiones más altos, puedan pasar bajo la estructura y desinfectarse sin ningún problema. El sistema dispone de una fotocélula que detecta el vehículo y hace una pulverización desinfectante, formada por hipoclorito y agua, que no es dañina para las carrocerías. Además, el arco se encuentra perfectamente señalizado y cuenta con una fotocélula que detecta el vehículo y pulveriza la solución. Los vehículos deberán cerrar las ventanillas y reducir la velocidad hasta los 10 km/h para que sea efectivo. Los arcos fueron ideados, diseñados y fabricados por los propios operarios municipales, informa Efe.

El Sergas acaba de comunicar el fallecimiento de una persona diagnosticada por coronaviru. Se trata de una mujer de 86 años que se encontraba ingresada en el Chuac, y que tenía patologías previas reconocidas. Con este deceso, las víctimas de la pandemia en Galicia se elevan a 598.

En las últimas 24 horas, las residencias gallegas han registrado más curaciones que nuevos contagios, por lo que se reduce el número neto de positivos. Según la Consellería de Política Social, 26 usuarios de centros sociosanitarios (tercera edad y discapacidad) han superado la enfermedad. Se suman 37 trabajadores que también han recibido el alta tras superar el Covid-19. En las residencias de mayores se registran 222 casos activos, por 67 en las de discapacidad. Hay 176 trabajadores contagiados sumando ambos centros.

Galicia ha registrado en las últimas 24 horas 10 nuevos casos de coronavirus, una de las cifras más bajas de los últimos días y que supone un incremento del 0,11 por ciento respecto a la suma total del día anterior. Ninguna persona requirió hospitalización y solo una fue ingresada en UCI, según ha informado el Ministerio de Sanidad con datos actualizados a las 21 horas de ayer martes. En total, 9.301 personas han padecido la enfermedad desde que empezó la crisis, y 597 han fallecido por Covid-19. En cuanto al total de casos activos, estos se han visto un día más reducidos, en esta ocasión en 143. 22 de ellos permanecen en UCI (tres menos que ayer), 144 (22 menos) están en unidades de hospitalización y el resto, 2.013 (118 menos), en sus domicilios. Casi 8.000 personas han sido ya curadas (7.996, 176 más que ayer) y las PCR realizadas superan las 118.000, informa Miguel Ruíz de Arcaute.

A la oposición no le ha agradado el plan de cultura y turismo que ha presentado el conselleiro Román Rodríguez en la Diputación Permanente. El líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha afirmado que el plan no tiene «contenido» y «nace fracasado», al tiempo que ha criticado la unión de cultura y turismo en una sola consellería. La diputada del Grupo Común da Esquerda María de los Ángeles Cuña ha señalado que el plan es una «reestructuración», por lo que ha reclamado conocer qué otras partidas se recortan, al tiempo que pidió un «plan real de contingencia». Ana Pontón, por el BNG, ha calificado la iniciativa gubernamental «un refrito de medidas que ya estaban» y desde el Grupo Mixto, Davide Rodríguez ha subrayado que «muchos artistas» han rechazado el plan. En general, la oposición ha señalado que no se ha tenido en cuenta a todos los sectores culturales y turísticos. Desde el PP, Raquel Romero ha optado por disparar al Gobierno central y sus medidas al tiempo que ha dado «la bienvenida al Xacobeo» a la oposición y, principalmente, a Pontón: «Hoy se muestra que no es despilfarro sino que es y fue una inversión. Lo triste es que hayamos tenido que pasar por esta situación tan terrible para que abriesen los ojos», informa David Gómez.

La Xunta ha tramitado el 97% de los 36.192 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) presentados en Galicia —que afectan a 237.411 trabajadores—, por lo que tiene pendientes de resolver más de un millar, según informa Ep. Asimismo, señala que los trabajadores aún no hayan cobrado las prestaciones por desempleo del Gobierno central pueden solicitar a la Xunta su anticipo. Por provincias, Pontevedra es la que tiene más afectados (83.316), en 12.695 ERTE. Le sigue La Coruña, con 67.429 trabajadores en 13.999 expedientes. A más distancia están los 18.107 afectados en Orense (4.294 ERTE) y los 15.492 en Lugo (4.161 expedientes). A estos se suman los 32.397 empleados en ERTE estatales con incidencia en Galicia, así como los 20.670 de servicios centrales autonómicos en 1.043 expedientes.

El conselleiro de Cultura ha explicado las medidas de apoyo al Año Santo, que se celebrará el año que viene. Román Rodríguez ha explicado desde la tribuna del Parlamento que su departamento tiene la «obligación de construir un nuevo Xacobeo, sin renunciar a los principios básicos y su criterio universal», señalando que debe ser el Xacobeo más gallego de la historia. «Es una oportunidad incentivar el consumo propio: disfrutando en Galicia de nuestra cultura y turismo».

Román Rodríguez explica en la Diputación Permanente el plan autonómico para la reactivación de la cultura y el turismo, que contará con una partida de 27 millones de euros. Afirma que es la primera Comunidad que presenta un plan así y señala que impulsará la liquidez, los nuevos proyectos y el apoyo a los profesionales que viven de estos sectores. En el sector cultural impulsará el apoyo a las diferentes patas de la cultura, como las artes escénicas, las plásticas, la música o el libro. Pero el plan también buscará reformular el Xacobeo 2021, que Rodríguez ha constatado que «somos conscientes que hay que reinventar, repensar» y tratará de garantizar que Galicia es un destino seguro y ayudar a que todos los lugares aseguren las mejores condiciones sanitarias. Recuerda el conselleiro que todas las comunidades lucharán este verano por ese turismo local, por lo que la Xunta impulsará la activación de la demanda y de los productos turísticos, apoyando a los profesionales a adaptarse a esta nueva situación y apostando por el «turismo de autor» frente a otros modelos como el turismo de «masificación», informa David Gómez.

Galicia registró un total de 2,7 millones de viajeros en marzo, lo que supone un 47% menos que un año antes, en el primer mes del estado de alarma por el coronavirus. Sin embargo, este retroceso supone el segundo menor entre las comunidades, solo con Canarias con una caída menos acusada (-47,1%). La media está en España en el 54,1% de disminución, informa Ep. El mayor descenso se produce en Asturias (-56,8%). La entrada en vigor del decreto del 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha hecho que muchas empresas hayan cerrado o reducido su actividad, a partir de esa fecha, lo que ha «dificultado» los contactos del INE con las mismas. Según explica el INE en una nota informativa, la tasa de respuesta ha sido «muy aceptable» y se ha situado en un 81,9%, ligeramente inferior a la del mes de febrero (84,2%).

Comparece ante este órgano interino el conselleiro de Cultura y Turismo, Román Rodríguez, para presentar a los grupos parlamentarios las medidas adoptadas en su área frente a la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus. Además, los grupos parlamentarios realizarán nueve preguntas a los integrantes del gobierno gallego.

Ni la Sinfónica de Galicia ni la Real Filharmonía volverán a dar conciertos en lo que resta de temporada. Los conjuntos sinfónicos gallegos encaran un precipitado (y forzoso) fin de curso musical con incertezas en lo económico y todavía más dudas en el medio plazo, dado que no existe por el momento protocolo para que los músicos puedan volver a subirse a un escenario, o siquiera reunirse en una sala de ensayos. La ópera en Galicia se encuentra en similar incertidumbre, con unas programaciones líricas inicialmente previstas para el otoño. [Lea aquí la noticia completa]

El colectivo Hosteleros de Pontevedra, que engloba a más de un millar de restaurantes, bares, cafeterías, cátering, pubs y alojamientos turísticos de la provincia, lamenta los incumplimientos de la normativa detectados en la reapertura de las terrazas, que «pueden perjudicar a todo el sector», informa Efe. Hoteleros de Pontevedra señala que han sido «muchos» los empresarios que han reabierto sus negocios y también los ciudadanos que han podido disfrutar de las terrazas, y denuncia que se vivieron «escenas» bien de aglomeraciones o de escasa separación entre mesas que esperan sean «una excepción» y «que no se vuelvan a repetir». En un comunicado, esta asociación comprende que la alerta sanitaria «ha golpeado duramente» a la hostelería y el turismo, «pero no podemos olvidar», matiza, que la pandemia del coronavirus «todavía no ha cesado». De ahí que las empresas «deben ser muy prudentes y cumplir estrictamente las medidas higiénico-sanitarias y de seguridad para evitar futuros rebrotes».

Resultó que el comité clínico del Sergas tenía razón cuando hace un mes levantó una polvareda política al decidir que no emplearía los test rápidos comprados por el Gobierno para la detección del Covid-19 porque carecían de utilidad clínica. Fernando Simón, el responsable del centro de coordinación de emergencias del Ministerio, reconoció ayer que estos test no están siendo tan específicos como se creía en un momento, admitiendo su limitada eficacia. [Lea aquí la noticia completa]

El inicio de la Fase 1 de la desescalada en Galicia fue mayoritariamente respetuosa con las normas. Pero en las ciudades se detectaron algunos excesos en los aforos de las terrazas, que podían retomar la actividad aunque con limitaciones. Las autoridades municipales advierten de que adoptarán medidas si estas situaciones vuelven a repetirse. [Lea aquí la noticia completa]